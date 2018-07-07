Bà bầu ăn đào có tốt cho sức khỏe không?

Mẹ bầu 07/07/2018 16:23

Nhiều ý kiến cho rằng bà bầu không nên ăn đào vì dễ bị nóng trong, con sinh ra bị mụn nhọt. Tuy nhiên, nếu biết cách ăn một lượng vừa phải, đào chính là liều thuốc bổ tự nhiên rất tốt cho mẹ và bé.

Đào thuộc dạng quả hạch được trồng nhiều ở các tỉnh phía Bắc nước ta. Đào có thể được trồng để lấy hoa hoặc quả. Quả đào vị ngọt hoặc chua kích thích vị giác người ăn. Đối với bà bầu, ăn đào với số lượng vừa phải sẽ giúp cơ thể nhận được nhiều dưỡng chất cực kỳ quan trọng cho sức khỏe.  

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Nếu biết ăn đúng cách, đào rất tốt cho sức khỏe bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

Ích lợi từ quả đào đối với bà bầu và thai nhi

Đào giàu vitamin và khoáng chất giúp tăng năng lượng cho mẹ bầu và hỗ trợ sự phát triển của thai nhi. Ăn đào hợp lý, thường xuyên, cơ thể bà bầu sẽ nhận được những dưỡng chất cực kỳ cần thiết sau đây:

Vitamin C giúp xương, răng chắc khỏe

Theo trang MomJunction, hàm lượng vitamin C trong quả đào rất cần thiết cho sự hình thành xương, răng, cơ, sụn và hệ thống mạch máu thai nhi. Cứ 100g đào sẽ cung cấp cho bà bầu 6,6mg vitamin C.

Bà bầu ăn đào có tốt cho sức khỏe không? - Ảnh 2
Bà bầu ăn đào sẽ nhận được nguồn vitamin C tự nhiên phong phú - Ảnh minh họa: Internet

Vitamin C còn giúp cơ thể mẹ bầu dễ dàng hấp thu sắt, ngăn ngừa nguy cơ thiếu máu do thiếu sắt, hạn chế sinh non và giảm rạn da rõ rệt.

Axit folic cho hệ thần kinh thai nhi

Trong 100g quả đào cung cấp khoảng 4 µg axit folic. Dưỡng chất này đóng vai trò quan trọng trong 3 tháng đầu thai kỳ. Axit folic giúp não bộ và cột sống thai nhi phát triển tốt, ngăn ngừa các khuyết tật ống thần kinh.

Kali chống viêm

Nguyên tố kali trong quả đào sẽ giúp mẹ bầu đối phó với những cơn mệt mỏi, chóng mặt, lo lắng, chuột rút trong thai kỳ. Kali cũng giúp duy trì sự cân bằng chất lỏng trong cơ thể mẹ và bé.

Chất xơ tốt cho hệ tiêu hóa

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Hệ tiêu hóa bà bầu sẽ hoạt động tốt hơn nhờ chất xơ trong quả đào - Ảnh minh họa: Internet

Đào cũng là nguồn cung cấp chất xơ tự nhiên tốt cho mẹ và bé. Ước tính 100g đào sẽ cho 1,5g chất xơ. Các chứng táo bón, đầy hơi và các vấn đề tiêu hóa khác sẽ được cải thiện nhờ dưỡng chất này. Ăn một quả đào mỗi ngày sẽ giúp mẹ bầu đại tiện tốt hơn.

Giải độc cơ thể

Đào còn có chức năng giải độc cơ thể mẹ bầu bằng các hoạt động làm sạch dạ dày, ruột, gan, thận và lá lách. Đào còn giúp mẹ bầu có một trái tim khỏe mạnh.

Chất beta – caroten tăng cường miễn dịch

Hoạt chất tiền vitamin A này được tìm thấy trong quả đảo sẽ tăng cường hệ thống miễn dịch của bà bầu và cả thai nhi.

Ổn định cân nặng thai nhi

Bà bầu ăn đào có tốt cho sức khỏe không? - Ảnh 4
Đào mang lại rất nhiều lợi ích cho mẹ và bé - Ảnh minh họa: Internet

Hàm lượng calo thấp và lượng dưỡng chất cao sẽ giúp cơ thể thai nhi loại bỏ những chất béo không lành mạnh, điều chỉnh chức năng cơ thể.

Photpho cho xương chắc khỏe

Nhu cầu photpho hàng ngày ở bà bầu là 700mg. 100g quả đào sẽ cung cấp cho mẹ bầu 20g photpho cần thiết. Nguyên tố này sẽ giúp xây dựng hệ xương chắc khỏe trong cơ thể mẹ và con.

Magie giảm chứng chuột rút

Một nguyên tố vi lượng quan trọng có trong quả đào là magie. Bà bầu ăn đào sẽ ngăn ngừa các cơn co thắt tử cung sớm, giảm chuột rút và táo bón trong thai kỳ nhờ vai trò của nguyên tố vi lượng này.

Giảm ốm nghén

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Ngoài thói quen ăn đào tươi, bà bầu cũng có thể pha trà uống - Ảnh minh họa: Internet

Vị ngọt, mọng nước của quả đào sẽ giảm cảm giác ốm nghén, nôn mửa hiệu quả ở bà bầu. Để thay đổi khẩu vị, bà bầu còn có thể uống trà thay vì ăn đào tươi.

Như vậy, bà bầu có thể ăn một lượng vừa phải quả đào trong thai kỳ để nhận được nhiều dưỡng chất. Tuy nhiên, nếu ăn quá mức có thể dẫn đến quá trình tích tụ nhiệt bên trong ảnh hưởng đến thai kỳ. Bên cạnh đó, bà bầu lưu ý chỉ nên ăn đào đã gọt vỏ. Ăn đào cả vỏ có thể gây ngứa cổ họng mẹ bầu.

9 loại nước ép trái cây tốt cho bà bầu hơn uống thuốc bổ

9 loại nước ép trái cây tốt cho bà bầu hơn uống thuốc bổ

Những cơn ốm nghén triền miên khiến việc ăn uống của bà bầu trở nên nặng nề. Lúc này, chị em có thể uống những loại nước ép trái cây tươi ngay tại nhà để bồi bổ cơ thể, tăng cường dưỡng chất nuôi thai nhi.

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