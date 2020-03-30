Nàng lười đến mấy cũng thực hiện được những bài tập cực đơn giản giúp bụng phẳng, eo thon nhanh chóng

Làm đẹp cùng chuyên gia 30/03/2020 05:30

Loạt bài tập giảm mỡ bụng cực đơn giản dưới đây sẽ giúp nàng lười tập thể thao sở hữu thân hình thon gọn và vòng eo “con kiến” hằng mơ ước.

Vòng eo “bánh mì” khiến bạn trở nên tự ti và ngại ngần khi diện những bộ quần áo ôm sát gợi cảm. Đừng lo lắng, bạn có thể cải thiện tình trạng này ngay từ hôm nay.

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Vòng eo thon gọn sẽ không còn là mơ ước của bạn nữa - Ảnh: Internet

Chẳng cần phải tốn thời gian và tiền bạc để đến phòng tập gym, bạn vẫn có thể thực hiện những bài tập giảm mỡ bụng đơn giản ngay tại nhà:

Bài tập 1:

Đây là bài tập giúp siết chặt phần cơ bụng, giảm mỡ thừa hiệu quả.

Cách thực hiện rất đơn giản, bạn chỉ cần đặt cẳng tay và mũi chân vuông góc với mặt sàn, nâng cơ thể lên và giữ nguyên tư thế này trong khoảng 30 giây (hoặc lâu hơn nếu có thể).

Chú ý giữ cho phần đầu, lưng, mông và chân theo một đường thẳng thì bài tập mới có hiệu quả. Đối với người mới bắt đầu, bạn nên tập chậm và từ từ, cố gắng duy trì trong 30 giây nhưng sau đó hãy tăng dần mức độ lên thành 2 phút.

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Cách thực hiện bài tập 1 - Ảnh: Internet

Bài tập 2:

Bạn nằm nghiêng trên sàn, chống tay trái đỡ lấy phần đầu. Sau đó giơ chân trái lên cao rồi hạ xuống khoảng 15 lần rồi trở về trạng thái ban đầu. Thực hiện tương tự với bên còn lại.

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Cách thực hiện bài tập 2 - Ảnh: Internet

Bài tập 3:

Bạn đứng thẳng trên sàn, giơ chân trái lên cao rồi sử dụng sức mạnh phần thân trên để xoay eo sang trái kết hợp xoay cánh tay và đầu gối. Thực hiện tương tự với bên còn lại, mỗi bên thực hiện khoảng 10 lần. Đây là bài tập giúp đào thải mỡ thừa cực nhanh chóng, mang lại cho bạn cơ bụng số 11 quyến rũ.

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Cách thực hiện bài tập 3 - Ảnh: Internet

Để tăng hiệu quả bài tập và nhanh chóng sở hữu vòng eo “con kiến” hằng mơ ước, bạn nên kiên trì luyện tập mỗi sáng hoặc tối trước khi ngủ .

Bên cạnh việc thực hiện những bài tập trên, bạn nên duy trì một vài thói quen trong sinh hoạt hàng ngày để vóc dáng luôn thon gọn và không bị tăng cân trở lại.

- Không bỏ bữa sáng: Bữa ăn sáng là vô cùng quan trọng, nếu cơ thể không được nạp đủ năng lượng sau một đêm dài sẽ gây ra tình trạng rối loạn trao đổi chất, cản trở quá trình đào thải mỡ thừa ra khỏi cơ thể.

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Không bao giờ được bỏ bữa sáng - Ảnh: Internet

- Ngồi thẳng lưng khi làm việc: Nhiều chị em công sở có thói quen ngồi gù lưng, điều này không chỉ có hại cho cột sống mà còn khiến phần mỡ bụng ngày càng tích tụ.

- Uống nhiều nước: Thói quen uống 2-2,5 lít nước mỗi ngày sẽ giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất, loại bỏ mỡ thừa nhanh chóng, đồng thời giảm cảm giác thèm ăn hiệu quả.

- Uống nước chanh ấm mật ong trước khi ngủ/sau khi thức dậy: Nước ấm mật ong kết hợp với chanh có tác dụng giảm mỡ thừa và mang lại cho bạn vòng eo săn chắc nếu kiên trì sử dụng mỗi ngày.

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