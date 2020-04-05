Tập luyện vào 3 khung giờ này giúp đốt cháy mỡ thừa hiệu quả gấp 3 lần, lười cỡ nào vóc dáng cũng chuẩn từng centimet

Theo nghiên cứu, tập luyện đúng thời điểm trong ngày sẽ mang đến hiệu quả đốt cháy mỡ thừa tốt và nhanh hơn.
- Dành thời gian rảnh để tập 5 động tác này tại nhà, bắp chân 'cột đình' bỗng chốc trở nên thon gọn, săn chắc cực nhanh
- Nàng lười đến mấy cũng thực hiện được những bài tập cực đơn giản giúp bụng phẳng, eo thon nhanh chóng
Các chuyên gia chia sẻ, tập luyện đúng thời điểm giúp giảm cân hết sức hiệu quả. Dưới đây là 3 "thời điểm vàng" để thực hiện các bài tập tại nhà để sớm lấy lại vóc dáng thon gọn. Theo đó, vận động cơ thể vào những thời điểm này giúp đốt cháy mỡ thừa hiệu quả hơn 3 lần bình thường.
Trước bữa ăn sáng 20 phút
Theo Tiến sĩ Michael Deschenes, giáo sư và chủ tịch khoa Vận động học và Khoa học sức khỏe tại Đại học William & Mary, tập luyện vào buổi sáng sớm hỗ trợ giảm cân, tiêu hao mỡ thừa gấp 3 lần bình thường. Điều này bắt nguồn từ việc năng lượng đã được chuyển hóa trong đêm, cơ thể lúc sáng sớm còn rất ít carbohydrat nên khi tập luyện sẽ sử dụng mỡ thừa tích trữ chuyển hóa thành năng lượng.
Chính vì vậy, nếu đang mong muốn giảm cân hiệu quả và nhanh chóng, bạn nên tập luyện vào mỗi buổi sáng.
Khoảng 16 - 18 giờ tối
Theo nghiên cứu, cơ bắp lúc này có nguồn năng lượng dồi dào nhất, do đó có thể tăng cường bằng các bài tập cardio, vận động mạnh mà không sợ mệt mỏi hay chấn thương. Các bài tập này có khả năng đốt cháy năng lượng cực kỳ nhanh chóng, đồng thời còn cải thiện độ săn chắc của cơ bắp.
Ngoài các bài tập cardio, để đốt cháy mỡ hiệu quả và an toàn tại nhà, bạn có thể thực hiện động tác plank, squats, hít đất.
Trước khi ngủ để ngăn ngừa tích trữ mỡ thừa
Theo các chuyên gia yoga, tập luyện các động tác nhẹ nhàng trước khi đi ngủ sẽ giúp bạn ngủ ngon và sâu hơn. Thói quen này còn góp phần ngăn ngừa tích trữ mỡ thừa ở bụng, hông, bắp tay cực kỳ hiệu quả.
Chính vì vậy, trước khi đi ngủ, bạn nên đi bộ nhẹ nhàng trong sân nhà hoặc ngồi thiền theo phương pháp yoga để duy trì vóc dáng cân đối, thon gọn. Ngoài ra, tham khảo các bài tập trên giường cũng là một gợi ý tuyệt vời.
Chăm chỉ tập luyện đúng thời điểm mỗi ngày sẽ giúp bạn sở hữu vóc dáng săn chắc, thon gọn như mong muốn.