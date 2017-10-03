Khi xông hơ toàn thân, hơi nước nóng sẽ kích thích hoạt động của tuyến mồ hôi, giúp đào thải độc tố ra khỏi cơ thể. Đồng thời tinh dầu và chất bay hơi từ các loại lá thảo dược sẽ theo hơi nước tác động vào hệ hô hấp, niêm mạc mắt, mũi, tai, da, làm thông các ống dẫn mắt, mũi, tai và các xoang. Nhờ đó cơ thể cảm thấy sảng khoái hơn, giảm stress, mệt mỏi và các triệu chứng ù tai, ngạt mũi, đau đầu nhanh chóng.

Xông hơ toàn thân và cách xông hơ vùng kín sau sinh là 2 liệu pháp tuyệt vời đã được dân gian áp dụng từ lâu đời để giúp chị em nhanh chóng phục hồi thể trạng và sinh lý.

Trong khi đó, xông hơ vùng kín cũng mang đến những lợi ích tuyệt vời cho chị em. Sau quá trình sinh nở, tử cung của người mẹ bắt đầu co bóp để đẩy hết sản dịch (huyết hôi) ra khỏi cơ thể. Khi đó, vùng kín và tử cung trở thành môi trường đầy lý tưởng để vi khuẩn phát triển gây ra viêm nhiễm, nấm ngứa. Thậm chí vi khuẩn có thể xâm nhập sâu vào cơ thể, gây tổn hại đến buồng trứng và tử cung. Việc xông hơ vùng kín sau sinh sẽ giúp tiêu diệt bớt vi khuẩn, làm sạch vùng kín, giảm sưng viêm, hỗ trợ làm lành vết thương nhanh chóng, thúc đẩy se khít âm đạo và khử mùi hôi.

Khi nào thì bắt đầu xông hơ vùng kín sau sinh

- Đối với trường hợp sinh thường, sau khi sinh khoảng 3 ngày bạn đã có thể bắt đầu tiến hành xông hơ toàn thân và vùng kín. Đến ngày thứ 4 là có thể tắm lần đầu tiên sau sinh. Các mẹ cần tránh tư tưởng kiêng cữ quá kỹ mà không tắm, bởi nó rất dễ gây ra viêm nhiễm vùng kín, ngứa ngáy, khó chịu và âm đạo khó phục hồi trở lại.

- Với trường hợp sinh mổ thì sau 7 ngày khi vết mổ đã khô và se lại, cơ thể khỏe hơn thì bắt đầu tiến hành xông hơ.

- Mặc dù cách xông hơ vùng kín sau sinh có nhiều lợi ích, nhưng mỗi tuần chỉ nên áp dụng 2 lần và trong khoảng 3 tháng sau sinh. Ngoài việc xông hơ thì tắm lá cũng rất tốt cho bà bầu đấy nhé.

Các bước chuẩn bị để xông hơ

- Xông hơ toàn thân:

+ Để làm nước xông hơ toàn thân, bạn có thể dùng các loại lá tươi hoặc lá khô truyền thống của Việt Nam như: bưởi, chanh, sả, gừng, tía tô, bạc hà, ngải cứu, ổi, hương nhu, kinh giới, quế… những loại lá này sẽ mang đến cảm giác dễ chịu. Mỗi lần xông bạn chỉ cần chọn một số loại lá kể trên là được.

+ Ngoài ra bạn cũng có thể tìm mua các loại lá chuyên để xông hơ tại các cửa hàng thuốc bắc. Tuy nhiên, bạn cần tìm địa chỉ mua uy tín để tránh mua phải lá thuốc kém chất lượng.

+ Nếu có điều kiện thì mẹ có thể mua thuốc thảo dược của người Dao đỏ để xông hơ cũng rất tốt nhé. Tuy nhiên, loại thuốc này khi mua phải rất cẩn trọng để tránh hàng giả, hàng nhái.

+ Với những loại thảo dược được quảng cáo tốt cho xông hơi, nhập từ Thái Lan, Indonesia hay Malaysia,… các mẹ cần cân nhắc khi mua vì hiệu quả sẽ không tốt hơn mấy so với các nguyên liệu truyền thống kể trên.

- Xông hơ vùng kín: tốt nhất nên dùng lá trầu không. Bởi các tinh chất trong lá trầu giúp diệt khuẩn, giảm ngứa và khử mùi vùng kín rất hiệu quả.

- Lá trầu không rửa thật sạch, cho vào nồi đun, thêm một chút muối trắng rồi đổ ngập nước và đun sôi trong vài phút.

- Đặt nồi nước ở nơi kín gió, tốt nhất là nhà vệ sinh. Sản phụ mặc váy thật rộng, không mặc đồ lót hoặc chỉ mặc áo ở trên, phần dưới không mặc gì để tránh bị vướng. Ngồi trước nồi nước, hé một chút vung nồi cho hơi nước bay vào vùng kín. Sau đó, dần dần mở vung to hơn, cho đến khi có thể mở toàn bộ vung. Khi hơi nước đã hạ nhiệt, sờ tay thấy nước chỉ còn hơi ấm thì dùng nước đó rửa lại vùng kín.

- Cuối cùng, dùng một chiếc khăn sạch lau khô vùng kín và thay bộ đồ mới.

- Dụng cụ:

+ 1 nồi để đun nước lá

+ 1 chiếc chăn lớn để trùm người, không nên lấy loại chăn quá dày vì sẽ rất nặng và bí. Nếu có điều kiện bạn có thể mua lều xông hơ cũng rất tiện dụng.

+ 1 chiếc ghế thấp để sản phụ dễ ngồi.

Những lưu ý khi xông hơ vùng kín sau sinh - Việc xông hơ phải tiến hành ở nơi kín gió - Khi xông hơ cần mặc bộ đồ rộng rãi, thoáng mát và không mặc đồ lót để mồ hôi dễ thoát ra. - Mỗi lần xông hơ không nên quá 15 - 20 phút, khi nước xông đã hạ nhiệt thì nên dừng lại ngay để tránh nhiễm lạnh. - Không tắm ngay sau khi xông để tránh gây tình trạng trữ nước trong da. Nên đợi 1 đến 2 tiếng sau khi xông hơ mới tắm bằng nước ấm. - Sau khi xông hơ, cần uống một cốc nước đầy để tránh tình trạng mất nước. - Không xông khi vừa ăn no. - Nếu sau khi xông có tình trạng mệt mỏi thì không nên tiếp tục xông nữa. Trong trường hợp có biểu hiện lạ, cơ thể suy yếu thì cần đi khám. Những người tuyệt đối không xông hơ - Người đang trong thời gian kinh nguyệt - Người huyết áp cao - Người đang ở giai đoạn tiền ung thư âm đạo

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