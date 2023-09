Bà bầu ăn đào có tốt cho sức khỏe không?

Vitamin C giúp xương, răng chắc khỏe

Theo trang MomJunction, hàm lượng vitamin C trong quả đào rất cần thiết cho sự hình thành xương, răng, cơ, sụn và hệ thống mạch máu thai nhi. Cứ 100g đào sẽ cung cấp cho bà bầu 6,6mg vitamin C.

Bà bầu ăn đào sẽ nhận được nguồn vitamin C tự nhiên phong phú - Ảnh minh họa: Internet

Vitamin C còn giúp cơ thể mẹ bầu dễ dàng hấp thu sắt, ngăn ngừa nguy cơ thiếu máu do thiếu sắt, hạn chế sinh non và giảm rạn da rõ rệt.