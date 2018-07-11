Điểm qua những loại rau có hại cho bà bầu nên tránh để có thai kỳ hoàn hảo

Mẹ bầu 11/07/2018 09:38

Tuy rằng rau củ rất tốt, giàu dinh dưỡng, nhưng nếu mẹ bầu không biết cách ăn phù hợp có thể dẫn tới tác động xấu đến sức khỏe thai kỳ. Để không phải rước hậu quả khó lường và đảm bảo an toàn cho bé yêu, mẹ cần biết và tránh dùng những loại rau có hại cho bà bầu và thai nhi trong thực đơn hàng ngày nhé!

Điểm qua những loại rau có hại cho bà bầu nên tránh để có thai kỳ hoàn hảo - Ảnh 1

Rau củ là nguồn thực phẩm dồi dào cần thiết trong thực đơn ăn uống hàng ngày

của mỗi người

Việt Nam là một quốc gia nhiệt đới nên có khá đa dạng các loại rau. Có nhiều loại rau phổ biến có hàm lượng dinh dưỡng cao và được ưa thích có thể kể đến như rau muống, rau mồng tơi, rau ngọt bí, rau bầu…

Với phụ nữ mang thai, rau quả sẽ giúp ngăn ngừa tình trạng ốm nghén trong những tháng đầu, bổ sung nhiều  dưỡng chất giúp tăng cường hoạt động của hệ tiêu hóa, kích thích vị giác.

Điểm qua những loại rau có hại cho bà bầu nên tránh để có thai kỳ hoàn hảo - Ảnh 2

Dinh dưỡng khi mang thai nên kiêng các loại rau có hại để đảm bảo an toàn sức khỏe

Đồng thời, bà bầu ăn nhiều rau quả tươi còn rất tốt cho tim mạch, bổ sung dưỡng chất cho sự phát triển xương, tay chân và các bộ phận của thai nhi.

Theo khuyến cáo của bác sĩ, bên cạnh những lợi ích mang lại, rau củ cũng đồng thời mang lại những tác hại xấu. Có một số loại rau có tác động xấu đến sức khỏe của mẹ bầu, khiến mẹ bầu mắc một số bệnh lý thai kỳ, khó sinh và đe dọa tới tính mạng của cả mẹ lẫn con.

Vậy, bà bầu không nên ăn những loại rau gì?

Điểm qua những loại rau có hại cho bà bầu nên tránh để có thai kỳ hoàn hảo - Ảnh 3

Một số loại rau có thể khiến tử cung bị co thắt, dễ dẫn đến sẩy thai

Không phải loại rau củ nào bà bầu cũng ăn được. Chị em nên biết và tránh ăn những loại rau có hại cho bà bầu để đảm bảo an toàn sức khỏe.

1. Rau ngót

Tuy rằng rau ngót mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng đối với bà bầu, đây lại là loại rau không khác gì độc dược.

Điểm qua những loại rau có hại cho bà bầu nên tránh để có thai kỳ hoàn hảo - Ảnh 4

Rau ngót là loại rau không khác gì độc dược với bà bầu

Bà bầu lưu ý không nên ăn nhiều vì trong rau ngót chứa hoạt chất papaverin, chất gây co thắt cơ trơn tử cung. Đặc biệt, đây là loại rau có thể dẫn đến sảy thai rất nguy hiểm. Với những bà mẹ có tiền sử sảy thai, sinh non cần hạn chế đến mức thấp nhất việc ăn rau ngót.

2. Rau răm

Điểm qua những loại rau có hại cho bà bầu nên tránh để có thai kỳ hoàn hảo - Ảnh 5
Rau răm có thể dẫn đến tình trạng thiếu máu thai kỳ

Rau răm là một trong những loại rau bà bầu không nên ăn. Đó là vì ăn quá nhiều rau răm có thể dẫn đến tình trạng thiếu máu thai kỳ và có thể khiến tử cung bị co thắt, dẫn đến sảy thai.

Đặc biệt bà bầu nên hạn chế ăn rau răm trong 3 tháng đầu của thai kỳ.

3. Mướp đắng

Điểm qua những loại rau có hại cho bà bầu nên tránh để có thai kỳ hoàn hảo - Ảnh 6
Mướp đắng

Mướp đắng bổ sung nhiều dưỡng chất rất tốt cho sức khỏe gồm hàm lượng cao vitamin B, sắt, kẽm, kali, mangan, magiê. Mướp đắng có vị đắng, thanh mát, giúp tăng cường khả năng miễn dịch và chữa được nhiều chứng bệnh.

Với những người có tử cung ngả sau, tử cung có sẹo hoặc đã qua nạo phá nhiều lần, vị đắng của mướp có thể tăng cao nguy cơ sảy thai, sinh non hơn.

Điểm qua những loại rau có hại cho bà bầu nên tránh để có thai kỳ hoàn hảo - Ảnh 7
Vị đắng của mướp có thể tăng cao nguy cơ sảy thai, sinh non hơn

4. Ngải cứu

Ngải cứu rất tốt cho sức khỏe và có nhiều tác dụng như giảm đau cơ bắp, giảm đau bụng, giúp lưu thông máu. Đây là loại rau thuốc thường được dùng để an thai cho người bị động thai hoặc sảy thai liên tiếp.

