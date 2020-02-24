Mông lép đến mấy cũng căng tròn quyến rũ nhờ những bài tập nâng cơ cực đơn giản

Bạn tự ti vì vòng 3 khiêm tốn, đừng lo lắng, nếu kiên trì áp dụng cách tập nâng cơ mông sau đây, bạn sẽ nhanh chóng cải thiện tình trạng này.
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Nếu bạn đang tự ti vì vòng 3 khiêm tốn thì hãy học ngay 4 cách tập nâng cơ mông dưới đây, chỉ sau 1 tháng, hiệu quả sẽ khiến bạn bất ngờ.
Squat
Squat là cách tập nâng cơ mông thần kỳ có hiệu quả rõ rệt chỉ sau 1 thời gian kiên trì luyện tập. Bên cạnh đó, squat còn có tác dụng làm giảm mỡ bụng, giúp săn cơ, đốt cháy lượng calo và mỡ thừa.
Hàng ngày, bạn nên thực hiện squat vào mỗi buổi sáng và tối khoảng 100 lần, đảm bảo chỉ sau 1 tháng, vòng 3 khiêm tốn sẽ nảy nở, cong tròn quyến rũ.
Lưu ý: Sau khi tập squat xong, ăn ngay một quả chuối (chất xơ và vitamin trong chuối giúp làm săn chắc cơ).
Nhảy sexy dance
Bộ môn sexy dance được rất nhiều người tập luyện vì những công dụng tuyệt vời của nó. Không chỉ giúp cơ thể dẻo dai, nhảy sexy dance còn là cách tập nâng cơ mông rất tốt. Sự kết hợp nhịp nhàng giữa tay và chân cùng các động tác vũ đạo uyển chuyển… sẽ khiến cơ mông được săn chắc, từ đó cải thiện vòng 3 hiệu quả.
Tâp gym
Gym là bộ môn thể thao quen thuộc, đặc biệt là những bài tập dành riêng cho vòng 3 để làm săn chắc, nâng cơ. Các nàng nên kiên trì tập gym 1 ngày khoảng 30 phút, kết hợp uống nước nhiều và bổ sung chất xơ từ các loại rau củ quả, vòng 3 sẽ được cải thiện dần.
Tập bơi
Môn thể thao bơi lội cần sự kết hợp dẻo dai của tất cả các bộ phận trên cơ thể: tay, chân, hông, eo, mông... Các động tác bơi nghiêng, bơi ngửa sẽ giúp các cơ tay, chân hay eo đều uyển chuyển, dẻo dai và đặc biệt là dồn trọng tâm vào vòng 3.
Lưu ý: Trước khi bơi, cần phải khởi động một vài động tác để làm nóng cơ thể, giúp tay chân linh hoạt dẻo dai, phòng tránh bị chuột rút khi bơi.
Chúc các nàng thành công với các phương pháp tập luyện trên!