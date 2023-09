Bà bầu có ăn được dứa không? Cách tránh 3 tác hại nguy hiểm

Bà bầu có ăn được dứa không? Đây là câu hỏi rất nhiều mẹ bầu đã đặt ra cho chúng tôi, đặc biệt là các mẹ bầu thích ăn dứa. Vậy nên, trong bài viết này, chúng tôi xin đưa ra những lời giải đáp và phân tích khoa học để trả lời câu hỏi trên, cùng tìm hiểu ngay nhé.

Bà bầu có ăn được dứa không?

Trong dứa có tồn tại một chất được gọi là Bromelain, đây là loại chất có khả năng gây co thắt và làm mềm từ cung. Do đó, rất nhiều mẹ bầu thắc mắc trong thai kỳ có nên sử dụng loại quả này không. Đặc biệt nhiều mẹ lo lắng ăn dứa khi mang thai 3 tháng đầu có chăng sẽ gây hại tới sự an toàn của em bé và cố tránh thật xa loại quả này.