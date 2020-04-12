Mách mẹ cách gọi sữa về sau sinh mổ nhanh chóng

Sữa mẹ được biết đến là nguồn sữa dinh dưỡng nhất dành trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Vì vậy, việc lượng sữa tiết ra quá ít hoặc không có sữa cho bé bú khiến nhiều mẹ cảm thấy lo lắng. Đặc biệt là đối với những mẹ sau sinh mổ sẽ thường gặp phải tình trạng mất sữa hơn. Nhiều mẹ lo lắng không biết sau sinh mổ bao lâu thì có sữa? hay cách gọi sữa về sau sinh mổ như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ mách mẹ một số cách gọi sữa về nhanh chóng để có được lượng sữa dồi dào cho bé bú.

Sau khi sinh mổ, các mẹ thường bị mất sữa sau vài giờ hoặc vài ngày. Còn đối với các mẹ sinh thường, thì việc mất sữa sau sinh thường diễn ra ở nhiều thời điểm khác nhau. Khi bị mất sữa, hầu hết các mẹ đều cảm thấy lo lắng vì không biết mất sữa có lấy lại được không. Dưới đây là một số cách giúp mẹ gọi sữa về nhanh chóng, các mẹ có thể tham khảo và áp dụng.

Sau khi mổ, mẹ thường không cho bé bú ngay mà phải đợi khoảng sau 2 giờ, vì vậy tuyến sữa không được kích thích nên dẫn đến tình trạng mất sữa.

Mẹ gặp biến chứng sau phẫu thuật sẽ có nguy cơ bị mất sữa sau sinh rất cao.

Ảnh hưởng từ vết mổ: Mẹ cảm thấy đau ở vết mổ và kèm theo tình trạng táo bón nên khiến mẹ khó khăn trong việc ăn uống, dẫn đến cơ thể không đủ chất dinh dưỡng để tiết sữa cho bé bú.

Sau sinh các mẹ thường rơi vào trạng thái tâm lý bất ổn và tinh thần suy giảm, điều này sẽ làm lượng sữa tiết ra ngày càng ít dần.

Mất sữa do thuốc: Thuốc gây mê hoặc gây tê được sử dụng trong quá trình phẫu thuật thường sẽ gây ảnh hưởng đến khả năng tiết sữa của mẹ. Trong khi đó, nếu mẹ sinh thường thì các cơn đau trong quá trình chuyển dạ sẽ kích thích tuyến sữa sản xuất sữa. Ngoài ra, thuốc kháng sinh để chống viêm nhiễm cho mẹ sau khi phẫu thuật cũng có thể làm ức chế hormone sản xuất sữa, dẫn đến tình trạng mất sữa sau khi hồi phục.

Sau khi trải qua cuộc phẫu thuật khoảng gần 1 giờ đồng hồ, cơ thể mẹ sẽ mất nhiều sức hơn so với sinh thường, đặc biệt là thường gặp phải tình trạng mất sữa. Nguyên nhân khiến mẹ dễ bị mất sữa sau sinh mổ có thể là do các yếu tố sau:

Cho con bú ngay sau khi sinh

Ngay sau khi sinh, các mẹ nên cho bé bú ngay mặc dù lúc này đầu ngực còn mềm và chưa có sữa. Việc bé mút ti mẹ sẽ kích thích tuyến sữa hoạt động nhanh hơn. Ngoài ra, lượng hormone oxytocin sẽ tạo sữa nhiều nhất khi mẹ được ôm con da tiếp da.

Các mẹ nên cho con bú ngay sau khi sinh để kích thích tiết sữa - Ảnh minh họa: Internet

Trong sữa mẹ, đặc biệt là sữa non có chứa rất nhiều các kháng thể giúp trẻ sơ sinh chống lại các bệnh nhiễm trùng. Mẹ nên cho bé bú đều đặn sẽ giúp tăng hormone trong cơ thể, kích thích tuyến sữa hoạt động mạnh và tiết sữa nhiều hơn.

Chế độ dinh dưỡng hợp lý

Chế độ dinh dưỡng ảnh hưởng rất nhiều đến nguồn sữa mẹ, do đó các mẹ cần phải có một chế độ dinh dưỡng hợp lý ngay trong giai đoạn thai kỳ. Sau khi sinh, mẹ cần phải ăn uống đủ chất và kết hợp với chế độ nghỉ ngơi hợp lý.

Chế độ dinh dưỡng ảnh hưởng rất nhiều đến nguồn sữa mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Để có nhiều sữa sau khi sinh cho bé bú, mẹ phải luôn giữ tinh thần thoải mái, tránh căng thẳng và stress. Mẹ cần bổ sung những món ăn giàu đạm, chất khoáng, vitamin và các yếu tố vi lượng để có được nguồn sữa dồi dào và đầy đủ dinh dưỡng cho bé.

Uống nhiều nước

Uống nhiều nước là một trong những yếu tố quan trọng để đảm bảo lượng sữa dồi dào cho bé bú. Mẹ nên lưu ý cần phải uống đủ nước từ 1,5 – 2 lít/ngày. Ngoài ra, các mẹ cũng có thể uống nước lá chè vằng, nụ vối, nước gạo rang vừa giúp bổ sung nước cho cơ thể vừa giúp lợi sữa rất tốt.

Uống nhiều nước là một trong những yếu tố quan trọng để đảm bảo lượng sữa dồi dào cho bé bú - Ảnh minh họa: Internet

Massage bầu ngực

Massage bầu vú sẽ giúp kích thích tuyến sữa hoạt động mạnh và tiết ra sữa nhiều hơn. Lưu ý khi massage, mẹ cần massage nhẹ nhàng và xoa đều 2 bên vú. Không nên day đầu vú vì sẽ khiến tử cung bị co bóp. Ngoài ra, các mẹ cũng cần lưu ý không nên mặc các loại áo ngực quá chật hoặc ôm sát vì sẽ càng làm cho tình trạng tắc sữa thêm nghiêm trọng.

Massage bầu vú sẽ giúp kích thích tuyến sữa hoạt động mạnh và tiết ra sữa nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, mất sữa sau sinh mổ là tình trạng thường gặp ở hầu hết các mẹ và có thể khắc phục bằng số mẹo gọi sữa về nhanh chóng, vì vậy các mẹ không nên quá lo lắng. Hy vọng qua những thông tin chia sẻ trên về cách gọi sữa về sau sinh mổ sẽ giúp các mẹ có được nguồn sữa dồi dào cho bé bú và mau chóng phục hồi sức khỏe sau sinh.