Điểm qua những loại rau có hại cho bà bầu nên tránh để có thai kỳ hoàn hảo - Ảnh 8

Ngải cứu thường được dùng để an thai cho người bị động thai hoặc sảy thai liên tiếp

Tuy ngải cứu rất tốt cho sức khỏe nhưng bà bầu ăn nhiều loại rau này rất dễ gây sảy thai. Kết quả nhiều nghiên cứu cho thấy, với chị em phụ nữ mang thai trong 3 tháng đầu ăn nhiều ngải cứu sẽ có nguy cơ bị chảy máu, co thắt tử cung. Thậm chí, có thể dẫn đến hâu quả là sảy thai hoặc sinh non.

Điểm qua những loại rau có hại cho bà bầu nên tránh để có thai kỳ hoàn hảo - Ảnh 9

Bà bầu ăn nhiều ngải cứu rất dễ gây sảy thai

5. Đu đủ xanh

Những chất gây nguy hiểm cho thai nhi có chứa trong đu đủ xanh như papain, prostaglandin và oxytocin.

Điểm qua những loại rau có hại cho bà bầu nên tránh để có thai kỳ hoàn hảo - Ảnh 10
Ăn đu đủ xanh thường xuyên rất nguy hiểm cho thai nhi

Trong đó, chất prostaglandin và oxytocingây  kích thích co bóp tử cung sớm đẩy thai nhi ra ngoài, dễ gây sảy thai nếu như thai nhi chưa đủ tháng, còn papain có thể khiến tế bào phôi thai bị phá hủy.

5. Rau chùm ngây

Rau chùm ngây có giá trị dinh dưỡng rất cao với hơn 90 dưỡng chất. Đó là lí do loại rau này được xem như “thần dược”.

Điểm qua những loại rau có hại cho bà bầu nên tránh để có thai kỳ hoàn hảo - Ảnh 11
Rau chùm ngây có giá trị dinh dưỡng rất cao

Kết quả nhiều nghiên cứu cho thấy lá và hoa của rau chùm ngây có chứa lượng vitamin C gấp 7 lần của một quả cam, lượng canxi gấp hơn 4 lần và 2 lần lượng protein trong sữa, gấp 4 lần lượng vitamin A trong cà rốt,  gấp 3 lần lượng kali trong chuối và hơn rau diếp cá 3 lần chất sắt.

Bên cạnh đó, chùm ngây còn  bổ sung chất chống oxy hóa, chất chống viêm nhiễm, chất kháng sinh,..., có khả năng đào thải độc tố, ổn định huyết áp, ngăn ngừa khối u,  bảo vệ gan và chống lại căn bệnh tiểu đường.

Mang đến nhiều công dụng tốt cho sức khỏe là vậy. Tuy nhiên, đây lại là loại rau bị liệt vào danh sách đen " Rau củ có hại cho bà bầu”.

Điểm qua những loại rau có hại cho bà bầu nên tránh để có thai kỳ hoàn hảo - Ảnh 12

Để đảm bảo an toàn cho thai nhi, bà bầu nên tránh ăn rau chùm ngây,

nhất là ở thời điểm những tháng đầu tiên

Vì sao vậy?

Chất Alpha-sitosterol trong rau chùm ngây là một loại hormone có cấu trúc giống estrogen. Bên cạnh tác dụng ngừa thai, loại rau này có thể là nguyên nhân dẫn đến co cơ trơn tử cung và gây sảy thai rất nguy hiểm.

Do đó, để đảm bảo an toàn cho thai nhi, bà bầu nên tránh ăn loại rau này, nhất là ở thời điểm những tháng đầu tiên.

6. Rau sam

Điểm qua những loại rau có hại cho bà bầu nên tránh để có thai kỳ hoàn hảo - Ảnh 13
Rau sam

Rau sam có thành phần các vitamin và khoáng chất dồi dào. Đặc biệt là hàm lượng axít béo omega-3 rất cao. Tuy nhiên, đối với bà bầu thì khác, ăn nhiều rau sam có thể tác động kích thích, làm gia tăng tần suất co bóp ở tử cung và dẫn đến tăng nguy cơ sảy thai.

Với những gợi ý trên đây, chắc hẳn bạn đã có thể bổ sung thêm những kiến thích bổ ích về sức khỏe thai kì và biết được những những loại rau có tác động xấu đến sức khỏe bà bầu. Dù cho khi mang thai, bà bầu có thèm và khó chịu như thế nào nữa thì cũng không nên động ăn những loại rau có hại cho bà bầu nhé!

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Bà bầu ăn đào có tốt cho sức khỏe không?

Nhiều ý kiến cho rằng bà bầu không nên ăn đào vì dễ bị nóng trong, con sinh ra bị mụn nhọt. Tuy nhiên, nếu biết cách ăn một lượng vừa phải, đào chính là liều thuốc bổ tự nhiên rất tốt cho mẹ và bé.

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