Nấu nước đậu đen lòng xanh uống mỗi ngày, cân nặng giảm 'vù vù', lấy lại vóc dáng thon gọn trước 30/4

Làm đẹp cùng chuyên gia 23/04/2018 15:31

Nấu nước đậu đen lòng xanh theo 2 cách sau đây để uống mỗi ngày, bạn sẽ ngỡ ngàng về sự thay đổi của vóc dáng sau khoảng 1 tuần áp dụng.

Bạn đang tìm kiếm phương pháp giảm cân cấp tốc nhưng vẫn đảm bảo an toàn đối với sức khỏe và không phải ăn kiêng kham khổ, hãy nấu nước đậu đen lòng xanh để uống theo cách dưới đây.

Ngoài khả năng thon gọn cơ thể, loại nước này còn hỗ trợ nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong hữu hiệu.

Tại sao uống nước đậu đen lòng xanh giảm cân?

Đậu đen lòng xanh chứa nguồn dưỡng chất dồi dào, phong phú do đó, không chỉ hỗ trợ giảm cân nhanh mà loại đậu này còn ngăn ngừa lão hóa cực hiệu quả. 

Lượng protein thực vật, chất xơ dồi dào trong loại đậu này hỗ trợ tăng cường trao đổi chất, đẩy nhanh tốc độ đào thải độc tốc, chất béo ra khỏi cơ thể. Nhờ đó, cơ thể được thanh lọc, săn chắc trong thời gian cực kỳ ngắn. Ngoài ra, việc thanh lọc hạn chế tối đa tình trạng tăng cân mất kiểm soát.

Nấu nước đậu đen lòng xanh uống mỗi ngày, cân nặng giảm 'vù vù', lấy lại vóc dáng thon gọn trước 30/4 - Ảnh 1
Đậu đen lòng xanh nấu lấy nước uống giúp giảm cân siêu nhanh - Ảnh: Internet

Ngoài ra, trong loại đậu đen lòng xanh này còn chứa lượng lớn phốt pho, magiê, magan, đặc biệt là Vitamin nhóm B góp phần phá hủy các liên kết của chất béo, đốt cháy mỡ thừa tích tụ quanh các vùng như bụng, đùi, bắp chân, bắp tay hiệu quả. 

Nấu nước đậu đen lòng xanh uống mỗi ngày, cân nặng giảm 'vù vù', lấy lại vóc dáng thon gọn trước 30/4 - Ảnh 2
Uống nước đậu đen lòng xanh đúng cách vừa giúp giảm cân vừa nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp - Ảnh: Internet

Cách nấu nước đậu đen lòng xanh

Cách 1: Đậu đen lòng xanh rang

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 

- 1kg đậu đen lòng xanh

- 1 ít muối hạt

Cách thực hiện:

Đầu tiên, mang đậu đen lòng xanh đi ngâm với nước ấm khoảng 1 tiếng đồng hồ thì vớt ra rửa sạch, phơi dưới ánh nắng đến khi khô hẳn. Tiếp đó, cho đậu đã phơi khô vào rang cùng với muối hạt đã chuẩn bị, đến khi đậu chín hẳn thì tắt bếp. Đợi đến khi chúng nguội thì đổ vào lọ thủy tinh có nắp để bảo quản. 

Nấu nước đậu đen lòng xanh uống mỗi ngày, cân nặng giảm 'vù vù', lấy lại vóc dáng thon gọn trước 30/4 - Ảnh 3
Nước đậu đen lòng xanh rang mang đến hiệu quả giảm cân vượt trội - Ảnh: Internet

Cách sử dụng:

Mỗi ngày, bạn cho khoảng 3 nắm tay đậu đen lòng xanh rang vào đun sôi cùng 1,5 lít nước. Lưu ý, nên giữ nước sôi khoảng 3 - 5 phút để tinh chất trong đậu tiết ra hết. Chia nước đậu đen lòng xanh rang ra thành 3 phần uống trước các bữa ăn chính khoảng 20 phút. 

Cách 2: Nước ninh đậu đen lòng xanh

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 150gr đậu đen lòng xanh

- 3 muỗng canh mật ong

- 1 ít muối mịn

- Nước lọc

Cách thực hiện:

Ngâm đậu đen lòng xanh với nước muối ấm pha loãng khoảng 1 tiếng đồng hồ rồi vớt ra rửa sạch. Đun gần sôi 2 lít nước lọc thì thêm đậu đen và nửa muỗng cà phê muối mịn vào, ninh đến khi hạt đậu nhừ. Tiếp đó, thêm mật ong và 500ml nước vào đun đến khi sôi thì tắt bếp. 

Cách sử dụng:

Lọc lấy nước đậu đen chia đều ra uống trong ngày. Đối với phần đậu, bạn nên dùng để ăn vào buổi tối cùng với trái cây và rau xanh mà không bổ sung cơm. 

Nấu nước đậu đen lòng xanh uống mỗi ngày, cân nặng giảm 'vù vù', lấy lại vóc dáng thon gọn trước 30/4 - Ảnh 4
Phương pháp uống nước đậu đen lòng xanh này là cách giảm cân cực kỳ hiệu quả, an toàn và đơn giản mà ai cũng có thể áp dụng được - Ảnh: Internet

Với hai cách nấu nước đậu đen lòng xanh trên, bạn hãy chọn lựa phương pháp phù hợp nhất đối với chính mình và áp dụng, vóc dáng sẽ thon gọn, săn chắc sau thời gian cực ngắn.

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