Bà bầu khi mang thai 3 tháng đầu có nên uống nước mía?

Khi mang thai vấn đề dinh dưỡng và sức khỏe luôn là vấn đề được quan tâm nhất. Vậy mang thai 3 tháng đầu có nên uống nước mía? Uống nước mía có ảnh hưởng sức khỏe mẹ bầu hay không? Câu trả lời là uống được nhưng cần ở mức điều độ nhé các mẹ. Nội dung cụ thể ra sao thì mời các mẹ cùng xem những thông tin tổng hợp cụ thể dưới đây nhé.

Để giải đáp thắc mắc này thì xin xác nhận với các chị em là Mang thai 3 tháng đầu có nên uống nước mía? Câu trả là lời là CÓ nhé.

Mía vốn được dùng để chế biến đường, mạch nha, mật mía quen thuộc. Ngoài ra, nước mía còn là thứ nước uống giải khát khoái khẩu của nhiều người vào những ngày hè nóng bức. Nhưng hàm lượng đường cao trong mía khiến nhiều mẹ bầu e ngại trước việc dùng loại nước giải khát ngon miệng này, có nhiều thắc mắc trong việc mang thai 3 tháng đầu có nên uống nước mía hay ăn mía không?

Các chuyên gia dinh dưỡng đã công nhận rằng nước mía như là một loại nước thần kỳ có tất cả các dinh dưỡng cần thiết cho mẹ bầu trong thời kỳ mang thai. Nước mía rất giàu protein, chất béo, carbohydrate, khoáng chất, vitamin và rất nhiều loại axít hữu cơ khác. Nước mía chứa nhiều đường nhưng đều là đường dễ chuyển hóa, đường tự nhiên chứ không hề gây nguy hại như các loại đường tổng hợp trong bánh kẹo thông thường.

Đặc biệt, thời gian đầu mang thai, nhiều mẹ bị ốm nghén, buồn nôn, nhạy cảm với mùi vị và không ăn được nhiều, việc dùng nước mía bên cạnh uống sữa trong 3 tháng đầu sẽ giúp các mẹ đỡ mệt mỏi và cải thiện tâm lý, tinh thần thư giãn khá nhiều.

Nhưng với mẹ nào ốm nghén mà thành ra sợ đồ ngọt thì không nên cưỡng ép bản thân dùng nhé, sẽ gây tác dụng ngược và khiến tình trạng ốm nghén nặng nề hơn đấy. Và cả với những mẹ nào thèm đồ ngọt thì dù nước mía tốt cũng không nên uống nhiều, vì đường trong mía dễ chuyển hóa đi chăng nữa thì trong 3 tháng đầu cũng chưa cần nạp quá nhiều năng lượng, tình trạng thừa đường trong máu có thể sẽ khiến mẹ bầu dễ mắc tiểu đường thai kỳ.

Hiểu rõ được rằng vấn đề dinh dưỡng khi mang thai không hề đơn giản, phải tìm hiểu kỹ mang thai 3 tháng đầu nên ăn gì để chăm sóc các mẹ cũng như các bé có sự phát triển tốt nhất trong thai kỳ nên xin được giới thiệu với các mẹ những lợi ích của nước mía với bà bầu để các mẹ yên tâm sử dụng hơn.

Mẹ bầu uống nước mía khi mang thai có những lợi ích gì?



Mang thai 3 tháng đầu uống nước mía để bổ sung nhiều dưỡng chất. Ảnh: Internet

Nước mía cung cấp nhiều dưỡng chất cho mẹ bầu

Như đã nói ở trên, nước mía rất giàu dinh dưỡng cùng với lượng đường cao nên vừa giúp mẹ cảm thấy khỏe mạnh, phấn chấn tinh thần hơn mà còn nạp đủ những dưỡng chất cần thất cho mẹ một cách tự nhiên, đơn giản và dễ hấp thụ nhất.

Mang thai 3 tháng đầu uống nước mía giúp tăng cường hệ miễn dịch

Nước mía có rất nhiều chất chống oxy hóa nên giúp mẹ khỏe mạnh, ngăn chặn các gốc oxy hóa trong cơ thể hiệu quả, có được sức khỏe cả mẹ và bé tốt hơn.

Uống nước mía khi mang thai giảm táo bón

Với hàm lượng kali cùng các chất xơ cao trong nước mía giúp cải thiện tình trạng tiêu hóa chậm chạp ở mẹ bầu, ngăn chặn viêm nhiễm ở dạ dày và giúp giảm hẳn nguy cơ bị táo bón thường gặp khi mang thai.

Mang thai 3 tháng đầu uống nước mía giúp đẹp da

Khi bắt đầu mang thai, các mẹ cẩn thận sẽ ngừng hẳn mỹ phẩm dưỡng da trong khi đó do việc thay đổi nội tiết tố trong cơ thể khiến làn da cũng thâm quầng, mụn nổi nhiều. May thay, axit alpha hydroxyl (AHA) tự nhiên trong nước mía có thể cải thiện làn da của các mẹ vô cùng hiệu quả đấy nhé.

Lưu ý dùng nước mía khi mang thai



Không nên dùng nước mía để qua đêm sẽ không đảm bảo vệ sinh cho mẹ bầu. Ảnh: Internet

Không sử dụng nước mía để qua đêm hay nước mía bảo quản trong tủ lạnh nhé. Các mẹ nên dùng nước ép mía tươi thay vì mua một mấy bịch nước mía để trong tủ lạnh dùng dần vì hàm lượng đường cao trong nước mía là môi trường lý tưởng cho các vi sinh vật, nấm phát triển, dù được cất trong tủ lạnh cũng chỉ hạn chế chứ không thể ngăn được sự phát triển của chúng.

Không uống quá nhiều: Xin nhắc lại chỉ nên dùng vừa đủ, không nên uống nhiều, cũng như tất cả những thứ khác, dùng nhiều quá đều sẽ không tốt, uống nhiều nước mía sẽ gây khó tiêu, cản trở hấp thụ những dinh dưỡng khác cũng như nguy cơ mắc phải tiểu đường thai kỳ quá sớm đấy các mẹ ạ.

Không uống chung nước mía với thuốc: Nếu mẹ đang sử dụng thuốc chống đông máu hay thực phẩm chức năng thì không nên dùng chung nhé. Nước mía sẽ làm thuốc không còn tác dụng nữa vì đã trung hòa hết Policosanol trong thuốc rồi.

Uống nước mía mát, không nên để lạnh quá dễ khiến mẹ bị viêm họng, cúm, cũng như gây ra kích ứng cho em bé, có thể dẫn đến các cơn co thắt tử cung không tốt nhé.

Đọc xong bài viết này, hẳn các mẹ đã có câu trả lời cho Mang thai 3 tháng đầu có nên uống nước mía? rồi. Chúc các mẹ và các em bé đều khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông nhé.