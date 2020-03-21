Hướng dẫn cách làm bột ngũ cốc lợi sữa đơn giản ngay tại nhà

Tùy vào cơ địa của mỗi người mẹ mà lượng sữa tiết ra sẽ khác nhau. Có nhiều mẹ không đủ sữa cho bé bú và đã thử qua nhiều cách như ăn các thức ăn giúp lợi sữa hay một số mẹo dân gian nhưng vẫn không hiệu quả. Đừng quá lo lắng, hãy cùng tìm hiểu cách làm bột ngũ cốc lợi sữa đơn giản ngay dưới đây, sẽ giúp các mẹ nhanh chóng có được lượng sữa dồi dào cho bé.

Bột ngũ cốc là nguồn bổ sung chất xơ, các loại vitamin, protein thực vật và khoáng chất cần thiết như canxi, sắt…rất tốt cho sức khỏe của mẹ. Ngoài ra, nếu các mẹ muốn giảm cân sau sinh, thì bột ngũ cốc cũng là một trong những cách giúp mẹ nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn.

Bột ngũ cốc là một trong những thực phẩm lợi sữa được nhiều mẹ tin dùng bởi công dụng giúp làm mát gan, thanh lọc cơ thể mẹ sau sinh và kích thích tuyến sữa hoạt động cao hơn.

Bột ngũ cốc giúp lợi sữa hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm bột ngũ cốc lợi sữa

Tỷ lệ các hạt làm ngũ cốc lợi sữa

Bạn có thể lựa chọn các loại hạt phù hợp tùy vào sở thích. Mỗi loại hạt đều có giá trị dinh dưỡng khác nhau giúp mang lại nguồn sữa dồi dào và đầy đủ dinh dưỡng cho bé.

Các loại hạt được sử dụng phổ biến như: gạo lứt, đậu xanh, đậu nành, đậu đỏ, đậu đen, hạt sen, yến mạch, mè đen. Tỷ lệ các loại hạt trong ngũ cốc lợi sữa nên chia theo tỷ lệ 1:1. Lưu ý chọn những hạt đậu mẩy, chắc, không lép hoặc sâu mọt.

Tùy vào sở thích mẹ có thể chọn các loại hạt ngũ cốc lợi sữa khác nhau - Ảnh minh họa: Internet

Các bước làm ngũ cốc lợi sữa giảm cân

Bước 1: Rửa sạch riêng từng loại hạt và vo kỹ.

Bước 2: Hạt sau khi rửa sạch để ráo nước khoảng 30 phút - 1 tiếng, sau đó mang đi phơi nắng tầm 1-2 nắng để khi rang hạt nhanh khô và bột khi xay sẽ thơm ngon hơn.

Bước 3: Tiếp theo cho từng loại hạt một vào chảo và rang. Vì mỗi loại có kích thước khác nhau nên thời gian rang chín cũng khác nhau. Rang nhỏ lửa đến khi hạt chuyển màu và thơm thì tắt bếp.

Bước 4: Khi rang xong các loại hạt, bạn lấy miếng vải mềm quấn quanh rồi ủ khoảng 25- 30 phút.

Bước 5: Trộn các loại hạt lại với nhau và cho vào máy xay tại nhà hoặc máy xay chuyên dụng. Như vậy là bạn đã có được 1 loại ngũ cốc lợi sữa giảm cân thơm ngon.

Các bước làm ngũ cốc lợi sữa giảm cân - Ảnh minh họa: Internet

Khi nào mẹ nên sử dụng bột ngũ cốc lợi sữa?

Ngũ cốc lợi sữa là thực phẩm rất tốt và cần thiết cho các mẹ bầu. Để giúp con có đủ sữa và mẹ có thể lấy lại vóc dáng thon gọn nhanh chóng sau sinh, thì mẹ nên học cách làm ngũ cốc lợi sữa và uống vào các thời điểm sau:

Trước ngày dự sinh 2 - 3 tuần để khi bé chào đời có nhiều sữa bú ngay. Thời gian này mẹ nên chuẩn bị sẵn bột ngũ cốc lợi sữa, các mẹ nên tự học cách làm ngũ cốc lợi sữa tại nhà để đảm bảo an toàn cho sức khỏe mẹ và bé.

Uống bột ngũ cốc sau khi sinh, vì đây là thời điểm mẹ cần bổ sung nhiều thực phẩm lợi sữa. Mẹ không nên cho con cai sữa sớm vì sẽ khiến bé dễ ốm và còi xương.

Uống bột ngũ cốc đúng thời điểm sẽ giúp lợi sữa hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, các mẹ nên dùng ngũ cốc trong bữa sáng và các bữa ăn vặt sẽ giúp mang lại hiệu quả nhanh chóng hơn. Mẹ có thể pha ngũ cốc lợi sữa chung với sữa tươi và uống thường xuyên sẽ giúp mẹ có được nguồn sữa đầy đủ trong giai đoạn cho con bú.

Những lợi ích khác từ bột ngũ cốc lợi sữa

Với các chất dinh dưỡng có trong các loại hạt như: sắt, omega 3, chất xơ, kẽm, vitamin, canxi, protein, folate, melatonin, polyphenols… sẽ giúp bé tăng cân, phát triển trí não và thông minh hơn.

Ngoài ra, bột ngũ cốc lợi sữa giảm cân là bí quyết tuyệt vời đối với những mẹ có nỗi sợ tăng cân sau khi sinh. Với ngũ cốc được làm hoàn toàn từ thiên nhiên và chứa nhiều vitamin sẽ giúp các mẹ giảm cân một cách an toàn và hiệu quả.

Bột ngũ cốc giúp giảm cân sau sinh hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, bột ngũ cốc không chỉ giúp mẹ giảm cân mà còn giúp trị nám và rạn da sau khi sinh. Hơn nữa, việc kiên trì uống bột ngũ cốc thường xuyên sẽ làm vòng 1 săn chắc và không bị chảy xệ rất hiệu quả.

Có nên sử dụng bột ngũ cốc pha sẵn không?

Ngũ cốc lợi sữa tự làm tại nhà có rất nhiều ưu điểm như: rẻ, dễ dàng chọn lựa theo sở thích của mẹ và đảm bảo an toàn vệ sinh cho sản phẩm. Tuy nhiên, ngũ cốc lợi sữa tự làm lại khó có thể đảm bảo được thành phần dinh dưỡng tối ưu dành cho các mẹ đang cho con bú. Vì vậy, các mẹ nên cân nhắc kĩ trước khi đưa ra sự lựa chọn.

Như vậy, chỉ cần thực hiện cách làm bột ngũ cốc lợi sữa với những bước vô cùng đơn giản ở trên, sẽ giúp các mẹ có được nguồn sữa dồi dào và đầy đủ dinh dưỡng cho bé. Hy vọng qua bài viết trên, sẽ giúp mẹ có thêm bí quyết lợi sữa và giảm cân hiệu quả ngay tại nhà sau khi sinh.