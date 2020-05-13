Những đồ ăn vặt cho bà bầu dinh dưỡng từng giai đoạn

Khi mang thai, vấn đề dinh dưỡng rất được chú trọng bởi những gì nạp vào cơ thể đều có thể ảnh hưởng đến sự phát triển hiện tại và sức khỏe sau này của em bé. Nhưng sự thay đổi khẩu vị trong thai kỳ có thể khiến mẹ bầu thèm hoặc biếng ăn nhanh chóng. May mắn thay, những đồ ăn vặt cho bà bầu ngon miệng với hương vị thơm hấp dẫn, giòn tan, ngon ngọt, giúp mẹ bầu cải thiện khẩu vị nhanh chóng.

Khi mang thai mẹ bầu nhanh đói và ăn uống tốt hơn hẳn. Trước khi mải mê với những món ăn vặt không dinh dưỡng , tham khảo danh sách những đồ ăn vặt cho bà bầu ít hơn 300 calo tốt trong thai kỳ dưới đây, giúp mẹ bầu có một thai kỳ vui vẻ, hạnh phúc và thoải mái hơn.

Danh sách những món ăn vặt cho bà bầu trong suốt thai kỳ như sau:

Đây là đồ ăn nhẹ mang thai điển hình cho các mẹ bầu. Hỗn hợp sữa chua, khoai tây có rắc thêm chút hành, hẹ thơm ngon sẽ làm dịu bất kỳ cơn đói bụng nào cũng như cơn thèm khoai tây chiên ít dinh dưỡng.

Trong món ăn vặt này một củ khoai tây nướng có vỏ (không cho muối) khoảng 280 calo, 1/4 cốc sữa chua nguyên chất có khoảng 32 calo.

Sữa chua hoa quả tươi

Sữa chua hoa quả là món ăn nhẹ tốt nhất cho bà bầu, dễ dàng chế biến, chỉ cần trộn sữa chua và các loại hoa quả như dâu tây, kiwi, đào cắt lát, ướp lạnh để tăng hương vị thơm ngon, giàu protein mà không hề ngán.

Bỏng ngô

Bỏ qua bỏng ngô bán sẵn bên ngoài, mẹ bầu có thể tự làm bỏng ngô ở nhà vừa sạch sẽ lại hạn chế lượng calo.

Ăn bỏng ngô có khá nhiều lợi ích cho mẹ bầu như giảm táo bón, giảm dị tật thai nhi cũng như tăng cường hệ miễn dịch khỏe mạnh.

Khoai lang nướng cắt lát nhỏ (Snack Khoai lang)

Kali và Magie trong khoai lang giúp kiểm soát huyết áp bà bầu, giảm nguy cơ biến chứng thai kỳ và là một món ăn vặt ngon, giòn, cực kỳ dễ ăn mà không phải thêm gia vị như muối, đường.

Đồ ăn vặt cho bà bầu 3 tháng đầu

Táo

Táo là đồ ăn vặt tốt cho bà bầu ngon miệng

Táo là một trong những đồ ăn vặt cho bà bầu 3 tháng đầu tốt nhất, ngon miệng, dễ ăn. Bản thân táo là nguồn chất xơ cực kỳ tốt, đáp ứng nhu cầu chất xơ tăng cao ở phụ nữ mang thai. Táo cũng chứa rất nhiều vitamin tốt và các chất chống oxy hóa cần thiết cho bà bầu. Có thể nói, táo là một trong những đồ ăn vặt tốt nhất cho sức khỏe không chỉ đối tượng phụ nữ mang thai mà còn cho tất cả mọi người nói chung.

Sữa chua

Sữa chua là một món ăn nhẹ tốt cho bà bầu vì nó chứa nhiều lợi khuẩn, đặc biệt có ích nếu mẹ bầu đang trải qua những cơn ốm nghén. Các men vi sinh từ sữa chua giúp duy trì hệ thống miễn dịch mạnh mẽ. Bên cạnh đó, sữa chua còn là nguồn cung cấp canxi tuyệt vời giúp xương rắn chắc. Nó cũng giàu iốt, thành phần đặc biệt quan trọng trong suốt thai kỳ hỗ trợ sự phát triển trí tuệ và thể chất của em bé.

