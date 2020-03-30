Mẹ không có sữa phải làm sao và nguyên nhân do đâu?

Nuôi dạy con 30/03/2020 07:35

Tình trạng ít sữa hoặc không có sữa cho bé bú sau khi sinh là vấn đề thường gặp của các mẹ. Vậy mẹ không có sữa phải làm sao? Cùng tìm hiểu ngay sau đây.

Nội dung bài viết

Mẹ không có sữa phải làm sao là một trong những nỗi lo lắng của các mẹ sau sinh. Thông thường, các trường hợp ít sữa hoặc không có sữa là do nhiều nguyên nhân từ chế độ ăn uống và sinh hoạt của các mẹ. Vậy nguyên nhân cụ thể là gì? Và mẹ phải làm gì khi mới sinh chưa có sữa? Bài viết dưới đây sẽ giúp các mẹ giải quyết nỗi lo này.

Me khong co sua phai lam sao
Mẹ không có sữa phải làm sao là một trong những nỗi lo lắng của các mẹ sau sinh - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân mẹ không có sữa là gì?

Dưới đây là một số nguyên nhân phổ biến thường gặp khiến các mẹ không có sữa sau sinh hoặc lượng sữa tiết ra ít:

Tâm lý căng thẳng 

Các bác sĩ chuyên gia cho rằng, thường xuyên lo lắng và căng thẳng là một trong những nguyên nhân chính gây ra nhiều bệnh như bệnh tim, trầm cảm và khiến quá trình sản xuất sữa mẹ diễn ra kém. Bên cạnh đó, việc tiết sữa sau khi sinh phụ thuộc hoàn toàn vào quá trình tuyến yên tiết ra hóc môn prolactin. Vì vậy, ngoài việc cho con bú sớm để kích thích tuyến vú thì các mẹ nên có chế độ nghỉ ngơi hợp lý để tránh ảnh hưởng đến hoạt động của tuyến yên và khiến cơ thể mẹ khó tiết ra sữa.

Me khong co sua phai lam sao 1
Thường xuyên lo lắng và căng thẳng là một trong những nguyên nhân chính khiến quá trình sản xuất sữa mẹ diễn ra kém - Ảnh minh họa: Internet

Mất cân bằng nội tiết tố

Tuyến giáp là một tuyến nội tiết nhỏ nằm dưới yết hầu đóng vai trò rất quan trọng trong việc duy trì sự cân bằng của hormone trong cơ thể. Việc tuyến giáp của người mẹ hoạt động không hiệu quả sẽ gây mất cân bằng nội tiết tố, dẫn đến lượng sữa mẹ tiết ra ít hoặc thậm chí là không có sữa.

Hormone estrogen và progesterone là hai thành phần quan trọng có liên quan đến sự phát triển tuyến vú và khả năng sinh sản của phụ nữ. Việc thiếu các hormone này do các vấn đề liên quan đến chức năng tuyến giáp sẽ gây cản trở quá trình sản xuất sữa mẹ.

Me khong co sua phai lam sao 2
Mất cân bằng nội tiết tố là nguyên nhân khiến mẹ không có sữa - Ảnh minh họa: Internet

Do cơ địa của mẹ

Đa phần các mẹ đều có đủ sữa cho con bú, tuy nhiên vẫn có khoảng 5% phụ nữ không đủ sữa hoặc không có sữa cho con bú. Với những trường hợp có thể do cơ địa của người mẹ và cách để khắc phục là mẹ nên bổ sung thêm sữa công thức cho con.

Một số nguyên nhân dẫn tới thiếu sữa hoặc không có sữa do cơ địa của mẹ đó là:

  • Mẹ từng phẫu thuật vú, đặc biệt nếu thủ thuật này được thực hiện qua những đường rạch quanh quầng vú.
  • Các mẹ từng sinh thiết cắt bỏ khối u ở vú, phẫu thuật thu nhỏ vú và một số trường hợp khác liên quan đến quá trình phẫu thuật nâng ngực.
  • Bầu vú phát triển không đáng kể hoặc không phát triển trong thời gian mang thai. 

Mẹ không có sữa phải làm sao?

