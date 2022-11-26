4 tuyệt chiêu đuổi kiến hiệu quả nhất, chỉ cần sài một lần thì vĩnh viễn chúng không dám bén mảng tới bếp của bạn lần 2

Giấm trắng là một giải pháp tự nhiên, an toàn lại rất hữu ích giúp xua đuổi lũ kiến. Cũng như phấn, giấm không chỉ phá hủy pheromone của loài kiến mà còn làm hỏng khứu giác của chúng.

Để xua đuổi kiến, bạn nên tập trung phun hỗn hợp giấm loãng trực tiếp vào các khu vực như cửa ra vào, cửa sổ hoặc bất kỳ nơi nào kiến thường xuất hiện. Để duy trì hiệu quả đuổi kiến bạn cần xịt lại hàng ngày vì giấm loãng rất dễ bay hơi.

Bạn chỉ cần xịt hỗn hợp giấm loãng vào một đoàn kiến đang di chuyển, hoặc các khu vực kiến hay xâm nhập. Chúng sẽ bị tách biệt khỏi các dấu mùi hương và ngay lập tức những con kiến sẽ đi lung tung không có định hướng.

2. Diệt kiến bằng chanh

Bạnh chỉ cần lấy một quả chanh vắt lấy nước hoặc băm nhỏ vỏ chanh rồi bỏ vào nơi kiến làm tổ. Chúng sẽ tự động bỏ chạy, không bao giờ dám bén mảng đến nhà bạn nữa.

Ảnh minh họa: Internet

3. Sử dụng mùi hương của cây bạc hà

Mùi hương của cây bạc hà sẽ gây cản trở khả năng giao tiếp của kiến, khiến chúng không thể nhận biết dấu hiệu pheromone của nhau. Có thể làm náo loạn hoặc đánh lạc hướng chúng.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn chỉ cần pha loãng tinh dầu bạc hà với nước theo tỷ lệ cứ 10 giọt bạc hà với 200ml nước rồi xịt dung dịch này lên các khu vực chính như bậu cửa sổ, khung cửa nơi chúng thường qua lại hay xịt trực tiếp vào đàn kiến đang di chuyển. Bạn có thể trồng loại cây này quanh nhà vừa giúp ngăn chặn kiến và các loại sâu bệnh khác vừa giúp không gian ngôi nhà lúc nào cũng sẽ được ướp hương bạc hà mát lạnh.

4. Phấn trắng viết bảng

Bạn thường nghe nhiều người chỉ mẹo này và nói rằng kiến sẽ không vượt qua vạch kẻ phấn. để vào nhà bạn. Vậy bạn có tin không?

Ảnh minh họa: Internet

Thật ra trong bột phấn có chứa các chất có thể phá vỡ pheromone (các dấu hiệu mùi hương để đánh dấu đường đi hoặc giao tiếp) của kiến. Vì thế khi bạn vẽ một đường phấn hoặc đổ một dòng bột phấn quanh khu vực kiến thường xâm nhập chúng sẽ không thể tìm thấy đường vào và sẽ không xâm nhập được.