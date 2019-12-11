Mẹ bầu nên biết: Dấu hiệu thai 38 tuần bụng căng cứng

Tuần thứ 38 là một mốc rất quan trọng trong thai kỳ, bởi vì trong tuần này em bé có thể chào đời bất kỳ lúc nào. Phần lớn các ca sinh đẻ (sinh tự nhiên và sinh mổ) đều diễn ra trong tuần thứ 38 này. Em bé trong bụng mẹ bây giờ dài cỡ 50 cm và cân nặng khoảng 3,2 kg, bằng cỡ một quả bí đỏ lớn. Và bé đã sẵn sàng để chào đón cuộc sống mới bên ngoài.

Bước vào tuần thứ 38 của thai kỳ, hay còn được hiểu là tuần 36 sau khi thụ thai, chu vi của đầu của thai nhi lúc này đã bằng với vòng bụng.

Ngoài ra, bà bầu cũng nên lưu ý những trường hợp thai 38 tuần gò cứng bụng do tác động bên ngoài như xoa bụng quá nhiều, massage bầu ngực, đầu ti. Chuyên gia khuyến cáo mẹ bầu không nên xoa bụng hay massage ngực trong những tuần nhạy cảm, bởi có thể tạo nên những cơn co thắt chuyển dạ.

Không cần chờ đến những giai đoạn cuối thai kỳ, bà bầu đã bắt đầu bị căng cứng bụng từ những tuần đầu của tam cá nguyệt thứ 2. Hiện tượng này khá phổ biến và hoàn toàn không đáng lo như suy nghĩ của nhiều mẹ. Thậm chí, theo chuyên gia, thai 38 tuần bụng căng cứng cũng có thể xem là dấu hiệu thai nhi đang phát triển tốt. Nguyên nhân là do khung xương thai nhi ngày càng phát triển, mỗi lần bé hoạt động đều có thể làm bụng của mẹ thai 38 tuần gò cứng bụng. Đặc biệt, những mẹ có thân hình “mảnh mai” sẽ có cảm giác bụng căng cứng sớm hơn.

2. Nguyên nhân thai 38 tuần bụng căng cứng

Do sự mở rộng của tử cung

Ở những tháng cuối thai kỳ, em bé phát triển mỗi lúc một nhanh, lúc này trọng lượng của thai nhi cũng tăng đạt mức ổn định dẫn đến hiện tượng chèn ép các cơ quan bên trong bụng mẹ.

Thai nhi lớn dần làm diện tích giữa khoang chậu, giữa bàng quang và trực tràng cũng bị thu hẹp lại. Đây là tác nhân khiến thành tử cung của mẹ căng ra thích hợp với kích thước và cân nặng của bé, mẹ cảm thấy bụng bầu căng cứng khó chịu.

Thể trạng và trọng lượng của cơ thể mẹ

Chính thể trạng và trọng lượng thân hình của mẹ cũng tác động rất lớn đến chiếc bụng bầu hay căng cứng. Kinh nghiệm cho thấy, các mẹ bầu có thể trạng mảnh khảnh, gầy yếu, sẽ có cảm giác bụng căng cứng sớm hơn các mẹ thể trạng nhiều mỡ đầy đặn.

Bụng bầu căng cứng khó chịu do tâm lý

Bụng bầu căng cứng khó chịu - Ảnh minh họa: Internet

Thai kỳ bà bầu thường rất nhiều cảm xúc, ở những tháng cuối thai kỳ, bà bầu cảm giác bụng căng cứng cũng là điều dễ hiểu, bởi tâm l‎ý lo lắng khi cận kề ngày sinh. Tâm lý căng thẳng, các hormone cũng thay đổi tác động trực tiếp đến suy nghĩ của em bé, các hoạt động của bé từ đó cũng bị điều khiển như đạp hay gồng khiến thành bụng của mẹ gò lên cứng căng. Không vì thế mà mẹ bầu lo lắng hay suy nghĩ quá nhiều làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mẹ và bé.

Mẹ bầu bị táo bón

Bà bầu mang thai khó mà tránh khỏi hiện tượng táo bón, nhất là ở những tuần cuối của thai kỳ. Táo bón là một tình trạng khá phổ biến trong quá trình mang thai, đặc biệt là trong những tuần gần cuối của thai kỳ. Sở dĩ bà bầu bị táo bón yếu tố tác động là do tử cung đè lên hệ tiêu hóa, mà ở đây là ruột dẫn đến quá trình tiêu hóa bị ảnh hưởng.

