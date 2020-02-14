10 thói quen thường ngày của phụ nữ tưởng vô hại nhưng khiến nhan sắc 'tụt dốc', ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe

Theo các nghiên cứu, 1 cm miếng rửa bát bẩn chứa khoảng 50 tỷ vi sinh vật. Nếu không vệ sinh vật dụng này mỗi ngày, bạn sẽ gián tiếp lây lan vi khuẩn lên khuôn mặt khiến da tổn thương trầm trọng.

Brightside vừa liệt kê 10 thói quen tai hại thường ngày mà hầu hết mọi phụ nữ đều mắc phải đang tàn phá nghiêm trọng nhan sắc lẫn sức khỏe .

Tiêu thụ quá nhiều đậu nành hoặc các món ăn từ loại đậu này có thể gây táo bón, đầy hơi, buồn nôn, dị ứng và làm hỏng tuyến giáp. Phụ nữ đang mang thai hoặc đang cho con bú bổ sung thường xuyên đậu nành vào chế độ ăn hàng ngày có thể gây hại cho sự phát triển của trẻ.

Do đó, mỗi ngày, bạn nên làm sạch bọt biển với nước sôi hoặc dung dịch cồn hoặc thay mới thường xuyên để bảo vệ sức khỏe lẫn làn da.

Uống nhiều sữa đậu nành không tốt cho sức khỏe phái đẹp - Ảnh: Internet

Dùng khăn tắm quấn tóc sau khi gội đầu

Sử dụng khăn để quấn quanh đầu sau khi gội sẽ khiến da đầu tiết ra nhiều chất béo khiến tóc nhanh bẩn hơn. Ngoài ra, hành động này có thể gây rụng tóc.

Dùng khăn quấn lên đầu sau khi gội có thể gây rụng tóc - Ảnh: Internet

Lau mặt bằng khăn

Nhiều blogger làm đẹp khuyên bạn nên thay khăn vải bằng khăn giấy để lau da mặt. Thói quen này sẽ làm giảm nguy cơ hình thành nếp nhăn hoặc vi chấn thương trên da.

Lau mặt bằng khăn khiến da tổn thương - Ảnh: Internet

Sử dụng bông tắm

Đa số mọi người đều có thói quen dùng bông tắm để loại bỏ bụi bẩn, tế bào chết trên da, tuy nhiên, hành động này vô tình làm lây lan vi khuẩn khiến da mẩn ngứa. Vì bông tắm thường chứa thuốc nhuộm và nước hoa làm phá vỡ sự cân bằng axit-bazơ trên cơ thể.

Bên cạnh đó, vật dụng này còn là nơi sinh sống lý tưởng của vi khuẩn, chúng có thể xâm nhập vào da trong khi tắm.

Bông tắm là nơi trú ẩn của vô số loại vi khuẩn gây hại cho làn da và sức khỏe - Ảnh: Internet

Uống nước đóng chai

Một số người thích uống nước lọc đóng chai và coi sản phẩm này tinh khiết hơn nước lọc tại nhà. Tuy nhiên, theo thống kê, hơn 50% nước đóng chai được sản xuất mà không trải qua quá trình làm sạch, khử trùng đủ tiêu chuẩn, điều này có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe răng miệng.

Trên thực tế, nước lọc đóng chai không hoàn toàn tốt như mọi người vẫn nghĩ - Ảnh: Internet

Để mỹ phẩm trong phòng tắm

Thông thường, phụ nữ có thói quen đặt mỹ phẩm trong phòng tắm để tiện sử dụng. Tuy nhiên, môi trường ẩm ướt có thể làm mỹ phẩm nhanh hết hạn hơn. Hơn nữa, đây là nơi thích hợp để vi khuẩn sinh sôi, bám vào mỹ phẩm, sau đó tiếp xúc với da.



Nên bảo quản mỹ phẩm trong ngăn mát tủ lạnh - Ảnh: Internet

Mang dép xỏ ngón

Khi đi dép xỏ ngón, trọng lượng đặt lên bàn chân sẽ không đồng đều, điều này dẫn đến tổn thương gân, đau và viêm khớp mắt cá chân, đầu gối hoặc đùi. Khi đi loại dép này, bàn chân liên tục căng thẳng, ảnh hưởng đến tư thế và tình trạng khớp.

Đi dép xỏ ngón rất hại cho sức khỏe xương khớp - Ảnh: Internet

Nhuộm tóc đen

Nhiều loại thuốc nhuộm tóc màu đen và nâu sẫm có chứa paraphenylenediamine có thể gây dị ứng nghiêm trọng, thậm chí gây hôn mê. Ngoài ra, sản phẩm làm đẹp này còn chứa nhựa than đá có thể kích thích sự phát triển của tế bào ung thư. Do đó, đừng lạm dụng thuốc nhuộm tóc tối màu.

Các loại thuốc nhuộm tóc tối màu thường chứa nhiều hóa chất độc hại - Ảnh: Internet

Dán móng tay dài

Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng mầm bệnh thường tích tụ dưới móng tay dài phủ sơn gel. Đây là nơi trú ẩn tuyệt vời của rất nhiều vi khuẩn, điều này có thể gây hại nghiêm trọng đến sức khỏe. Hơn nữa, móng tay dài rất khó vệ sinh nên tốt nhất phụ nữ không nên để móng tay dài hay dán móng giả.

Chỉ nên sơn màu thay vì dán móng tay giả - Ảnh: Internet

Chấm dứt ngay 10 thói quen tai hại hàng ngày trên, phụ nữ sẽ hạn chế được rất nhiều vấn đề về làn da và sức khỏe.