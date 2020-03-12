Nếu như ở tam cá nguyệt đầu tiên, nhiều mẹ bầu bị ốm nghén và không ăn uống được nhiều thì sang tam cá nguyệt thứ hai, các triệu chứng nghén đã giảm bớt. 3 tháng giữa là giai đoạn lý tưởng để mẹ bổ sung các chất dinh dưỡng . Vì vậy, điều quan trọng nhất là mẹ cần biết bà bầu nên ăn gì trong 3 tháng giữa và nên kiêng gì để thai phát triển tốt nhất.

Cá hồi là nguồn cung cấp canxi, vitamin D, DHA và omega-3 dồi dào. Đây là loại thực phẩm mà mẹ nhất định phải đưa vào thực đơn nếu muốn con phát triển đầy đủ và toàn diện các cơ quan trên cơ thể.

Bầu 3 tháng giữa nên và không nên ăn gì? Trước hết là các món ăn cho bà bầu 3 tháng giữa , mẹ có thể tham khảo dựa vào các thực phẩm dưới đây:

Cá hồi chứa rất nhiều thành phần bổ dưỡng cho bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

Vitamin D, canxi là thành phần quan trọng giúp bé có hệ xương vững chắc, để bé lớn nhanh và khỏe mạnh. DHA là chất không thể thiếu đối với việc phát triển trí não, hàm lượng DHA quyết định sự thông minh của bé sau này. Còn lại omega-3 bổ mắt cho cả mẹ và bé, giúp mắt sáng hơn, nguồn omega-3 từ cá hồi được đánh giá là tốt nhất trong các loại.

Trứng gà

Ăn gì để vào con 3 tháng giữa? Không phải ngẫu nhiên mà ông bà ta thời xưa hay mua trứng gà cho bà bầu ăn, đặc biệt trong 3 tháng giữa. Trong trứng gà có chứa lượng protein cao, góp phần làm tăng hệ miễn dịch, giúp phát triển hệ cơ của bé tốt hơn.

Trứng gà là thực phẩm dành cho bà bầu vô cùng tốt - Ảnh minh họa: Internet

Trứng gà còn là một trong số ít những thực phẩm cung cấp vitamin D từ tự nhiên. Lòng đỏ trứng gà có chứa dồi dào Cholin - dưỡng chất quan trọng giúp trí tuệ của bé phát triển đầy đủ.

Quả bơ

Bơ là loại quả được nhiều mẹ bầu yêu thích bởi hương vị thơm ngon, béo ngậy và giúp giảm nghén hiệu quả. Không những vậy, bơ còn cung cấp cho mẹ bầu trong 3 tháng giữa nhiều dưỡng chất rất bổ như: Omega-3, vitamin C, K, B6, Kali.

Bơ là trái cây rất tốt cho bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy nếu mẹ chưa biết 3 tháng giữa thai kỳ nên ăn trái cây gì thì hãy lựa chọn bơ. Mẹ có thể ăn bơ trực tiếp hoặc chế biến các món sinh tố bơ. Loại quả này còn giúp hệ tiêu hóa của mẹ hoạt động tốt hơn, giảm táo bón hiệu quả.

Sữa và một số chế phẩm từ sữa

Sữa là nguồn cung cấp canxi cho mẹ bầu vô cùng tốt. Một số chế phẩm của sữa như sữa chua còn giúp cung cấp lợi khuẩn, giúp hệ tiêu hóa của mẹ hoạt động tốt hơn.

Sữa chua cung cấp nhiều vitamin, tốt cho tiêu hóa của mẹ bầu - Ảnh minh họa: Internet

Nếu mẹ đang có vấn đề về tiêu hóa như đầy bụng, táo bón thì hãy ăn một hũ sữa chua mỗi ngày. Sữa chua còn giúp cơ thể hấp thụ các dưỡng chất từ những thực phẩm khác tốt hơn.

Một số loại hạt thô

Hạnh nhân, hạt điều, óc chó, hướng dương,... là những nguồn cung omega-3 thực vật lành mạnh nhất mà mẹ không nên bỏ qua khi xây dựng thực đơn. Mẹ nên sử dụng các loại hạt này vào các bữa phụ, vừa cung cấp đủ dinh dưỡng, vừa kích thích vị giác, giúp mẹ ăn ngon miệng hơn.

Các loại hạt cung cấp lượng omega-3 từ thực vật lành mạnh - Ảnh minh họa: Internet

Rau xanh và củ quả

Bà bầu nên ăn gì trong 3 tháng giữa? Một nhóm thực phẩm không thể thiếu trong danh sách là rau củ quả. Các loại rau xanh như bông cải, rau chân vịt, rau cải xoong, cà rốt, khoai lang,... là những loại rau củ cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất. Đồng thời, ăn thường xuyên rau củ quả sẽ giúp hệ tiêu hóa của mẹ bầu trơn tru hơn.

Bầu 3 tháng giữa nên kiêng ăn gì?

Ngoài những món nên ăn thì mẹ bầu cũng cần biết những món không nên ăn để tránh nguy hiểm cho thai nhi:

Đu đủ xanh

Trái ngược hoàn toàn với đu đủ chín, đu đủ xanh là loại thực phẩm độc đối với mẹ bầu 3 tháng giữa. Trong đu đủ xanh có chứa nhiều enzym gây kích thích tử cung, khiến tử cung co bóp nhiều hơn và dễ dẫn tới sảy thai.

Đu đủ xanh có thể gây sảy thai - Ảnh minh họa: Internet

Nhãn

Nhãn là loại quả nhiều người yêu thích nhưng lại là loại quả dễ gây dị ứng với mẹ bầu giai đoạn giữa. Ngoài ra, nhãn là loại quả nhiệt đới, dễ khiến mẹ bầu bị nóng trong, táo bón. Vì vậy, mẹ bầu không nên ăn nhãn vào tam cá nguyệt giữa.

Thực phẩm mọc mầm

Không chỉ với người bình thường, với mẹ bầu 3 tháng giữa càng phải kiêng các thực phẩm mọc mầm. Độc tố solanine sản sinh ra ở các thực phẩm mọc mầm có thể khiến thai nhi bị dị tật, dị dạng sau khi sinh.

Bà bầu 3 tháng giữa cần tránh ăn thực phẩm mọc mầm - Ảnh minh họa: Internet

Nhân sâm

Nhiều người cho rằng nhân sâm rất bổ và tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, ở phụ nữ mang thai, việc sử dụng nhân sâm dễ dẫn tới hao tổn âm khí. Ăn nhân sâm dễ dẫn tới động thai. Vì vậy, mẹ bầu cần hết sức lưu ý.

Trên đây là các thực phẩm giúp mẹ giải đáp vấn đề bà bầu nên ăn gì trong 3 tháng giữa và nên kiêng gì để thai phát triển tốt nhất. Giai đoạn 3 tháng giữa là thời điểm quan trọng để bổ sung dinh dưỡng cho bé, mẹ nên lưu ý trong chế độ ăn, cần phải vừa đảm bảo an toàn, vừa đủ dưỡng chất cho con yêu.