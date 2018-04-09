Uống nước luộc cà tím mỗi ngày có tác dụng trị nám, tàn nhang không khác gì 'thần dược'

Chăm chỉ uống nước luộc cà tím mỗi ngày, sau thời gian ngắn, bạn sẽ sở hữu làn da trắng mịn, không tì vết. Vì loại nước này có tác dụng xóa mờ thâm nám, điều trị tàn nhang và cải thiện sắc tố không thua kém gì mỹ phẩm hàng hiệu.

Cà tím không chỉ là thực phẩm quen thuộc của các gia đình Việt, đây còn là "thần dược" có tác dụng điều trị tàn nhang, xóa mờ nám, đốm nâu nhanh chóng. Nếu vẫn đang phân vân không biết nên chọn phương pháp tự nhiên gì để cải thiện làn da, hãy uống nước luộc cà tím mỗi ngày, sau thời gian ngắn bạn sẽ nhận được kết quả hết sức "ngọt ngào". Uống nước cà tím luộc có tác dụng gì? Cà tím giàu sắt, loại chất có khả năng tăng cường tuần hoàn máu. Nhờ đó, chất dinh dưỡng được đưa đến tế bào nhiều hơn, quá trình sản sinh tế bào mới được đẩy mạnh giúp da tươi trẻ, trắng mịn.

Bên cạnh đó, loại quả này còn chứa lượng Vitamin A và C dồi dào có khả năng tăng sức đề kháng, hỗ trợ ngăn ngừa các tác nhân xâm nhập vào lỗ chân lông gây nên mụn, viêm hay kích ứng. Uống nước cà tím luộc là cách điều trị mụn từ sâu bên trong hiệu nghiệm. Uống nước luộc cà tím có tác dụng cải thiện làn da, giảm cân cực hiệu quả - Ảnh: Internet Đặc biệt, cà tím giàu axit chlorogenic - chất chống oxy hóa cực kỳ mạnh mẽ. Do đó, bổ sung loại thực phẩm này thường xuyên sẽ giúp cơ thể làm chậm quá trình lão hóa đến mức tối đa.

Cách làm nước luộc cà tím Nguyên liệu cần chuẩn bị: - 2 quả cà tím - 1 muỗng canh dầu ô liu - 2 lít nước lọc Cách thực hiện: Cà tím sau khi mua về cắt bỏ cuốn, thái thành từng lát dày khoảng 2cm rồi cho vào chiếc thau lớn ngâm trong nước muối pha loãng khoảng 10 phút. Công đoạn này giúp phần nhựa vàng trong cà tím bị loại bỏ hoàn toàn, đồng thời tiêu diệt vi khuẩn, bụi bẩn và xóa sạch bề mặt thuốc trừ sâu. Sau đó, vớt cà ra rửa sạch lại với nước mát. Uống nước luộc cà tím thường xuyên giúp cải thiện sắc tố da, xóa mờ thâm nám hiệu quả - Ảnh: Internet Cho 2 lít nước vào nồi, mang đun sôi trên bếp. Khi nước sôi, đổ phần cà đã sơ chế bào, đậy kín nắp cho hỗn hợp sôi khoảng 2 - 3 phút thì tắt bếp. Lọc lấy nước cho ra chiếc bình thủy tinh lớn, thêm dầu ô liu đã chuẩn bị vào, lắc đều là có thể thưởng thức ngay. Cách uống nước luộc cà tím Vào buổi sáng, ngay sau khi thức giấc, bạn nên uống 1 ly nước luộc cà tím trước bữa ăn sáng ít nhất 20 phút. Lưu ý, nên làm ấm nước trước khi dùng để bảo vệ dạ dày nhạy cảm lúc sáng sớm. Nếu đang giảm cân, sau đó, hãy ăn bữa sáng thật lành mạnh. Ngoài tác dụng nuôi dưỡng làn da, nước luộc cà tím còn có khả năng đốt cháy mỡ thừa, thanh lọc cơ thể - Ảnh: Internet Ngoài việc uống nước cà tím luộc suốt cà ngày, bạn nên uống 1 đến 2 ly trước bữa ăn trưa và tối khoảng 20 phút. Điều này hỗ trợ cơ thể chuyển hóa, đào thải độc tố, từ đó thanh lọc, giải độc và cải thiện làn da từ sâu bên trong hiệu nghiệm. Không chỉ cải thiện làn da, hỗ trợ đốt cháy mỡ thừa và giảm cân hữu hiệu, uống nước luộc cà tím mỗi ngày còn có khả năng chữa trị đau xương khớp hiệu nghiệm.

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