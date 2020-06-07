Bật mí thực đơn cho bà đẻ sinh mổ phục hồi nhanh chóng

Thực đơn cho bà đẻ sinh mổ hay sinh thường thì đều cần phải đầy đủ dưỡng chất cần thiết để đảm bảo nhanh chóng phục hồi sức khỏe và lợi sữa cho con bú. Đối với mẹ sinh mổ thì cần phải kiêng cữ nhiều và có chế độ ăn hợp lý để vết thương mau lành hơn. Hiểu được điều này, trong bài viết hôm nay sẽ chia sẻ đến các mẹ thực đơn cho mẹ sau sinh mổ giúp mẹ bổ sung đầy đủ dưỡng chất và mau lành vết mổ.

Mẹ cần hạn chế các thực phẩm có mùi tanh như ốc, cá... vì chúng có thể làm cho vết thương sau mổ lâu lành hơn. Những món ăn nhiều nhiều dầu mỡ các mẹ cũng cần phải kiêng, vì sau sinh ruột và dạ dày còn hoạt động kém.

Sau khi sinh mổ được 1-2 ngày, thời gian này các mẹ nên nạp những thực phẩm dễ tiêu hóa và tránh các món ăn nhiều dầu mỡ, gia vị. Trong 3-4 ngày kế tiếp thì không nên ăn quá no để tránh ảnh hưởng không tốt dạ dày còn yếu. Chỉ 1 tuần sau khi sinh, mẹ sẽ có thể ăn uống lại bình thường và bổ sung thêm nhiều thực phẩm như thịt, cá để có sữa nhiều cho con bú.

Những món ăn nhiều nhiều dầu mỡ các mẹ cũng cần phải kiêng - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, mẹ cũng cần lưu ý khi sử dụng các loại thực phẩm như cải trắng, dưa hấu, bắp cải…để tránh ảnh hưởng xấu đến quá trình tiêu hóa. Rượu, cà phê, trà hay các loại gia vị đậm mùi như hành, tỏi cũng là những món mẹ không nên ăn vì sẽ ảnh hưởng đến nguồn sữa mẹ.

Thực đơn cho mẹ sau sinh mổ

Các mẹ có thể tham khảo một số thực đơn sau đây để bổ sung vào chế độ sau sinh mổ.

Thực đơn 1

Ruốc thăn

Trứng gà luộc

Củ cải luộc

Thịt viên nấu bầu băm

Cơm trắng

Thực đơn 2

Thịt nạc heo luộc

Trứng gà luộc

Canh mồng tơi nấu tôm khô

Cơm trắng

Canh rau mồng tơi và thịt heo luộc cho mẹ sau sinh mổ - Ảnh minh họa: Internet

Thực đơn 3

Canh chua nấu thịt băm

Gà rang gừng lá chanh

Đỗ quả xào

Cơm trắng

Thực đơn 4

Nước canh rau bí luộc

Bê xào

Rau bí xào tỏi

Cơm trắng

Thực đơn 5

Ruốc thịt thăn

Chả lá lốt chiên

Trứng gà luộc

Bí luộc + nước canh luộc

Cơm trắng

Thực đơn 6

Bí luộc + nước canh

Cơm trắng

Trứng gà non xào

Chả lá lốt chiên

Thực đơn chả lá lốt chiên và lòng gà non xào - Ảnh minh họa: Internet

Thực đơn 7

Nem rán

Thịt nhồi mướp đắng hấp

Cơm trắng

Sau sinh mổ mẹ nên ăn hoa quả gì?

Trái cây cũng là một trong những thành phần quan trọng và cần thiết có trong khẩu phần ăn hàng ngày của mẹ sau sinh mổ. Vì trái cây vừa giúp giảm cân, đẹp da mà còn mang lại nguồn sữa dồi dào. Mẹ nên bổ sung một số loại trái cây sau đây.