Việc hormone progesterone tăng lên trong cơ thể càng làm cản trở quá trình tiêu hóa hơn dẫn đến bà bầu bị táo bón. Táo bón làm cho bụng bầu căng cứng khó chịu. Càng về cuối thai kỳ, tình trạng căng cứng bụng càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Ngoài ra, để phần nào hạn chế được chứng táo bón, mẹ nên bổ sung thêm rau xanh và trái cây, uống nhiều nước và nên đi lại thường xuyên để hệ tiêu hóa nói chung và dạ dày nói riêng hoạt động thuận lợi hơn.

Bà bầu ăn một lúc quá nhiều thức ăn

Việc nhiều bà bầu nạp nhiều năng lượng với suy nghĩ “ăn cho con” nhưng không theo kế hoạch hay lịch cụ thể. Dẫn đến việc dạ dày bị quá tải, không kịp hấp thu và tiêu thụ dẫn đến cảm giác đầy bụng, căng cứng bụng. Điều này rất phổ biến, tuy nhiên không ảnh hưởng gì đáng kể đến em bé cả.

Nếu thai 38 tuần bụng căng cứng vì nguyên nhân này, các mẹ bầu hãy thử vận động nhẹ nhàng đều đặn, chia bỏ bữa ăn và uống nhiều nước để cải thiện tình trạng bụng căng cứng.

Do nhau thai tách rời

Trong quá trình sinh em bé hoặc sau đó một lúc nhau thai sẽ tách rời khỏi tử cung. Song cũng có một vài trường hợp nhau thai tách ra sớm trước cả khi em bé chào đời, đó được coi là một dấu hiệu báo con sắp chào đời.

Khi nhau thai tách rời, tử cung mẹ bầu trở nên cứng hơn so với bình thường, nhiều mẹ còn có cảm giác như phần bụng bầu bị co lại.

Nguyên nhân khác

Từ những căn nguyên trên, các mẹ bầu không vì thấy phổ biến lại không ảnh hưởng quá nhiều mà lơ là chủ quan. Thai 38 tuần bụng căng cứng cũng có thể là biểu hiện của nguy cơ như thai thai lưu, sảy thai, tiền sản giật.

Những nguyên nhân khiến thai 38 tuần bụng căng cứng - Ảnh minh họa: Internet

Nếu thực sự bà bầu căng cứng bụng do thai lưu nhưng không biết sẽ rất nguy hiểm, nếu không được xử lý sẽ ảnh hưởng đến cả mẹ và con.

Nếu bà bầu có nguy cơ sảy thai, thường sẽ có những triệu chứng kèm theo như: đau bụng dữ dội, chảy máu âm đạo…

3. Bụng căng cứng có phải sắp sinh?

Bụng bầu cứng hay mềm là tốt? Bụng căng cứng là một trong những dấu hiệu sắp sinh mẹ cần lưu ý. Tuy nhiên, không phải lúc nào bà bầu bị căng cứng bụng đều như vậy. Mức độ, tần suất cơn gò cứng bụng cũng như các triệu chứng đi kèm cũng rất quan trọng. Nếu chỉ bị căng cứng bụng nhưng không đi kèm triệu chứng như chảy máu âm đạo, đau lưng, chuột rút…, bà bầu có thể yên tâm.

Tuy nhiên, nếu tần suất của những cơn gò cứng bụng ngày càng dày hơn, cứ 5-10 phút xuất hiện 1 lần kèm theo ra máu, đau bụng có thể là “báo động” bé cưng đang muốn ra ngoài. Mẹ bầu nên chuẩn bị sẵn sàng để đến bệnh viện ngay.

Thai 38 tuần mổ được chưa?

Thai nhi tuần thứ 38 đã được hơn 9 tháng vậy nên với việc thai 38 tuần đã sinh được chưa thì câu trả lời chắc chắn là có. Chỉ cần bố mẹ muốn thì bác sĩ hoàn toàn có thể thực hiện mổ lấy thai.