Chuối

Chuối dễ ăn, dễ tiêu hóa dù dạ dày có đang khó chịu, do đó nó được coi là một trong những món ăn vặt cho bà bầu lý tưởng ở kỳ tam cá nguyệt đầu tiên, đặc biệt đối với những người bị ốm nghén. Bản thân chuối rất giàu carbohydrate, chất xơ, chất chống oxy hóa và hàm lượng kali giúp giảm chuột rút và sưng chân cũng như giúp ngăn ngừa thiếu máu.

Bên cạnh đó, ăn chuối cũng nhanh chóng và đơn giản, không cần bất kỳ sự chuẩn bị nào vì chúng chỉ cần bóc vỏ và ăn. Có thể nói, danh sách đồ ăn vặt cho bà bầu 3 tháng đầu không thể không kể đến chuối.

Bánh mì nướng khô

Bánh mì nướng dễ ăn, giàu vitamin B giúp giảm cơn buồn nôn do mang thai. Bánh mì nướng khô có thể được ăn với nhiều loại đồ ăn khác như dâu tây, bơ, cà chua hoặc trứng, làm cho nó trở thành một món ăn vặt cho bà bầu bổ dưỡng, đáp ứng yêu cầu về các chất dinh dưỡng và khoáng chất khác trong thai kỳ.

Trứng cuộn hoặc luộc

Trứng là một món ăn vặt phổ biến, giàu dinh dưỡng như iốt, protein, sắt. Mà việc cung cấp đủ sắt là điều vô cùng quan trọng trong thai kỳ vì không chỉ chống lại bệnh thiếu máu mà còn đảm bảo rằng thai nhi nhận được lượng oxy cần thiết.

Trứng cũng cung cấp vitamin A và vitamin D bên cạnh toàn lượng protein dồi dào. Tuy nhiên, trứng cần được nấu chín hoặc luộc kỹ để tiêu diệt tất cả vi khuẩn trước khi ăn.

Đồ ăn vặt cho bà bầu 3 tháng giữa

Bánh mì phô mai nướng

Bánh mì phô mai nướng ngon, dinh dưỡng cho mẹ bầu

Khi mẹ bầu bước sang kỳ tam cá nguyệt thứ hai, kiểm soát lượng đường trong máu là việc cần làm khi cơ thể trở nên kháng insulin hơn. Các loại ngũ cốc nguyên hạt như bánh mì, gạo lứt, các loại đậu giúp kiểm soát mức đường của mẹ bầu.

Chuẩn bị đồ ăn vặt như bánh mì phô mai sẽ cung cấp lượng canxi đầy đủ bên cạnh dinh dưỡng và chất xơ cao cho bà bầu. Tuy nhiên, cần lựa chọn các loại phô mai và các sản phẩm từ sữa an toàn để ngăn ngừa bất kỳ loại nhiễm trùng ảnh hưởng sức khỏe thai kỳ.

Nước ép dưa hấu

Hàm lượng nước trong dưa hấu cực kỳ cao, nước ép dưa hấu không chỉ giúp cơ thể đủ nước mà còn mang đến một lượng kali dồi dào. Việc tiêu thụ thực phẩm giàu kali rất quan trọng vì thiếu kali có thể cản trở sự phát triển của thai nhi. Ngoài ra, dưa hấu cũng giúp giảm chứng ợ nóng cũng như sưng phù thường gặp trong tam cá nguyệt thứ hai. Mẹ bầu có thể để nước ép lạnh để uống ngon hơn.

Trái cây và các loại hạt sấy khô

Trái cây sấy khô cũng như các loại hạt là một trong những đồ ăn vặt cho bà bầu 3 tháng giữa dinh dưỡng nhất và có thể dễ dàng mang theo khi đi ra ngoài.

Các loại nho khô, anh đào, quả óc chó, hạnh nhân, quả nam việt quất, và đào là một sự lựa chọn hàng đầu dành cho mẹ bầu. Đơn cử như nho khô có thể trông không hấp dẫn nhưng là một nguồn cung cấp magie, sắt và vitamin tuyệt vời. Quả óc chó giàu protein, axit béo omega 3 tốt và chất xơ.

Salad trái cây với sữa chua

Trái cây thường rất giàu chất chống oxy hóa và các vitamin quan trọng khác, do đó, chúng là một trong những lựa chọn đồ ăn vặt cho bà bầu cần thiết trong thai kỳ.

Mẹ bầu hãy chuẩn bị một bát trái cây hỗn hợp như xoài, lê, táo, chuối, lựu và bơ trộn cùng sữa chua. Hoa quả rất giàu magie, vitamin C, vitamin E và chất xơ, quan trọng cho sự phát triển của nhau thai. Sữa chua dễ tiêu hóa và là một nguồn canxi tuyệt vời. Sự kết hợp này không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn mang lại hương vị thơm ngon không ngờ.