Nghỉ ngơi đầy đủ

Các mẹ đang trong thời kỳ cho con bú nên có chế độ nghỉ ngơi hợp lý và thường xuyên đi dạo để hít thở không khí trong lành. Tránh tình trạng căng thẳng, stress, mệt mỏi và lo lắng… sẽ giúp tinh thần thoải thái và vui vẻ, từ đó sẽ giúp quá trình tiết sữa diễn ra tốt hơn. Ngoài ra, các mẹ nên ngủ đủ giấc và cho con bú đêm nhiều hơn để giúp kích thích tăng hormone Prolactin.

Me khong co sua phai lam sao 3
Các mẹ đang trong thời kỳ cho con bú nên có chế độ nghỉ ngơi hợp lý - Ảnh minh họa: Internet

Uống đủ nước

Các chuyên gia khuyên rằng, các mẹ nên cung cấp đầy đủ lượng nước cần thiết cho cơ thể sẽ giúp kích thích quá trình tiết sữa mẹ. Các mẹ cũng có thể uống sữa hoặc nước ép trái cây đều rất tốt, giúp cơ thể tiết ra nhiều sữa cho bé hơn.

Cho bé bú đúng cách

Cho con bú đúng cách là cho bé ngậm đúng khớp bú và ngậm hết quầng thâm núm vú. Mẹ lưu ý khi cho con bú nên âu yếm và cưng nựng con nhiều hơn. Hành động này vừa tạo cảm giác gần gũi vừa kích thích phản xạ xuống sữa rõ rệt, giúp sữa về nhanh và nhiều hơn.

Me khong co sua phai lam sao 4
Cho bé bú đúng cách sẽ giúp sữa tiết ra nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Giữ tinh thần thoải mái

Khi gặp phải tình trạng trầm cảm hoặc căng thẳng sẽ làm mẹ cảm thấy mệt mỏi, khiến lượng sữa tiết ra ít và dần dần mất sữa hoàn toàn. Vì vậy, mẹ cần phải giữ tinh thần thoải mái và vui vẻ để có sữa về nhiều cho con bú.

Nếu cảm thấy căng thẳng, mẹ có thể chia sẻ với chồng hoặc người thân, không nên có nhiều suy nghĩ tiêu cực làm ảnh hưởng sức khỏe.

Massage ngực 

Khi massage bầu ngực, sẽ giúp kích thích tuyến sữa sản sinh lượng sữa nhiều hơn và giải phóng các hormone Estrogen trong khoang chứa dưới bầu ngực. Các mẹ nên massage ngực mỗi ngày 5-10 phút hoặc lâu hơn để giúp cơ thể thư giãn và kích thích tiết sữa nhiều hơn cho bé bú. 

Ngoài ra, khi cho con bú các mẹ không nên dùng tinh dầu hoặc kem dưỡng có mùi nồng, sẽ dễ át mùi hương tự nhiên ở ngực khiến bé bỏ bú do không ngửi được mùi sữa.

Me khong co sua phai lam sao 5
Massage bầu ngực sẽ giúp kích thích sản sinh lượng sữa nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng qua một số thông tin chia sẻ trên sẽ giúp các chị em giải quyết được nỗi lo mẹ không có sữa phải làm sao và có phương pháp khắc phục để nguồn sữa dồi dào và dinh dưỡng cho bé. 

6 mẹo tự nhiên giúp mẹ gọi sữa về nhanh chóng sau sinh

6 mẹo tự nhiên giúp mẹ gọi sữa về nhanh chóng sau sinh

Làm cách nào để có đủ sữa cho con bú là câu hỏi được rất nhiều bà mẹ bỉm sữa quan tâm. Hãy cùng tham khảo một vài mẹo nhỏ đơn giản sau đây để giúp mẹ gọi sữa về nhanh hơn

Xem thêm
Từ khóa:   nguyên nhân mẹ không có sữa mẹ bầu không có sữa phải làm sao mẹ mới sinh không có sữa phải làm sao

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 2 giờ 49 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 3 giờ 4 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 4 giờ 35 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 44 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 51 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 44 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 49 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?