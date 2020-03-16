6 bài tập cực đơn giản tại nhà giúp nàng mông lép sở hữu vòng 3 gợi cảm hết nấc, tha hồ diện bikini hè này

Dưới đây là những bài tập mông tại nhà giúp số đo vòng 3 cải thiện đáng kể, giúp bạn nhanh chóng sở hữu mông quả đào quyến rũ:

Vòng 3 căng tròn và gợi cảm là điều mà hầu hết các cô nàng đều ao ước. Bên cạnh chế độ ăn uống giúp tăng cơ, chị em còn cần luyện tập thể dục đều đặn để tăng kích thước vòng 3.

- Bạn nằm thẳng người trên sàn, 2 chân chống xuống, sau đó co chân tạo thành góc 90 độ, hai bàn tay nắm lại đặt dưới thắt lưng.

- Từ từ siết cơ mông kết hợp đẩy phần hông lên cao, sau đó giơ thẳng chân phải lên cao nhất có thể, giữ trong khoảng 5 giây rồi trở về vị trí ban đầu.

- Tiếp tục thực hiện tương tự với chân trái, lặp lại động tác 20 lần cho mỗi bên.

Cách thực hiện bài tập 1 - Ảnh: Internet

Bài tập 2

- Bạn nằm úp dưới sàn sau đó từ từ nâng cơ thể lên song song với mặt sàn sao cho đầu gối và khuỷu tay vuông góc với mặt sàn.

- Siết chặt cơ mông sau đó nâng chân phải lên cao, giữ trong khoảng 5 giây rồi hạ chân xuống. Thực hiện tương tự với chân trái. Lặp lại động tác 20 lần cho mỗi chân.

Cách thực hiện bài tập 2 - Ảnh: Internet

Bài tập 3

- Tay trái chống xuống sàn như hình, quỳ chân trái, còn chân phải thì duỗi thẳng sang ngang, tay phải chống hông.

- Siết chặt cơ mông, chân phải nâng lên song song với sàn, sau đó đưa chân từ trước ra sau. Đổi bên và thực hiện động tác tương tự cho chân trái. Lặp lại động tác này 20 lần.

Cách thực hiện bài tập 3 - Ảnh: Internet

Bài tập 4

Bạn nằm úp mặt xuống sàn, hai tay đan lại đỡ phần trán. Siết cơ mông và nâng đùi để hai bàn chân chụm vào nhau. Thực hiện động tác 20 lần.

Cách thực hiện bài tập 4 - Ảnh: Internet

Bài tập 5

- Bắt đầu với tư thế nằm ngửa trên sàn, đưa hai tay ra sau gáy đỡ phần đầu, hai chân vuông góc với mặt sàn.

- Từ từ đẩy hai chân ra xa rồi lại thu về vị trí ban đầu. Thực hiện động tác 15 lần và duy trì nhịp thở đều đặn.

Cách thực hiện bài tập 5 - Ảnh: Internet

Bài tập 6

- Bạn nằm ngửa trên sàn đưa hai tay ra sau gáy, đỡ phần đầu và siết chặt cơ bụng, duỗi thẳng hai chân và từ từ đưa lên cao sao cho càng vuông góc với mặt sàn càng tốt.

- Giữ động tác trong 5 giây rồi từ từ hạ xuống, chú ý giữ chân không chạm đất. Lặp lại động tác 15 lần.

Cách thực hiện bài tập 6 - Ảnh: Internet

Với những bài tập này, bạn cần duy trì tập luyện trong khoảng 4 - 6 tuần để thu được kết quả như mong muốn. Nếu muốn sở hữu vòng 3 săn chắc và không chảy xệ, hãy kiên trì thực hiện những bài tập trên kết hợp với thực đơn giàu protein mỗi ngày. Chúc bạn thành công!