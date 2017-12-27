Sữa đậu nành có tác dụng ‘thần thánh’ gì mà phụ nữ Nhật ngày nào cũng uống 1 ly

Theo kết quả nghiên cứu, uống một ly sữa đậu nành hoặc ăn những món được chế biên từ đậu nành mỗi ngày có khả năng cung cấp năng lượng, tăng sản sinh tế bào mới, cung cấp collagen, từ đó tạo dựng làn da căng mịn, không nếp nhăn và luôn trắng hồng.

Sữa đậu nành là thức uống bổ dưỡng, giá thành không cao và phù hợp với mọi lứa tuổi, mọi đối tượng, tuy nhiên không phải ai cũng hiểu hết được tác dụng mà chúng mang lại.

Uống 1 ly sữa đậu nành không đường mỗi ngày là phương pháp nuôi dưỡng làn da hiệu quả, an toàn và không tốn kém.

Chất Isoflavones trong hạt đậu nành là một chất chống oxy hóa tự nhiên cực mạnh, có khả năng tạo nên liên kết estrogen, xóa nếp nhăn, cải thiện độ đàn hồi và tăng sắc tố giúp da trắng hồng, rạng rỡ.

Tác dụng cải thiện làn da của sữa đậu nành khó có loại nguyên liệu gì vượt qua - Ảnh: Internet

Sữa đậu nành có tác dụng gì đối với vóc dáng phụ nữ?

*Giảm mỡ bụng

Một nghiên cứu từ Trường Đại học Alabama (Mỹ) cho thấy, uống 1 ly sữa đậu nành nóng không đường vào buổi sáng mỗi ngày, sau 2 – 3 tuần, lượng mỡ thừa “cứng đầu” quanh bụng sẽ giảm đi đáng kể. Bởi, đậu nành chứa 8 loại axit amin thiết yếu có khả năng tăng cường trao đổi chất, bài tiết mỡ thừa và insulin, từ đó tạo dựng vòng 2 săn chắc.

Sữa đậu nành có tác dụng giảm mỡ thừa giúp vòng eo săn chắc, thon gọn - Ảnh: Internet

*Tăng số đo vòng 1 và 3

Hàm lượng dồi dào chất Isoflavones trong đậu nành là tác nhân cải thiện số đo vòng 1 và vòng 3 một cách nhanh chóng. Vì vậy, nếu muốn cơ thể quyến rũ và gợi cảm hơn, bạn nên uống 1 ly sữa đậu nành từ hôm nay. Hiệu quả đạt sau 1 tháng kiên trì áp dụng sẽ khiến bạn kinh ngạc.

Uống sữa đậu nành mỗi ngày có tác dụng cải thiện số đo ngực và mông cho phụ nữ - Ảnh: Internet

Những tác dụng vô cùng tuyệt vời mà sữa đậu nành mang đến trên chính là lý do khiến phụ nữ Nhật xem đây là “thần dược” duy trì vẻ đẹp và cơ thể hoàn hảo.

Sữa đậu nành mè đen có tác dụng gì?

Khi kết hợp mè (vừng) đen với đậu nành sẽ tạo thành một thức uống mới vô cùng bổ dưỡng. Ngoài những lợi ích từ đậu nành, mè đen mang đến tác dụng thanh mát, giải độc gan giúp cơ thể đào thải độc tố, ngăn ngừa mụn, nám, viêm... xuất hiện trên da.

Bên cạnh đó, uống sữa đậu nành mè đen còn có tác dụng nuôi dưỡng mái tóc chắc khỏe, đen mượt, ngăn ngừa tình trạng rụng tóc, hói đầu sớm ở cả phụ nữ lẫn nam giới.

Uống sữa đậu nành mè đen có tác dụng thanh nhiệt, giải độc gan - Ảnh: Internet

Với hàng tá tác dụng tuyệt vời mà sữa đậu nành mang đến cho vẻ đẹp của phụ nữ, hãy tập cho mình thói quen uống ly sữa này mỗi ngày.