4 tuyệt chiêu đuổi kiến hiệu quả nhất, chỉ cần sài một lần thì vĩnh viễn chúng không dám bén mảng tới bếp của bạn lần 2

Mẹo vặt trong bếp 26/11/2022 16:46

Kiến chính là "hung thần" trong bếp khi chúng đục lổ và chui vào các vật dụng lẫn thực phẩm, khiến nhiều chị em nội trợ căng não khi tìm cách đuổi. Chỉ cần nắm các mẹo đơn giản sau thì chuyện đuổi các sinh vật nhỏ này dễ như trở bàn tay.

1. Giấm trắng

Giấm trắng là một giải pháp tự nhiên, an toàn lại rất hữu ích giúp xua đuổi lũ kiến. Cũng như phấn, giấm không chỉ phá hủy pheromone của loài kiến mà còn làm hỏng khứu giác của chúng.

4 tuyệt chiêu đuổi kiến hiệu quả nhất, chỉ cần sài một lần thì vĩnh viễn chúng không dám bén mảng tới bếp của bạn lần 2 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bạn chỉ cần xịt hỗn hợp giấm loãng vào một đoàn kiến đang di chuyển, hoặc các khu vực kiến hay xâm nhập. Chúng sẽ bị tách biệt khỏi các dấu mùi hương và ngay lập tức những con kiến sẽ đi lung tung không có định hướng.

Để xua đuổi kiến, bạn nên tập trung phun hỗn hợp giấm loãng trực tiếp vào các khu vực như cửa ra vào, cửa sổ hoặc bất kỳ nơi nào kiến thường xuất hiện. Để duy trì hiệu quả đuổi kiến bạn cần xịt lại hàng ngày vì giấm loãng rất dễ bay hơi.

2. Diệt kiến bằng chanh

Bạnh chỉ cần lấy một quả chanh vắt lấy nước hoặc băm nhỏ vỏ chanh rồi bỏ vào nơi kiến làm tổ. Chúng sẽ tự động bỏ chạy, không bao giờ dám bén mảng đến nhà bạn nữa.

4 tuyệt chiêu đuổi kiến hiệu quả nhất, chỉ cần sài một lần thì vĩnh viễn chúng không dám bén mảng tới bếp của bạn lần 2 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

3. Sử dụng mùi hương của cây bạc hà

Mùi hương của cây bạc hà sẽ gây cản trở khả năng giao tiếp của kiến, khiến chúng không thể nhận biết dấu hiệu pheromone của nhau. Có thể làm náo loạn hoặc đánh lạc hướng chúng.

4 tuyệt chiêu đuổi kiến hiệu quả nhất, chỉ cần sài một lần thì vĩnh viễn chúng không dám bén mảng tới bếp của bạn lần 2 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bạn chỉ cần pha loãng tinh dầu bạc hà với nước theo tỷ lệ cứ 10 giọt bạc hà với 200ml nước rồi xịt dung dịch này lên các khu vực chính như bậu cửa sổ, khung cửa nơi chúng thường qua lại hay xịt trực tiếp vào đàn kiến đang di chuyển. Bạn có thể trồng loại cây này quanh nhà vừa giúp ngăn chặn kiến và các loại sâu bệnh khác vừa giúp không gian ngôi nhà lúc nào cũng sẽ được ướp hương bạc hà mát lạnh.

4. Phấn trắng viết bảng

Bạn thường nghe nhiều người chỉ mẹo này và nói rằng kiến sẽ không vượt qua vạch kẻ phấn. để vào nhà bạn. Vậy bạn có tin không?

4 tuyệt chiêu đuổi kiến hiệu quả nhất, chỉ cần sài một lần thì vĩnh viễn chúng không dám bén mảng tới bếp của bạn lần 2 - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Thật ra trong bột phấn có chứa các chất có thể phá vỡ pheromone (các dấu hiệu mùi hương để đánh dấu đường đi hoặc giao tiếp) của kiến. Vì thế khi bạn vẽ một đường phấn hoặc đổ một dòng bột phấn quanh khu vực kiến thường xâm nhập chúng sẽ không thể tìm thấy đường vào và sẽ không xâm nhập được.

Không cần dùng bẫy mà vẫn đuối được chuột khỏi bếp bằng những nguyên liệu nhà ai cũng có, chị em bỏ túi ngay

Không cần dùng bẫy mà vẫn đuối được chuột khỏi bếp bằng những nguyên liệu nhà ai cũng có, chị em bỏ túi ngay

Chuột là loài động vật gặm nhấm cực kì khó đuổi, là sinh vật làm chị em đau đầu vì gây hại cho căn bếp nhỏ. Dưới đây là những mẹo nhỏ cực kì đơn giản để đuổi lũ sinh vật nhỏ này.

Xem thêm
Từ khóa:   các mẹo đuổi kiến trong bếp mẹo hay trong bếp kiến thức hay trong bếp

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 1 giờ 27 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Tâm sự 2 giờ 27 phút trước
Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 3 giờ 27 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 4 giờ 27 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 5 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?