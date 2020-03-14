Cách làm ngũ cốc cho bà bầu thơm ngon

Ngũ cốc và quả óc chó từ lâu là một loại thức uống rất giàu dinh dưỡng cho sản phụ và em bé. Việc sử dụng thường xuyên với một chế độ hợp lý sẽ giúp cho sản phụ và bé có được một cơ thể khỏe mạnh, chống chọi với bệnh tật. Chính vì vậy, để biết được cách làm ngũ cốc cho bà bầu , bạn hãy cùng theo dõi qua bài viết sau!

Hạt chia có rất nhiều Omega-3, rất tốt cho mắt. Bên cạnh đó, việc sử dụng hạt chia thường xuyên sẽ giúp tái tạo hệ thống tế bào thần kinh và trí não.

642 calo

65,2g chất béo

15,2g chất đạm

6,7g chất xơ

Ngoài ra, óc chó còn chứa nhiều chất dinh dưỡng khác như Vitamin E, Omega – 3, Phốt pho và các loại axit hữu cơ khác rất có lợi cho trí não của thai nhi. Cứ 1kg nhân óc chó tương đương với 4kg thịt bò, 5kg trứng hoặc 9kg sữa bò. Phụ nữ sử dụng quả óc chó sẽ giúp cơ thể tránh khỏi trầm cảm và tăng cường sức khỏe.

Quả óc chó giúp cơ thể tránh trầm cảm và tăng cường sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Mắc ca

Hạt mắc ca có giá trị dinh dưỡng cao, chứa nhiều chất có lợi cho sức khỏe như Protein, chất béo, đường, các vitamin B1, B6, Canxi, Phốt pho, Sắt,… Việc sử dụng hạt mắc ca thường xuyên sẽ giúp phụ nữ mang thai có được nguồn năng lượng dồi dào.

Mắc ca giúp cung cấp năng lượng dồi dào cho bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

Hạnh nhân

Hạt hạnh nhân là một trong những loại hạt rất giàu Axit Folic, Canxi, Omega 3, Magie,… rất có lợi cho sự phát triển của não bộ và trí tuệ của thai nhi. Bà bầu ăn hạt hạnh nhân thường xuyên còn ngừa được chứng bí tiểu tiện trong thời gian mang thai.

Hạnh nhân tốt cho não bộ của thai nhi - Ảnh minh họa: Internet

Hạt dẻ cười

Hạt dẻ cười có nhiều vitamin nhóm B, các khoáng chất như Sắt, Đồng, Kẽm, Kali, Canxi, Magie và Phốt pho, rất tốt cho việc chữa trị chứng mệt mỏi và giảm stress ở phụ nữ đang mang thai.

Hạt dẻ cười giúp chữa trị chứng mệt mỏi và stress ở bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

Hạt sen

Hạt sen có chứa nhiều Lipit, Gluxit, Canxi, Phốt pho, Sắt, các vitamin B1, B2, C,… Sử dụng hạt sen sẽ giúp mẹ bầu an thần, cải thiện giấc ngủ, giảm stress, hỗ trợ làm đẹp làn da và vòng một sau khi sinh hiệu quả.

Hạt sen giúp an thần và cải thiện giấc ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Các loại đậu

Các loại đậu như đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ,… có chứa nhiều Protein, Canxi, Kẽm, Magie, Folate,… là những chất rất cần thiết cho sự phát triển toàn diện của bé và mẹ. Sử dụng các loại đậu thường xuyên sẽ giúp giảm nguy cơ sinh non hay sinh nhẹ cân.

Cách làm ngũ cốc cho bà bầu cực kỳ thơm ngon

Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách làm bột ngũ cốc cho bà bầu tại nhà đơn giản mà lại rất giàu dinh dưỡng. Nguyên liệu cần chuẩn bị gồm có:

1kg đậu đỏ

1kg đậu xanh nguyên vỏ

0,5kg đậu đen

0,5kg mè đen

1kg đậu nành

0,5kg gạo lứt

0,5kg hạt sen khô

Máy xay sinh tố/máy xay bột

Chảo rang

Rây lọc bột

Hộp đựng bột

Chén/bát

Lưu ý: Nên mua các loại đậu, mè đen, gạo lứt, hạt sen ở các cơ sở uy tín. Chú ý chọn hạt đều, bóng, mẩy và không lẫn tạp chất.

Cách thức thực hiện:

Các loại đậu mua về cần đãi kỹ, loại bỏ các hạt bị hư, hạt lép hay sạn và tạp chất bẩn bị lẫn vào.

Mè đen, gạo lứt và hạt sen sau khi làm sạch thì vò lại rồi để cho ráo nước.

Bạn đem đậu, hạt sen, gạo lứt và mè đen phơi khoảng 2 tiếng dưới nắng.

Rang gạo lứt, đậu, hạt sen, mè đen dưới lửa liu riu khoảng 10 phút cho đậu chín thơm rồi để thật nguội. Sau đó, bạn dùng máy xay sinh tố hay máy xay bột để xay hỗn hợp trên thành bột. Khi xay chú ý xay mỗi lần một lượng nhỏ, đến khi hỗn hợp mềm và mịn thì dùng rây để lọc các phần còn to, sau đó tiếp tục xay cho mịn hẳn.

Cuối cùng, hãy bảo quản bột ngũ cốc vừa làm trong lọ/hũ sạch rồi để ở nơi khô ráo, thoáng mát và dùng dần.

Các loại đậu giúp giảm nguy cơ sinh non hay sinh nhẹ cân - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm ngũ cốc cho bà bầu bằng óc chó

Nguyên liệu cần chuẩn bị: óc chó và các loại đậu.

Cách thực hiện:

Bạn mua quả óc chó và các loại đậu về rửa sạch, để ráo nước.

Riêng óc chó sấy khô thì không cần rửa lại.

Sau đó, đem các loại hạt rang lên, sấy khô cho giòn thơm rồi nghiền thành bột mịn. Tuy nhiên, bạn cần chú ý óc chó có rất nhiều tinh dầu, khi xay dễ bị dính cối và không thể nghiền ra bột mịn được. Do đó, bạn nên trộn quả óc chó với các hạt đậu cùng nhau.

Lưu ý khi mua các loại nguyên liệu hạt ngũ cốc

Bạn nên mua các hạt ở những địa chỉ uy tín như các hệ thống siêu thị hoặc từ nơi trồng.

Khi mua về thì loại bỏ các hạt lép, sạn, bụi bẩn còn sót lại cũng như tránh nấm mốc.

Nếu mua ngũ cốc không bao bì thì nên chế biến ngay và mang theo vật đựng, hạn chế dùng túi nilon để bảo vệ môi trường cũng như túi nilon sẽ làm giảm chất lượng của hạt. Vì vậy, tốt nhất bạn nên đựng trong lọ nhựa hoặc thủy tinh đậy kín. Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát, tránh nhiệt độ cao và ánh nắng trực tiếp.

Với các cách làm ngũ cốc cho bà bầu chúng tôi bật mí ở trên, bạn sẽ có ngay một loại thức uống bổ dưỡng, an toàn cũng như nâng cao sức khỏe cho mẹ bầu và em bé. Hãy cùng bắt tay vào thực hiện ngay cho mình một cốc ngũ cốc thật bổ dưỡng nào!