Salad rau với dầu dừa hoặc dầu ô liu

Các loại rau bao gồm dưa chuột, cà chua, rau diếp, củ cải và ngô ngọt cùng với một chút nước cốt dừa hoặc dầu ô liu, là một sự kết hợp tuyệt vời trong lựa chọn ăn vặt cho bà bầu trong tam cá nguyệt thứ hai và thứ ba. Rau xanh giàu chất xơ và sắt. Ăn vặt rau xanh thường xuyên sẽ giúp chống táo bón, vấn đề thường gặp khi mang thai. Bên cạnh đó, chất béo trong dầu dừa, dầu oliu không chỉ cung cấp năng lượng mà còn hỗ trợ cho sự phát triển và tăng trưởng não của bé con trong bụng.

Đồ ăn vặt cho bà bầu 3 tháng cuối

Salad gà giàu protein

Salad gà, món vặt bổ dưỡng cho mẹ bầu

Một món salad gà giàu protein trộn với rau xanh như dưa chuột, rau diếp, xà lách,...là đồ ăn vặt cho bà bầu 3 tháng cuối lý tưởng. Protein rất cần thiết cho sự tăng trưởng và phát triển của cơ thể bé trong suốt hành trình mang thai, vì vậy phải có chế độ ăn giàu protein trong tam cá nguyệt thứ hai và thứ ba khi em bé đang phát triển tương đối nhanh.

Ngũ cốc Muesli khô không đường và trái cây

Ngũ cốc Muesli được làm yến mạch nguyên chất, quả hạch, trái cây khô, hạt, bột mì là nguồn chất xơ, vitamin và protein cực kỳ tốt, một trong những món ăn vặt cho bà bầu rất tốt trong thai kỳ. Có thể ăn cùng với các loại trái cây tươi như kiwi, chuối hoặc xoài theo sở thích của mẹ bầu để bổ sung thêm các chất dinh dưỡng có lợi như vitamin, khoáng chất và axit folic.

Sandwich cá hồi

Trong tam cá nguyệt thứ ba, não em bé bước vào giai đoạn tích cực phát triển. Cá hồi là một nguồn axit béo omega-3 dồi dào, có ích cho sự tăng trưởng và phát triển của bộ não hệ thần kinh của bé. Mẹ bầu hãy ăn sandwich cá hồi nướng ít nhất một lần một tuần để đáp ứng nhu cầu axit béo omega 3 của cơ thể. Có thể ăn kèm các loại rau để thêm chất xơ vào bữa ăn nhẹ.

Lưu ý, cá hồi nên được nấu chín kỹ để tiêu diệt ký sinh trùng và vi khuẩn và không nên ăn nhiều để phòng ngừa lượng thủy ngân dư thừa trong cá có thể cản trở sự phát triển của em bé.

Đu đủ chín

Đu đủ chín là một nguồn cung cấp vitamin C, chất xơ, kali, axit folic tuyệt vời giúp ngăn ngừa táo bón và ợ nóng thường gặp trong tam cá nguyệt thứ ba. Tuy nhiên, không nên ăn đu đủ chưa chín vì chúng có chứa pepsin, một loại enzyme có thể gây co bóp tử cung, chuyển dạ sớm.

Sinh tố Green Smoothies

Sinh tố nước ép rau xanh cho bà bầu ngon miệng

Sinh tố Green Smoothies là một nguồn tuyệt vời của chất xơ, canxi, vitamin, magie và kali. Chỉ cần xay nhuyễn một bó rau bina với nước hoặc, nếu thích có thể thay bằng nước dừa, thêm các thành phần khác như bạc hà và gừng để tăng hương vị. Cũng có thể thêm nhiều loại trái cây như dứa, xoài, cam hoặc chuối để tạo ra một sự thay đổi khác nhau cho món sinh tố.

Chuẩn bị đồ ăn vặt cho bà bầu ăn nhẹ ở mức phù hợp có thể thỏa mãn những cơn thèm ăn khi mang thai đồng thời mang lại nhiều lợi ích dinh dưỡng cho cả mẹ và bé. Tuy nhiên, trước khi thử những món ăn vặt tốt cho sức khỏe này, đừng quên hỏi ý kiến ​​bác sĩ để có những tư vấn phù hợp nhất với tình trạng bản thân.