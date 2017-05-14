Phương pháp ăn trứng giảm cân giảm hơn 10kg trong 2 tuần

-Một quả trứng chứa khoảng 77 - 80 calo, giàu protein nên được xem là món ăn dinh dưỡng , no lâu rất thích hợp cho người thừa cân.

Có thể nhiều người béo phì, thừa cân sẽ không tin tưởng khi nghe đến cụm từ “ăn trứng giảm cân” nhưng sự thật sẽ được chứng minh cụ thể như sau:

-Hàm lượng dinh dưỡng trong 1 quả trứng cao bao gồm 6g protein, 5g chất béo, vitamin A, B, E, sắt, kẽm, kali…nhưng hàm lượng calo không quá cao. Đây là thực phẩm giảm calo mà vẫn đảm bảo cung cấp các loại vitamin, khoáng chất cần thiết nên không gây mệt mỏi, thiếu chất dinh dưỡng cho người áp dụng.

-Đối với trứng luộc, quá trình chế biến làm giảm bớt chất béo nên có thể hạn chế lượng calo vào cơ thể. Vì vậy, ăn trứng luộc giúp bạn giảm cân mà không sợ bất cứ điều gì.

Tuy nhiên, bạn cũng có thể đan xen món trứng chiên để đỡ ngán hơn trong bữa ăn.

Thực đơn ăn trứng giảm 10kg trong 2 tuần

Ăn trứng giảm cân tuần 1:

Thứ 2:

Buổi sáng: 2 - 3 miếng bánh mì sandwich ăn cùng một quả trứng luộc, một quả cà chua, nếu có thể uống thêm một ly cà phê đen.

Buổi trưa: Một quả táo, rau luộc, một bát cơm trắng

Buổi tối: Ăn cháo dinh dưỡng với dưa chua, xà lách

Thứ 3:

Buổi sáng: Ăn giống buổi sáng thứ 2, có thể kết hợp cà chua với salad xà lách.

Buổi trưa: Ăn cà chua, rau xà lách, ly nước thơm.

Buổi tối: Ăn trứng luộc, xà lách, cà chua, ly nước thơm không đường.

Thứ 4:

Buổi sáng: Có thể ăn trứng chiên, một ly sữa, quả táo

Buổi trưa: Ăn cà chua, bát cháo, một ly nước cam

Buổi tối: Ăn bò bít tết kèm cà chua trộn salad

Thứ 5:

Buổi sáng: Một quả trứng luộc, hoa quả, một ly sữa chua

Buổi trưa: Một dĩa rau luộc, một chén cơm trắng, nho

Buổi tối: Một bát cháo thập cẩm

Thứ 6:

Buổi sáng: 2 - 3 miếng bành mì, ly sữa tươi, 1 quả trứng luộc

Buổi trưa: Rau luộc, một bát cơm, quả nho

Buổi tối: Một bát cháo, ly sữa tươi

Thứ 7:

Buổi sáng: Ăn 2 quả trứng, 1 ly sữa

Buổi trưa: Ăn cháo thập cẩm, 2 quả cà chua

Buổi tối: Ăn cháo thập cẩm, quả nho

Chủ Nhật:

Ăn giống với ngày thứ 7

Sau 1 tuần, bạn sẽ thấy cơ thể đã giảm bớt lượng mỡ dư thừa, cơ thể săn chắc hơn.

Sang tuần thứ 2, bạn tiếp tục thực hiện ăn trứng giảm cân như tuần thứ 1 để nhân đôi kết quả giảm cân và có thể giảm nhiều hơn.

Bạn cũng hết sức lưu ý, trước khi ăn kiêng nên tham khảo những người có chuyên môn để không ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Và một số nguyên tắc bạn nên tuân thủ:

-Không ăn thức ăn nhanh nhiều dầu mỡ.

-Không giải khát bằng nước ngọt nhiều ga, đồ uống có đường, bia và rượu.

-Những người bị tim mạch, tiểu đường, đau dạ dày, đại tràng không nên áp dụng giảm cân bằng cách này.

-Kết hợp uống nhiều nước khi ăn trứng gà để giảm cân (2 lít/mỗi ngày)

-Tập luyện thể dục thể thao để cơ thể khỏe mạnh và tác động vào những “khối mỡ” lì lợm.

-Trứng gà không rạn vỏ, lớp phẩn mỏng màu trắng, lắc nghe được tiếng chuyển động

Trên đây là những chia sẻ về phương pháp ăn trứng giảm cân đánh tan mỡ khoảng 10kg trong 2 tuần. Hy vọng, bạn tuân thủ chặt chẽ để lấy lại vóc dáng đẹp trong mơ cuốn hút đối phương mọi lúc mọi nơi.



