Chia sẻ kinh nghiệm sinh mổ lần 2 cho bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

Khi nào bạn được chỉ định mổ lần 2

Trước khi bàn về vết mổ lần 2, bạn cần nhìn lại vết mổ cũ. Đối với lần đầu sinh con, nếu bạn sinh theo phương thức mổ thì thành tử cung sẽ bị tổn thương, có thể một phần hoặc toàn phần tùy trường hợp. Khi tử cung mang sẹo thì đó cũng là những nơi rất yếu, do đó rất dễ rạn nứt dưới tác dụng của những cơn co tử cung. Cũng vì lý do này mà những người sinh mổ lần 2 cần được theo dõi đặc biệt.

Thông thường các bác sĩ sẽ khuyến nghị phụ nữ sinh mổ lần 1 có thể sinh thường lần 2. Nhưng nếu nguyên nhân sinh mổ lần đầu là khung chậu hẹp, méo hay tử cung dị dạng thì mang thai lần 2 vẫn phải sinh mổ. Tuy nhiên, vẫn còn một số nguyên nhân khác khiến các chị em phụ nữ sinh mổ lần đầu có thể sẽ phải sinh mổ lần 2 như: vết mổ cũ bị bóc nhân xơ lớn, vết mổ lần trước là vết mổ dọc, đã từng vá lại tử cung thủng, thời gian cách lần sinh đầu dưới 2 năm.