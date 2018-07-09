'Tất tần tật' cách uống và sử dụng sữa đậu nành để giảm cân, cải thiện làn da giúp phụ nữ sở hữu vẻ đẹp hoàn hảo

Đây là loại hạt giàu dinh dưỡng . Cụ thể đậu nành giàu Vitamin B2, B6, B9, C, D, E và K. Bên cạnh đó, cò có hàm lượng lớn khoáng chất như sắt, canxi, kali, megiê, mangan, phốt pho, kẽm, đồng, selen, chất chống oxy hóa. Chính vì vậy, bổ sung sữa đậu nành một cách khoa học sẽ giúp bạn cải thiện tình trạng sức khỏe, vóc dáng lẫn nhan sắc một cách tự nhiên, lành mạnh và ít tốn kém.

Theo Boldsky, không chỉ là loại thức uống quen thuộc, bổ dưỡng, nếu biết cách sử dụng thì sữa đậu nành còn mang đến vô vàn tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe , vóc dáng và làn da của phụ nữ. Để biết cụ thể chúng là gì, bạn nên tham khảo ngay bài viết sau đây.

Sữa đậu nành sẽ là phương pháp giúp bạn cải thiện tình trạng của làn da từ sâu bên trong hữu hiệu. Nguồn dưỡng chất trong loại nước uống này chứa thành phần có khả năng cấp ẩm tự nhiên, giữ nước cho da, hạn chế tuyến mồ hôi hoạt động quá mức giúp làn da mềm mịn, căng mướt.

Làn da khỏe đẹp là điều mà mọi phụ nữ đều mong muốn sở hữu, tuy nhiên, không phải ai cũng có thể đạt được.

Những vấn đề “cứng đầu” như sẹo thâm, sắc tố, nếp nhăn, lão hóa sớm… đều được trị dứt vì đậu nành chứa lượng cực lớn Vitamin E và chất chống oxy hóa.

Thói quen đắp mặt nạ sữa đậu nành sẽ giúp bạn sở hữu làn da căng mịn, tươi trẻ - Ảnh: Internet

Hơn thế, loại hạt này rất giàu phytoestrogen với khả năng tái tạo collagen, estrogen cho cơ thể phụ nữ. Điều này sẽ duy trì độ đàn hồi, kéo căng nếp nhăn giúp làn da luôn căng mịn.

Nếu không thích uống đậu nành, bạn có thể thấm ướt chiếc mặt nạ giấy trong chúng rồi đắp lên da mặt khoảng 20 – 25 phút thì rửa sạch.

Nuôi dưỡng mái tóc

Ủ cùng sữa đậu nành là cách tuyệt vời để nuôi dưỡng mái tóc mềm mượt, óng ả, không bết dính ngay tại nhà.

Việc bạn cần làm chỉ là thoa đều sữa đậu nành lên tóc, dùng chiếc khăn bông mềm mại, làm ấm rồi ủ quanh đầu sau khoảng 10 – 15 phút. Cuối cùng, gội và xả sạch lại là hoàn thành.

Ủ bằng sữa đậu nành là phương pháp có tác dụng nuôi dưỡng mái tóc mềm mượt, óng ả - Ảnh: Internet

Cải thiện hệ tiêu hóa, giảm cân

Sữa đậu nành là nguồn chất xơ dồi dào giúp hệ tiêu hóa và bài tiết trở nên trơn tru, điều này ngăn ngừa tình trạng táo bón cũng như một số vấn đề về đường ruột khác.

Hơn nữa, đây là loại thức uống ít calo, nhiều chất béo không bão hòa giúp ngăn ngừa sự hấp thụ chất béo xấu trong dạ dày.

Đặc biệt, sữa đậu nành có tác dụng làm ức chế các cơn thèm ăn, cung cấp cho cơ thể lượng protein lành mạnh cực kỳ lớn. Nhờ đó, cân nặng sẽ giảm đều, đồng thời tăng cơ bắp giúp cơ thể săn chắc và thon gọn.

Sữa đậu nành có tác dụng cải thiện hệ tiêu hóa giúp giảm cân hiệu quả, an toàn cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Điều trị các vấn đề hậu mãn kinh

Ở giai đoạn hậu mãn kinh, lượng estrogen trong cơ thể phụ nữ sẽ bắt đầu thiếu hụt, gây ra các vấn đề như béo phì, suy giảm hệ tim mạch, thay đổi tâm trạng, trầm cảm, mất ngủ… Tuy nhiên, nguồn dưỡng chất phong phú, bổ dưỡng trong sữa đậu nành có thể giúp bạn cải thiện tất cả các vấn đề này.

Phytoestrogen trong đậu nành có thể thay thế nhiệm vụ của estrogen - nội tiết tố nữ. Loại chất này hoạt động tương tự chất chống oxy hóa hỗ trợ cơ thể phụ nữ vượt qua các hệ lụy ở giai đoạn hậu mãn kinh.

Sữa đậu nành rất tốt cho phụ nữ hậu mãn kinh - Ảnh: Internet

Tăng cường trao đổi chất, thanh lọc cơ thể

Đậu nành giúp cơ thể hấp thụ nhiều Vitamin, khoáng chất hơn, nhờ đó sẽ đốt cháy và đào thải nhiều độc tố hơn. Lượng protein trong loại hạt này cải thiện cơ bắp, tăng cường trao đổi chất, duy trì hoạt động của tế bào.

Bên cạnh đó, chất sắt và đồng trong đậu nành đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành các tế bào máu mới. Điều này giúp hệ tuần hoàn máu hoạt động hiệu quả, đưa nhiều oxy và dưỡng chất hơn đến các cơ quan bên trong cơ thể.

Những lưu ý khi sử dụng sữa đậu nành

Tuy tốt đối với phụ nữ nhưng nam giới không được tiêu thụ quá nhiều sữa đậu nành vì có thể làm giảm nội tiết tố nam, chất lượng tinh trùng thấp, vô sinh…

Những người đang mắc phải các loại bênh liên quan đến bướu nên tránh xa loại thức uống này vì chúng có thể gây rối loạn tuyến giáp.

Đối với những người có tiền sử về bệnh sỏi thận, u vú hoặc các bệnh liên quan đến estrogen nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi uống sữa đậu nành để giảm cân hoặc với mục đích khác.

Tuy mang đến nhiều tác dụng tuyệt vời nhưng không phải ai cũng có thể uống sữa đậu nành một cách thoải mái, điển hình như nam giới - Ảnh: Internet

Ngoài ra, nếu không thích hương vị của sữa đậu nành, bạn có thể bổ sung các món ăn được chế biến từ loại đậu này như đậu phụ nóng, đậu nành lên men, phô mai đậu nành…

Với những tác dụng tuyệt vời đối với sức khỏe, vóc dáng lẫn nhan sắc trên, còn ngần ngại gì mà bạn chưa áp dụng ngay các phương pháp liên quan để đạt được những kết quả như mong muốn?

*Thông tin mang tính chất tham khảo, nên hỏi ý kiến chuyên gia trước khi áp dụng để đạt hiệu quả tối ưu.