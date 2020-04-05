Tập luyện vào 3 khung giờ này giúp đốt cháy mỡ thừa hiệu quả gấp 3 lần, lười cỡ nào vóc dáng cũng chuẩn từng centimet

Các chuyên gia chia sẻ, tập luyện đúng thời điểm giúp giảm cân hết sức hiệu quả. Dưới đây là 3 "thời điểm vàng" để thực hiện các bài tập tại nhà để sớm lấy lại vóc dáng thon gọn. Theo đó, vận động cơ thể vào những thời điểm này giúp đốt cháy mỡ thừa hiệu quả hơn 3 lần bình thường.

Chính vì vậy, nếu đang mong muốn giảm cân hiệu quả và nhanh chóng, bạn nên tập luyện vào mỗi buổi sáng.

Theo Tiến sĩ Michael Deschenes, giáo sư và chủ tịch khoa Vận động học và Khoa học sức khỏe tại Đại học William & Mary, tập luyện vào buổi sáng sớm hỗ trợ giảm cân, tiêu hao mỡ thừa gấp 3 lần bình thường. Điều này bắt nguồn từ việc năng lượng đã được chuyển hóa trong đêm, cơ thể lúc sáng sớm còn rất ít carbohydrat nên khi tập luyện sẽ sử dụng mỡ thừa tích trữ chuyển hóa thành năng lượng.

Tập luyện vào buổi sáng giúp giảm cân hiệu quả hơn - Ảnh: Internet

Khoảng 16 - 18 giờ tối

Theo nghiên cứu, cơ bắp lúc này có nguồn năng lượng dồi dào nhất, do đó có thể tăng cường bằng các bài tập cardio, vận động mạnh mà không sợ mệt mỏi hay chấn thương. Các bài tập này có khả năng đốt cháy năng lượng cực kỳ nhanh chóng, đồng thời còn cải thiện độ săn chắc của cơ bắp.

Buổi chiều tối từ 16 đến 18 giờ là thời điểm tập luyện phù hợp để giảm cân nhanh - Ảnh: Internet

Ngoài các bài tập cardio, để đốt cháy mỡ hiệu quả và an toàn tại nhà, bạn có thể thực hiện động tác plank, squats, hít đất.

Trước khi ngủ để ngăn ngừa tích trữ mỡ thừa

Theo các chuyên gia yoga, tập luyện các động tác nhẹ nhàng trước khi đi ngủ sẽ giúp bạn ngủ ngon và sâu hơn. Thói quen này còn góp phần ngăn ngừa tích trữ mỡ thừa ở bụng, hông, bắp tay cực kỳ hiệu quả.

Chính vì vậy, trước khi đi ngủ, bạn nên đi bộ nhẹ nhàng trong sân nhà hoặc ngồi thiền theo phương pháp yoga để duy trì vóc dáng cân đối, thon gọn. Ngoài ra, tham khảo các bài tập trên giường cũng là một gợi ý tuyệt vời.

Tập luyện nhẹ nhàng trước khi ngủ giúp giảm cân, giữ dáng hiệu quả - Ảnh: Internet

Chăm chỉ tập luyện đúng thời điểm mỗi ngày sẽ giúp bạn sở hữu vóc dáng săn chắc, thon gọn như mong muốn.