Sau lễ tăng cân vì ăn 'thả ga', học ngay cách uống bột đậu đỏ giảm cân cực nhanh này

Làm đẹp cùng chuyên gia 29/04/2018 07:17

Sau kỳ nghỉ lễ kéo dài, vì ăn uống "thả ga" mà cân nặng cứ thế tăng lên. Đừng vội lo lắng vì đã có 3 cách uống bột đậu đỏ giúp giảm cân cực kỳ nhanh này.

Số cân nặng dư thừa sẽ "không cánh mà bay" nếu bạn biết 3 cách uống bột đậu đỏ sau đây.

Uống bột đậu đỏ giảm cân nhanh

Trong đậu đỏ có lượng chất xơ cực kỳ lớn có khả năng tăng cường trao đổi chất, chuyển hóa, đào thải độc tố, chất béo ra ngoài nhanh chóng. 

Lượng Vitamin cùng các khoáng chất thiết yếu trong loại ngũ cốc này làm tăng tốc độ của quá trình chuyển hóa chất béo, nhờ đó mỡ thừa bị đốt cháy nhiều hơn bình thường.

Sau lễ tăng cân vì ăn 'thả ga', học ngay cách uống bột đậu đỏ giảm cân cực nhanh này - Ảnh 1
Uống nước bột đậu đỏ đúng cách giúp giảm cân nhanh chóng - Ảnh: Internet

Bột đậu đỏ có khả năng tăng tái tạo cơ, đốt cháy chất béo. Trong thể hình, đây là nguồn thực phẩm được ưa chuộng với tác dụng săn chắc, thon gọn cơ thể.

Uống loại bột đậu này đúng cách còn cải thiện tim mạch, nuôi dưỡng làn da, tăng cường sức đề kháng hiệu quả.

Cách uống bột đậu đỏ giảm cân nhanh

Uống bột đậu đỏ vào buổi sáng 

Sau khi ngủ từ 6 - 8 tiếng, cơ thể sẽ đào thải, chuyển hóa được lượng độc tố, cặn bã cực kỳ lớn. Do đó, khi uống nước bột đậu đỏ vào thời điểm này sẽ đẩy mạnh quá trình chuyển các tác nhân xấu ra bên ngoài. Nhờ đó, cơ thể thanh lọc, mỡ thừa bị đốt cháy và đào thải ra ngoài nhanh chóng giúp bạn giảm cân nhanh hơn.

Buổi sáng, trước bữa ăn khoảng 20 phút, hòa 1 muỗng canh bột đậu đỏ vào ly nước nóng để thưởng thức. 

Sau lễ tăng cân vì ăn 'thả ga', học ngay cách uống bột đậu đỏ giảm cân cực nhanh này - Ảnh 2
Uống bột đậu đỏ vào buổi sáng là tốt nhất, đồng thời mang đến hiệu quả giảm cân cực kỳ cao - Ảnh: Internet

Uống bột đậu đỏ với mật ong

Lượng axit amin, chất kháng khuẩn, chống viêm cùng lượng Vitamin dồi dào trong mật ong kết hợp với bột đậu đỏ sẽ mang đến loại nước uống giảm cân nhanh, đồng thời nuôi dưỡng làn da, chống lão hóa vượt trội. 

Cách thực hiện rất đơn giản, cho 1 muỗng canh bột đậu đỏ, 1 muỗng canh mật ong vào chiếc ly nhỏ. Đổ từ từ nước nóng vào rồi dùng muỗng khuấy đều đến khi tất cả hòa tan hết là có thể thưởng thức ngay. 

Bạn có thể uống ly nước này vào buổi sáng hoặc trước bữa ăn tối.

Sau lễ tăng cân vì ăn 'thả ga', học ngay cách uống bột đậu đỏ giảm cân cực nhanh này - Ảnh 3
Nước uống giảm cân từ bột đậu đỏ và mật ong còn có khả năng tăng kích thước vòng 1 hiệu nghiệm - Ảnh: Internet

Uống bột đậu đỏ với sắn dây

Cũng như bột đậu đỏ, bột sắn dây cũng mang đến hiệu quả giảm cân nhất định. Do đó, kết hợp hai loại bột này với nhau, bạn sẽ có được loại nước uống có tác dụng giảm cân tối ưu.

Cho bột sắn dây vào ly, đổ nước sôi vào rồi khuấy thật đều, khi chúng hòa tan hết thì thêm 1 muỗng canh bột đậu đỏ vào, khuấy thêm lần nữa là có thể thưởng thức ngay.

Sau lễ tăng cân vì ăn 'thả ga', học ngay cách uống bột đậu đỏ giảm cân cực nhanh này - Ảnh 4
Uống nước bột đậu đỏ thường xuyên, bạn sẽ sở hữu vóc dáng chuẩn, vòng 1 quyến rũ cùng làn da trắng mịn - Ảnh: Internet

Kiên trì áp dụng 3 cách uống bột đậu đỏ trên mỗi ngày, kết hợp với chế độ ăn uống khoa học, trong thời gian ngắn, bạn sẽ giảm được số cân nặng đáng kể.

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Chỉ vài thay đổi nhỏ trong việc ăn uống, bạn đã có thể giảm nhân một cách vô hình.

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