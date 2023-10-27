8 cách tiết kiệm thời gian ăn tối nhất có thể dành cho người bận rộn, trong đó có nguyên liệu sẵn có ở Việt Nam

Với tư cách là một giám khảo ẩm thực, tôi thích dành thời gian phát triển và sắp xếp các hương vị trong công việc nấu nướng tại nhà của mình.

Mới đây, Meredith Ochs, một chuyên gia ẩm thực đã chia sẻ trên tờ Business Insider về 8 cách tiết kiệm thời gian ăn tối dành cho người quá bận.

Dưới đây là 8 cách tiết kiệm thời gian nấu ăn mà tôi sử dụng khi cố gắng chuẩn bị một bữa tối nhanh chóng.

Nhưng khi tôi đang vội hoặc không có thời gian, tôi tin tưởng vào những cách tiếp cận nhanh chóng trong việc nấu ăn để giúp bữa tối trở nên dễ dàng hơn.

Các nguyên liệu khô giúp tiết kiệm thời gian

Giống như nhiều đầu bếp khác, trước đây tôi thường bắt đầu các công thức nấu ăn bằng quá trình tốn thời gian để thái hành, tỏi hoặc gừng, vì các phiên bản bột không thể thay thế được.

Nếu tôi không muốn thái các nguyên liệu tươi, tôi sử dụng các nguyên liệu đã được sấy khô và cắt lát sẵn. Ảnh: Meredith Ochs

Nhưng việc tìm kiếm các loại gia vị khô giàu hương vị thực sự là một mẹo tuyệt vời để nấu ăn nhanh chóng.

Tôi thích sử dụng các loại gia vị đơn nguồn gốc cụ thể là hành tím, tỏi và gừng. Các nguyên liệu được trồng ở Việt Nam chỉ mất một phút để pha trong nước hoặc trong nồi với các nguyên liệu còn lại của tôi.

Tái sử dụng thức ăn thừa thay vì làm bánh sandwich mới

Khi tôi nhận thấy mình có một nửa hoặc cả chiếc bánh sandwich đã để trong tủ lạnh được một hoặc hai ngày, tôi sẽ cho thức ăn thừa của mình vào chảo ở lửa vừa.

Tôi chỉ cần phết một ít bơ hoặc dầu bơ lên ​​bên ngoài bánh mì rồi dùng máy ép gang ấn nó vào chảo. Trong vài phút, bánh mì sẽ giòn, phô mai sẽ tan chảy và bất kỳ loại rau nào dính vào các mặt sẽ được đun cháy một chút.

Hỗn hợp gia vị sẽ giúp ích cho bạn

Việc đo lường các loại thảo mộc và gia vị khô cần có thời gian, vì tôi thường thấy mình đang lục lọi trong tủ đựng thức ăn của mình, mở một vài lọ, nếm thử và lặp lại quy trình cho từng thành phần.

Nhưng gần đây, tôi đã giảm thiểu thời gian dành cho việc tìm ra loại thảo mộc nào cần thêm bằng cách sử dụng hỗn hợp gia vị tươi.

Hỗn hợp gia vị đã chứa hỗn hợp các loại thảo mộc có hương vị phong phú, phức tạp và thậm chí có thể liệt kê một số món ăn mà chúng có thể được sử dụng trên nhãn.

Chia khẩu phần trước và đông lạnh thực phẩm có thể giúp bạn nhanh chóng có được bữa tối trên bàn

Cách tiết kiệm thời gian lớn nhất của tôi là mua bít tết, cá và thịt gà được chia sẵn theo khẩu phần chất lượng cao từ các dịch vụ giao hàng.

Chia thực phẩm thành nhiều khẩu phần ăn và để trong tủ lạnh. Ảnh minh họa: Internet

Tôi cũng dự trữ sẵn nhiều loại sản phẩm đông lạnh đầy màu sắc như rau bina, ớt, bí đỏ, cà rốt, chuối và các loại quả mọng hỗn hợp. Tôi cất giữ nước dùng tự làm và các loại thảo mộc tươi đông lạnh thành đá hoặc dầu ô liu để tăng hương vị nhanh chóng.

