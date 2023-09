Mẹ cần biết: Sinh mổ ăn khoai lang được không?

Bên cạnh đó, khoai lang còn chứa nhiều các khoáng chất quan trọng khác. Theo thống kê, 200g khoai lang bao gồm các khoáng chất sau:

Lượng calo: 180

Carbs: 41,4 gram

Protein: 4 gram

Chất béo: 0,3 gram

Chất xơ: 6,6 gram

Vitamin A: 769% giá trị hàng ngày (DV)

Vitamin C: 65% của DV

Magna: 50% của DV

Vitamin B6: 29% DV

Kali: 27% DV

Axit pantothenic: 18% của DV

Đồng: 16% của DV

Niacin: 15% của DV

Khoai lang không chỉ chứa nhiều chất xơ mà còn nhiều khoáng chất tốt cho mẹ sau sinh - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, khoai lang rất giàu chất chống oxy hóa giúp bảo vệ cơ thể bạn khỏi các gốc tự do có hại. Các gốc tự do là các phân tử không ổn định có thể làm hỏng DNA và kích hoạt tình trạng viêm nhiễm, tổn thương trong cơ thể. Ngoài ra, sự phát triển của các gốc tự do còn liên quan đến các bệnh mãn tính như ung thư, bệnh tim và lão hóa. Do đó, ăn khoai lang rất tốt cho sức khỏe của phụ sản.