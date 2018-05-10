Nấu cơm mà thêm nắm đậu đỏ vào, ăn càng nhiều cân nặng càng giảm nhanh

Làm đẹp cùng chuyên gia 10/05/2018 16:21

Dùng đậu đỏ theo công thức sau sẽ mang đến tác dụng giảm cân, đốt cháy mỡ thừa cực kỳ hiệu quả, an toàn.

Ngoài đậu đen và đậu xanh thì đậu đỏ cũng là loại hạt ngũ cốc có khả năng đốt cháy mỡ thừa, giảm cân và nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong hiệu nghiệm, nhanh chóng, an toàn. 

Đậu đỏ giúp giảm cân nhanh

Cũng giống như các loại khác trong nhóm ngũ cốc, đậu đỏ chứa lượng chất xơ cực kỳ dồi dào. Đây là dưỡng chất hỗ trợ hệ tiêu hóa đào thải độc tố, chất béo tốt hơn. Chất xơ còn giúp quá trình chuyển hóa chất dinh dưỡng nhanh, hiệu quả hơn. 

Đậu đỏ giàu protid, lipid, gluxid, canxi, phốt phô, sắt, Vitamin B cùng nhiều khoáng chất thiết yếu khác giúp quá trình chuyển hóa, đào thải độc tố, chất béo diễn ra thuận lợi, hiệu quả hơn rất nhiều.

Nhờ nguồn dưỡng chất này mà khi dùng đậu đỏ để ăn kiêng giảm cân cơ thể không bị mệt mỏi, kiệt sức hay thường xuyên trong tình trạng đói bụng. 

Nấu cơm mà thêm nắm đậu đỏ vào, ăn càng nhiều cân nặng càng giảm nhanh - Ảnh 1
Đậu đỏ chứa nguồn dưỡng chất hỗ trợ quá trình giảm cân hiệu quả, nhanh chóng hơn - Ảnh: Internet

Ngoài lượng chất xơ dồi dào, đậu đỏ chứa nhiều nhóm Vitamin B1, B2 và Vitamin C có khả năng đốt cháy mỡ thừa tích tự trong cơ thể cực kỳ nhanh chóng. 

Ngoài ra, nguồn dưỡng chất trong loại đậu này có khả năng tích nhiệt làm tăng tác dụng giải phóng, đào thải mỡ thừa ra ngoài cơ thể, nhờ đó giúp vóc dáng thon gọn, săn chắc nhanh chóng. 

Đặc biệt, đậu xanh có tính hàn không độc giúp thanh nhiệt, giải độc, loại bỏ độc tố cực kỳ hiệu nghiệm. 

Nấu cơm mà thêm nắm đậu đỏ vào, ăn càng nhiều cân nặng càng giảm nhanh - Ảnh 2
Đậu xanh có tác dụng giảm cân, thanh nhiệt, giải độc cực hiệu nghiệm và an toàn - Ảnh: Internet

Cách giảm cân bằng đậu đỏ

Nấu cơm cùng đậu đỏ

Để làm giảm lượng tinh bột, calo từ gạo, đồng thời làm thỏa mãn cơn đói mà không sợ tăng cân, bạn có thể học cách nấu cơm cùng đậu đỏ này. 

Cách thực hiện rất đơn giản, trộn gạo với đậu đỏ theo tỉ lệ đồng đều rồi vo gạo với nước, sau đó cho vào nồi nấu như thông thường. Với món ăn "độn" này, bạn có ăn nhiều cỡ nào cũng không tăng cân, ngược lại còn giảm cân đều.

Nấu cơm mà thêm nắm đậu đỏ vào, ăn càng nhiều cân nặng càng giảm nhanh - Ảnh 3
Cơm nấu cùng đậu đỏ giúp giảm cân nhanh, đồng thời hạn chế tinh bột rất tốt cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Nước đậu đỏ giảm cân

Dùng đầu đỏ để nấu nước uống cũng mang đến tác dụng giảm cân, đốt cháy mỡ thừa cực kỳ cao. 

Đầu tiên, ngâm đậu với nước muối ấm pha loãng để loại bỏ bụi bẩn và làm hạt đậu đỏ mềm ra. Rửa sạch rồi mang đậu đi phơi nắng đến khi khô hoàn toàn thì cho vào chảo rang chín. 

Mỗi ngày, lấy ra 2 nắm đậu đỏ đun sôi với 2 lít nước để uống trong suốt cả ngày. Kiên trì sau 2 - 3 tuần, bạn sẽ cảm thấy cơ thể nhẹ đi trông thấy, vòng eo cũng sẽ thon gọn hơn rất nhiều. 

Nấu cơm mà thêm nắm đậu đỏ vào, ăn càng nhiều cân nặng càng giảm nhanh - Ảnh 4
Nước đậu đỏ giúp giảm cân cực kỳ nhanh chóng - Ảnh: Internet

Kiên trì áp dụng những phương pháp đơn giản từ đậu đỏ trên, cân nặng dư thừa sẽ được đánh bay hoàn toàn, vòng eo, cơ thể sẽ trở nên săn chắc, thon gọn.

Sau lễ tăng cân vì ăn 'thả ga', học ngay cách uống bột đậu đỏ giảm cân cực nhanh này

Sau lễ tăng cân vì ăn 'thả ga', học ngay cách uống bột đậu đỏ giảm cân cực nhanh này

Sau kỳ nghỉ lễ kéo dài, vì ăn uống "thả ga" mà cân nặng cứ thế tăng lên. Đừng vội lo lắng vì đã có 3 cách uống bột đậu đỏ giúp giảm cân cực kỳ nhanh này.

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