Chỉ cần nhớ dán nhãn và ghi ngày tháng cho mọi thứ, bạn sẽ tránh phải chạy đến cửa hàng tạp hóa vào phút cuối và lo lắng về việc không có gì để nấu.

Không cần phải lãng phí thời gian đun sôi một nồi nước lớn

Với một chút dầu, các chảo chống dính chất lượng tốt làm nhanh hơn và ngon hơn cho việc nấu ravioli, pierogi, gyoza và gần như bất kỳ món bánh xếp nào bạn thường luộc.

Đôi khi, tôi sẽ thêm vài giọt nước vào cuối quá trình nấu và đậy nắp chảo một chút để tạo ra hơi nước.

Hãy quên việc đun một nồi lớn để đựng mì lasagna đi. Chỉ cần bạn thêm thêm nước sốt hoặc các loại rau có khả năng giải phóng nước, như cà chua hoặc bí mùa hè, chúng có thể đi thẳng từ hộp vào nồi hầm.

Tiết kiệm thời gian và năng lượng cho một bữa ăn bằng cách chọn một “bữa tối dành riêng cho các cô gái”

Có hai loại người trên TikTok: Những người đã khám phá ra “bữa tối dành cho các cô gái” vào năm 2023 và những người trong chúng ta đã thích nó trong nhiều năm.

Đôi khi được gọi là bữa tối dành cho người lớn, “bữa tối dành riêng cho các cô gái” có thể là những thứ linh tinh từ tủ lạnh và tủ đựng đồ ăn, khi được sắp xếp một cách tỉ mỉ trên đĩa, trông hấp dẫn và có hương vị tốt khi kết hợp với nhau.

Nếu tôi không muốn làm toàn bộ bữa ăn từ đầu, tôi sẽ lấy bất cứ thứ gì có vẻ ngon và tự dọn đĩa của mình.

Nếu bạn yêu thích bánh quy giòn với xúc xích Ý, ô liu và viên phô mai cheddar, hãy thử nâng cấp nhanh chóng với một ít mứt vả hoặc mơ, mù tạt dạng hạt hoặc gia vị.

Tôi dùng các sản phẩm đa năng để phục vụ nhiều mục đích

Các loại thực phẩm đặc biệt cung cấp sự kết hợp giữa hương vị và cấu trúc, tạo nên những lựa chọn tuyệt vời cho bữa tối nhanh gọn, vì vậy tôi sử dụng chúng cho mọi món.

Slawsa, sự kết hợp giữa xà lách trộn và salsa, rất hợp với bánh sandwich. Ảnh: Meredith Ochs

Ví dụ: Slawsa kết hợp giữa sự giòn của salad cải và hương vị mạnh mẽ của salsa, làm nổi bật món gà, mì chili và thịt nướng.

Truff, một loại tương ớt được hòa trộn với nấm truffle, làm cân bằng hương vị cay và hương vị umami, thích hợp cho các món trứng và rau củ.

Bánh quy đơn giản cũng là một lựa chọn tiết kiệm thời gian

Trong một bữa tối gần đây, đầu bếp Ricky Moore đã phục vụ một món khai vị hấp dẫn gồm bánh mì mặn chiên với món cá hun khói. Điều này nhắc tôi đến tính linh hoạt của loại bánh mì mặn khiêm tốn này.

Khi chiên nhanh trong dầu, bánh mì mặn rất ngon khi kết hợp với bất kỳ loại gia vị nào hoặc được sử dụng như một sự thay thế cho bánh mì nướng trong súp và salad.

Bánh mì mặn cũng có thể được xay nhuyễn để làm vỏ bánh hoặc mặt trên món casserole, hoặc được bôi bơ và nướng cùng với sô cô la, kẹo toffee và hạt.