Trái cây nhiều vitamin C : Giúp đẩy nhanh quá trình phục hồi sức khỏe, chống lại sự nhiễm trùng và tăng sức đề kháng. Một số loại trái cây có chứa nhiều vitamin C như: cam, dưa hấu, xoài, cà chua, đu đủ, dâu tây, bưởi, việt quất, lựu…

Trái cây chứa nhiều sắt : Các mẹ thường mất khá nhiều máu trong quá trình sinh con. Vì vậy, bổ sung thực phẩm và trái cây có chứa nhiều sắt sẽ giúp hỗ trợ hệ thống miễn dịch của cơ thể. Sắt có nhiều trong các loại trái cây như: sung, táo tàu, dâu, táo, đào, mơ, nho khô,…

Bổ sung thực phẩm và trái cây có chứa nhiều sắt sẽ giúp hỗ trợ hệ thống miễn dịch của cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Trái cây có nhiều năng lượng : Sau khi sinh mổ nhu động ruột sẽ yếu hơn bình thường. Vì vậy, các mẹ nên chọn những loại trái cây dễ tiêu và vẫn giàu năng lượng như: quả chuối, sung, bơ, dừa, xoài,…

Trái cây lợi sữa cho mẹ : Một số loại trái cây giúp kích thích tạo sữa như: đu đủ xanh, mãng cầu (na), cam quýt, chuối tiêu, táo tàu, nhãn, sung, vú sữa…

Sau sinh mổ ăn được đậu xanh không?

Đậu xanh được biết đến là có vị ngọt, tính mát và giá thành cũng rất rẻ nên được nhiều người ưa thích chế biến thành những món như cháo đậu xanh, chè đậu xanh, bánh đậu xanh….Nhiều mẹ sau sinh mổ cũng rất muốn ăn những món thơm ngon này nhưng lại lo lắng không biết sau sinh có được ăn đậu xanh không?

Đậu xanh có chứa rất nhiều các dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể mẹ sau sinh như chất xơ, các axit béo omega-3, protein, các vitamin và khoáng chất…Ăn những món ăn có thành phần là đậu xanh sẽ giúp mẹ sau sinh mổ có được hệ tiêu hóa khỏe mạnh, tăng tốc độ tiêu hóa thức ăn và tránh các vấn đề về đường tiêu hóa.

Đậu xanh còn chứa rất nhiều chất chống oxy hoá và cung cấp cho sữa mẹ một lượng khoáng chất Na, Zn, Ca, Mg, K, sắt giúp mẹ lợi sữa. Sữa mẹ mát và thơm sẽ giúp con mau phát triển trí thông minh và cân nặng.

Sau sinh mổ có được ăn đỗ xanh không? - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra khi ăn đậu xanh cùng với những loại thịt, cá, tôm, trứng… sẽ giúp mẹ giảm nguy cơ bị cảm vào mùa hè đồng thời bổ sung thêm lượng nước cho cơ thể.

Vậy sau sinh mổ có được ăn đậu xanh không thì chắc chắn là có. Ngoài ra mẹ còn nên sử dụng mỗi tuần để giúp mẹ thoát khỏi những cơn đau đầu, mề đay và tăng cholesterol trong máu sau khi sinh.

Vì vậy, các mẹ có thể yên tâm thưởng thức những món thơm ngon làm từ đậu xanh. Các bác sĩ dinh dưỡng thường khuyên rằng sau sinh mổ mẹ nên bổ sung một số loại đậu vào thực đơn ăn hàng ngày, đặc biệt là đậu xanh.

Hy vọng với những thông tin chia sẻ về xây dựng thực đơn cho bà đẻ sinh mổ trên sẽ giúp các mẹ bỉm sữa có chế độ ăn hợp lý để mau chóng phục hồi. Việc bổ sung đầy đủ dinh dưỡng không chỉ giúp mẹ nhanh chóng phục hồi sức khỏe mà còn làm lành vết sẹo hiệu quả.