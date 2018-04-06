Dùng mật ong dưỡng da ban đêm: 'Thần dược' điều trị nám, tàn nhang, ngăn ngừa lão hóa

Nám, tàn nhang hay đồi mồi, đốm nâu là các dấu hiệu của lão hóa da. Bên cạnh đó, hắc sắc tố melanin hình thành bất thường trên bề mặt da cũng là nguyên nhân gây ra các vấn đề trên.

Trong các phương pháp làm đẹp tự nhiên, mật ong là nguyên liệu được nhắc đến nhiều nhất. Không chỉ dễ tìm, giá thành hợp lí, loại mật tự nhiên này còn mang đến hiệu quả điều trị nám, tàn nhang, ngăn ngừa lão hóa cực kỳ cao. Đồng thời, đây là loại nguyên liệu lành mạnh, an toàn đối với mọi làn da.

Trong khi đó, nguồn dưỡng chất dồi dào trong mật ong kích thích quá trình sản sinh tế bào mới, từ đó, tạo dựng làn da trắng mịn, hồng hào và tươi trẻ.

Mật ong chứa lượng axit amin, chất kháng khuẩn, chống viêm có khả năng tẩy tế bào chết, ngăn ngừa sản sinh hắc sắc tố melanin giúp các vết nám bị xóa mờ nhanh chóng.

Trị nám, tàn nhang bằng mật ong - Ảnh: Internet

Đặc biệt, lượng chất chống oxy hóa cực lớn trong loại mật này còn ngăn ngừa và làm chậm quá trình lão hóa hiệu nghiệm.

Chính vì những lợi ích tuyệt vời trên, dùng mật ong để dưỡng da là cách điều trị nám, tàn nhang tối ưu.

Cách trị tàn nhang, nám da mặt bằng mật ong

Kết hợp với bột nghệ

Giống như mật ong, tinh bột nghệ cũng là nguyên liệu có công dụng trị nám, tàn nhang vượt trội.

Nguyên liệu cần có:

- 1 muỗng canh tinh bột nghệ

- 1 muỗng canh mật ong

- Vài giọt nước cốt chanh

Cách thực hiện:

Cho tinh bột nghệ, mật ong, nước cốt chanh vào chiếc bát nhỏ, dùng muỗng trộn đều đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất. Rửa sạch da mặt rồi thoa đều hỗn hợp lên, mát xa nhẹ nhàng, thư giãn khoảng 10 phút thì vệ sinh lại. Cuối cùng, thoa kem dưỡng và đi ngủ trước 23 giờ để hạn chế lão hóa.

Trị nám da, tàn nhang bằng nghệ và mật ong - Ảnh: Internet

Kết hợp với sữa chua

Sữa chua chứa lượng men vi sinh, Vitamin dồi dào có khả năng tăng sắc tố, đánh bật hắc sắc tố melanin, nhờ đó phục hồi làn da nám, tàn nhang trở nên mịn màng, trắng hồng nhanh chóng.

Nguyên liệu cần có:

- 1 muỗng canh mật ong

- 2 muỗng canh sữa chua (không đường)

Cách thực hiện:

Trộn đều hai nguyên liệu đã chuẩn bị trong chiếc bát nhỏ. Cho chúng vào tủ lạnh khoảng 20 phút thì mang ra thoa đều lên da mặt. Mát xa nhẹ nhàng, nằm thưa giãn khoảng 20 phút thì rửa lại bằng nước mát.

Trị nám da, tàn nhang bằng sữa chua và mật ong - Ảnh: Internet

Kem dưỡng da ban đêm từ mật ong

Kem dưỡng từ mật ong kết hợp cùng Vitamin E, sáp ong sẽ mang đến vô vàn tác dụng trong việc nuôi dưỡng làn da, điều trị nám, tàn nhang.

Nguyên liệu cần có:

- 1 muỗng canh sáp ong

- 1 muỗng canh mật ong

- 2 viên Vitamin E

Cách thực hiện:

Cho sáp ong vào chiếc bát sứ nhỏ, cho vào nồi nước đun cách thủy đến khi tan chảy. Tiếp đó, thêm mật ong, Vitamin E vào, khuấy đều rồi đổ vào lọ nhỏ, đợi đến khi nguội là có thể sử dụng.

Kem dưỡng da ban đêm trị nám, tàn nhang từ mật ong, Vitamin E và sáp ong - Ảnh: Internet

Trước khi đi ngủ, thoa kem dưỡng ban đêm đã thực hiện lên, mát xa để kích thích dưỡng chất thẩm thấu vào sâu bên trong. Giữ qua đêm và rửa lại thật sạch vào sáng hôm sau.

Kiên trì áp dụng các phương pháp điều trị nám, tàn nhang bằng mật ong trên, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu làn da hồng hào, trắng mịn.