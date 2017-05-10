Giảm cân bằng khoai lang 3 - 5kg trong 1 tuần

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, khoai là thực phẩm “vàng” có tác dụng đốt cháy và đánh tan mỡ nhanh chóng giúp cơ thể cân đối, thon gọn mà ít ai ngờ tới.

Thực tế, nhiều người vẫn nghĩ rằng, khoai lang có nhiều tinh bột nên ăn thường xuyên sẽ gây béo phì. Suy nghĩ này hoàn toàn sai lầm bởi vì:

-Lượng tinh bột trong khoai lang chỉ chiếm ⅓ so với cơm, ½ so với khoai tây nên có thể ăn bất cứ khi nào.

-Khoai lang có lượng calo thấp nhưng dồi dào canxi, vitamin A, C, sắt nên vẫn cung cấp năng lượng đủ cho bạn hoạt động trong ngày.

-Chất xơ trong khoai lang có tác dụng kích thích bài tiết dịch ruột thuận lợi, nhu động ruột và đào thải cholesterol tăng nên không lo táo bón. Lượng nước và chất xơ chiếm phần lớn trong dạ dày nên người ăn khoai lang sẽ ít đói, không thèm ăn vặt, bữa chính cũng ăn ít hơn.

-Khoai lang còn có các chất khó tiêu hóa trong môi trường hữu cơ nên khiến bạn luôn no, không đói bụng.

Cách giảm cân bằng khoai lang hiệu quả

Để giảm cân bằng khoai lang hiệu quả không phải ăn nhiều là tốt mà cần ăn đúng cách và thời điểm.

Ăn sáng bằng 2 - 3 củ khoai lang luộc thay cho khẩu phần ăn bình thường. Chế độ ăn sáng này không những giúp giảm cân mà còn đem lại làn da đẹp mịn màng. Với việc nạp năng lượng bắt đầu một ngày mới bằng khoai sẽ giúp dạ dày no đến trưa, no lâu không thua gì cơm sườn, bún bò…

Có thể ăn sáng thường xuyên bằng khoai lang thay cho khẩu phần ăn hằng ngày. Đến trưa, chiều có thể ăn thêm khoai với mục đích giảm lượng thức ăn đưa vào cơ thể.

-Khoai hấp hay nướng, luộc đều tốt, không nên ăn chiên, xào rán với dầu vì dễ làm đầy bụng, khó tiêu hóa,

- 1 hay 2 củ khoai thay cho 1 hay 2 bát cơm làm giảm đi khoảng 30 % lượng calories, giảm đi năng lượng hấp thụ vào cơ thể.

- Trước khi bắt đầu bữa trưa ăn 1 củ khoai giúp bạn giảm lượng cơm ít lại, no lâu, không thèm ăn vặt cho chiều ngày hôm đó.

-Không nên ăn khoai lang vào buổi tối vì có thể gây trào ngược axit vào dạ dày, đầy bụng rất khó chịu. Thay vào đó, nên ăn nhiều rau xanh, nhất là rau luộc.

Giảm cân với khoai lang cũng nên lưu ý sau:

-Khi mua khoai chọn loại có vỏ mịn, tránh loại vỏ có nhiều chấm lạ bởi chúng có thể gây ngộ độc cho con người. Ăn khoai lang trắng tốt hơn khoai lang tím.

-Rửa sạch và luộc khô không để nhão khoai vì nếu khoai ướt thường làm mất dưỡng chất có trong khoai.

-Ăn khoai kèm sữa chua để đỡ ngán và dễ ăn hơn.

-Ăn khoai lang khi vừa đào lên tại khu vườn mà không bị sâu hay gì.

-Chế biến khoai nên luộc, nướng, hấp và hạn chế chiên hay rán bằng dầu mỡ.

Trong một tuần ăn khoai kết hợp tập thể dục đều đặn có thể giúp bạn đánh mất 3 - 5 kg mỡ trong cơ thể.

Trên đây là những chia sẻ về cách giảm cân bằng khoai lang 3 - 5kg trong 1 tuần mà bạn có thể tham khảo và áp dụng. Nhiều người đã thực hiện thành công cách giảm cân này chỉ trong 1 tuần mà lấy lại được thân hình săn chắc, thon gọn như mong muốn. Với những cơ địa khó hơn, bạn hãy áp dụng trong 1 tháng để có kết quả như mong đợi nhé.