Lưu ý dành cho mẹ:

Một số dấu hiệu sắp sinh thường đi kèm với cơn gò chuyển dạ, mẹ bầu cần lưu ý:

Đau lưng, chuột rút do các cơ vùng chậu bị kéo căng hết mức để chuẩn bị cho hành trình chào đời của bé. Càng về cuối thai kỳ, cảm giác đau sẽ càng nghiêm trọng, nhất là những cơn đau 2 bên háng.

Đau lưng dưới: Thai nhi càng phát triển, mẹ càng cảm thấy cơn đau lưng dưới xuất hiện nhiều hơn, do dây chằng cổ tử cung và xương chậu bị kéo dãn hết mức. Nếu cảm thấy đau lưng hơn mức bình thường, rất có thể là dấu hiệu bé cưng đòi ra ngoài.

Tuy không nguy hiểm nhưng mẹ bầu vẫn nên cẩn thận - Ảnh minh họa: Internet

Xuất hiện máu báo: Gần sinh, âm đạo sẽ tiết ra nhiều dịch nhầy hơn bình thường. Khi nút nhầy ở cổ tử cung bị bong ra, ở một số mẹ bầu sẽ kèm theo máu, hay còn gọi là “máu báo”. Nếu thấy dấu hiệu này, nhanh chóng báo ngay cho bác sĩ để được theo dõi mẹ nhé!

Tiêu chảy: Trước khi bé cưng chào đời, hormone sinh nở trong cơ thể mẹ sẽ tác động làm tử cung co giãn, dẫn đến tiêu chảy. Mẹ bầu nên lưu ý, tránh uống sữa hoặc ăn thực phẩm nhiều đường, bởi sẽ làm triệu chứng thêm nghiêm trọng.

4. Khi nào bụng căng cứng là dấu hiệu nguy hiểm?

Bắt đầu từ tam cá nguyệt thứ 2, những cơn gò cùng cảm giác căng cứng bụng sẽ xảy ra rất phổ biến. Vậy khi nào mẹ biết được mình đang gặp các cơn gò bất thường?

Thai 38 tuần bụng căng cứng và có cảm giác đau âm ỉ không dứt.

Cảm giác bụng phình to và không cảm nhận được hoạt động của thai.

Mẹ chảy máu trực tràng, dịch tiết nhiều ở âm đạo.

Chóng mặt, buồn nôn và ngất xỉu.

Mẹ cảm thấy cơ thể mệt mỏi, da tái nhợt và không có sức sống.

Mất khẩu vị và không có cảm giác muốn ăn.

Tình trạng táo bón và tiêu chảy diễn ra cùng lúc.

Huyết áp thấp hoặc cao bất chợt.

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Mẹ bầu cần làm gì khi bụng bị căng cứng

Khi mang thai 3 tháng cuối, mẹ bầu khó mà tránh khỏi dấu hiệu bụng căng cứng. Để giảm cảm giác bị gò bụng, bà bầu nên thực hiện một số việc như:

Nên chia nhỏ khẩu phần ăn

Trong quá trình ăn cần ăn từ từ để tiêu hóa dễ dàng

Bà bầu cần bổ sung nhiều chất xơ vào khẩu phần ăn

Nhớ uống đủ 2 – 2,5 lít nước mỗi ngày.

Nên gặp bác sĩ nếu tình trạng trở nên tệ hơn - Ảnh minh họa: Internet

*Lưu ‎ý

Không nên uống nhiều thức uống có gas, các đồ uống có chất kích thích như cà phê, rượu bia

Chị em có thể massage để bụng bầu lưu thông máu tốt hơn.

Nên vận động nhẹ nhàng, đi lại mỗi ngày, nghỉ ngơi điều độ để tinh thần luôn thoải mái.

Càng gần đến ngày sinh nở, mẹ càng cảm nhận được những cơn gò căng cứng mạnh mẽ hơn, đặc biệt giai đoạn thai 38 tuần bụng căng cứng. Các mẹ vẫn thường tự hỏi liệu đây có phải là dấu hiệu sắp sinh trước 1 ngày. Để có câu trả lời, các mẹ hãy lắng nghe những thay đổi của chính cơ thể, từ đó có hướng chăm sóc sức khỏe những tháng cuối thai kỳ tốt nhất.