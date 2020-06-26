Cách giảm mỡ bụng sau sinh mổ hiệu quả, an toàn

Cách giảm mỡ bụng sau sinh mổ hiệu quả mà không ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ và em bé là điều chị em rất quan tâm. Cơ thể của bà mẹ sau sinh mổ sẽ lâu phục hồi hơn so với sinh thường. Dưới đây là những bí quyết giúp chị em nhanh chóng lấy lại vòng eo thon gọn trong những tháng đầu sau sinh, cực kỳ dễ thực hiện và an toàn.

Sau khi sinh mổ, các mẹ cần phải ăn uống những thực phẩm lợi sữa. Tuy nhiên, theo như thực đơn khoa học thì các mẹ không bắt buộc phải ăn quá nhiều canh giò heo chán ngấy. Thay vào đó là đa dạng nguồn thực phẩm để vừa đảm bảo đủ sữa cho bé, vừa không khiến bụng mẹ nhiều mỡ hơn sau sinh.

Khi muốn giảm mỡ bụng, điều đầu tiên mà mẹ cần chú ý chính là chế độ ăn uống khoa học và phù hợp với cơ địa mỗi người. Điều này sẽ giúp mẹ vẫn đảm bảo tiết đủ sữa chất lượng cho bé bú, đồng thời giúp mẹ giảm vòng 2 sau sinh mổ.

Chế độ ăn cho mẹ giảm mỡ bụng sau sinh mổ - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ cần nhớ các nguyên tắc sau:

Mẹ nên ăn nhiều cá hơn trong thực đơn hàng ngày. Ăn thịt với lượng vừa phải và chỉ ăn thịt nạc.

Mỗi ngày, mẹ nên uống đủ 1-2 lít nước ấm hoặc bổ sung thêm các loại nước ép, sinh tố hoa quả để tăng cường thêm các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Lưu ý không nên uống lạnh, tránh lạnh bụng.

Cắt giảm lượng tinh bột nạp vào cơ thể mỗi ngày. Thay vào đó là ăn nhiều rau xanh, hoa quả, thực phẩm giàu khoáng chất và vitamin, ít chất béo vừa cung cấp đủ dinh dưỡng cho sữa mẹ vừa giúp các mẹ giảm mỡ bụng sau sinh mổ.

Cách giảm béo bụng sau sinh mổ bằng trà nóng

Cứ 15 phút sau mỗi bữa ăn, bạn nên uống 1 ly trà nóng. Điều này sẽ đem lại nhiều lợi ích với sức khỏe của mẹ bỉm đồng thời giảm lượng mỡ bụng cực kỳ tốt. Trong trà nóng có chứa lượng chất oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chuyển hóa thức ăn, từ đó ngăn chặn quá trình tích tụ mỡ thừa đồng thời giải độc cho cơ thể.

Uống 1 ly trà nóng sau bữa ăn sẽ giúp giảm mỡ thừa - Ảnh minh họa: Internet

Lời khuyên cho bạn là lựa chọn các loại trà như trà gừng, chè vằng, trà atiso, chè khổ qua,... để không làm ảnh hưởng đến chất lượng sữa cũng như sức khỏe của mẹ.

Cách giảm mỡ bụng sau sinh mổ tại nhà bằng chườm nước nóng

Bạn hãy sử dụng 1 chai nước dung tích từ 1 đến 1.5 lít rồi đổ nước ấm vào chai. Sau đó, bạn chườm chai nước nóng vào vùng bụng, theo chiều kim đồng hồ và thực hiện ngược lại đến khi thấy nước nguội. Áp dụng cách này mỗi ngày 3-4 lần.

Đây là phương pháp cực kỳ dễ thực hiện, không hề tốn kém. Bạn có thể dùng kèm với gen bụng để tăng hiệu quả làm tan mỡ bụng cao nhất. Lưu ý là bạn chỉ nên dùng gen bụng khoảng 1-2 tháng sau khi sinh, lúc này vết mổ đã hồi phục và lành hẳn nhằm bảo vệ sức khỏe. Hãy chọn loại gen làm bằng chất liệu vải tốt, an toàn, tránh gây dị ứng cho da.

Cách giảm bụng sau khi sinh mổ bằng khoai lang

Khoai lang có khả năng ngăn ngừa sự tích tụ chất béo - Ảnh minh họa: Internet

Củ khoai lang không hề chứa chất béo hay cholesterol nên có khả năng ngăn ngừa sự tích tụ chất béo và mỡ thừa trong cơ thể. Lượng tinh bột trong khoai lang cũng ít hơn cơm, nhưng lại nhanh khiến mẹ có cảm giác no bụng, giảm cơn đói nhờ lượng chất khó phân hủy trong dung môi hữu cơ. Bởi vậy, khoai lang được xem là thực phẩm vàng giúp chị em giảm cân hiệu quả.

Sau khi sinh mổ, mẹ có thể tuyệt đối yên tâm sử dụng khoai lang thay thế cho 1 bát cơm trong thực đơn hàng ngày, vừa cung cấp đủ dưỡng chất cho sữa mẹ vừa giúp tiêu hao mỡ thừa, đặc biệt là vùng bụng.

Cách giảm mỡ bụng sau sinh mổ bằng rượu gừng

Gừng có vị cay, tính nóng, cực kỳ tốt cho việc tiêu mỡ - Ảnh minh họa: Internet

Gừng có vị cay, tính nóng, cực kỳ tốt cho việc tiêu mỡ, làm mềm các mô mỡ nằm dưới lớp biểu bì, làm săn chắc bụng. Do đó, bạn có thể dùng rượu gừng/tinh dầu gừng để mát xa cho vùng bụng khoảng 20 phút, giúp đào thải mỡ thừa qua đường bài tiết, đồng thời giảm tình trạng táo bón ở phụ nữ sau sinh. Thực hiện ít nhất mỗi ngày 1 lần, liên tục trong 7-10 ngày, bạn sẽ thấy hiệu quả rõ rệt.

>>> Xem thêm:

- Giải đáp câu hỏi: Chạy bộ có giảm mỡ bụng không?

- Uống gì để giảm mỡ bụng? Mách chị em 3 loại nước “thần thánh” giúp eo thon, bụng phẳng

Cách giảm mỡ bụng sau sinh mổ bằng bài tập thể dục

Yoga là một trong những bài tập giúp giảm mỡ bụng sau sinh hiệu quả nhất. Bạn có thể bắt đầu tập luyện 6 tuần sau sinh mổ với các động tác nhẹ nhàng, tập trung vào phần bụng. Hãy tham khảo các bài tập trên Youtube, Internet hoặc sách báo để làm theo.

Tập yoga nhẹ nhàng giúp mẹ giảm mỡ bụng hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Hãy kết hợp các cách giảm mỡ bụng sau sinh mổ trên đây để mang lại kết quả bất ngờ cho chính bản thân mình. Chúc chị em sẽ nhanh chóng lấy lại vòng eo thon gọn và tự tin hơn mỗi ngày.