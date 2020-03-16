6 bài tập cực đơn giản tại nhà giúp nàng mông lép sở hữu vòng 3 gợi cảm hết nấc, tha hồ diện bikini hè này

Làm đẹp cùng chuyên gia 16/03/2020 05:30

Những bài tập mông tại nhà cực đơn giản này sẽ giúp hội chị em khắc phục hiệu quả khuyết điểm vòng 3 kém săn chắc và trở nên quyến rũ hơn.

Vòng 3 căng tròn và gợi cảm là điều mà hầu hết các cô nàng đều ao ước. Bên cạnh chế độ ăn uống giúp tăng cơ, chị em còn cần luyện tập thể dục đều đặn để tăng kích thước vòng 3.

bai tap mong tai nha 1
Thành quả của quá trình luyện tập tăng vòng 3 - Ảnh: Internet

Dưới đây là những bài tập mông tại nhà giúp số đo vòng 3 cải thiện đáng kể, giúp bạn nhanh chóng sở hữu mông quả đào quyến rũ:

Bài tập 1

- Bạn nằm thẳng người trên sàn, 2 chân chống xuống, sau đó co chân tạo thành góc 90 độ, hai bàn tay nắm lại đặt dưới thắt lưng.

- Từ từ siết cơ mông kết hợp đẩy phần hông lên cao, sau đó giơ thẳng chân phải lên cao nhất có thể, giữ trong khoảng 5 giây rồi trở về vị trí ban đầu.

- Tiếp tục thực hiện tương tự với chân trái, lặp lại động tác 20 lần cho mỗi bên.

bai tap mong tai nha 2
Cách thực hiện bài tập 1 - Ảnh: Internet

Bài tập 2

- Bạn nằm úp dưới sàn sau đó từ từ nâng cơ thể lên song song với mặt sàn sao cho đầu gối và khuỷu tay vuông góc với mặt sàn.

- Siết chặt cơ mông sau đó nâng chân phải lên cao, giữ trong khoảng 5 giây rồi hạ chân xuống. Thực hiện tương tự với chân trái. Lặp lại động tác 20 lần cho mỗi chân.

bai tap mong tai nha 3

Cách thực hiện bài tập 2 - Ảnh: Internet

Bài tập 3

- Tay trái chống xuống sàn như hình, quỳ chân trái, còn chân phải thì duỗi thẳng sang ngang, tay phải chống hông.

- Siết chặt cơ mông, chân phải nâng lên song song với sàn, sau đó đưa chân từ trước ra sau. Đổi bên và thực hiện động tác tương tự cho chân trái. Lặp lại động tác này 20 lần.

bai tap mong tai nha 4

Cách thực hiện bài tập 3 - Ảnh: Internet

Bài tập 4

Bạn nằm úp mặt xuống sàn, hai tay đan lại đỡ phần trán. Siết cơ mông và nâng đùi để hai bàn chân chụm vào nhau. Thực hiện động tác 20 lần.

bai tap mong tai nha 5

Cách thực hiện bài tập 4 - Ảnh: Internet

Bài tập 5

- Bắt đầu với tư thế nằm ngửa trên sàn, đưa hai tay ra sau gáy đỡ phần đầu, hai chân vuông góc với mặt sàn.

- Từ từ đẩy hai chân ra xa rồi lại thu về vị trí ban đầu. Thực hiện động tác 15 lần và duy trì nhịp thở đều đặn.

bai tap mong tai nha 6

Cách thực hiện bài tập 5 - Ảnh: Internet

Bài tập 6

- Bạn nằm ngửa trên sàn đưa hai tay ra sau gáy, đỡ phần đầu và siết chặt cơ bụng, duỗi thẳng hai chân và từ từ đưa lên cao sao cho càng vuông góc với mặt sàn càng tốt.

- Giữ động tác trong 5 giây rồi từ từ hạ xuống, chú ý giữ chân không chạm đất. Lặp lại động tác 15 lần.

bai tap mong tai nha 7

Cách thực hiện bài tập 6 - Ảnh: Internet

Với những bài tập này, bạn cần duy trì tập luyện trong khoảng 4 - 6 tuần để thu được kết quả như mong muốn. Nếu muốn sở hữu vòng 3 săn chắc và không chảy xệ, hãy kiên trì thực hiện những bài tập trên kết hợp với thực đơn giàu protein mỗi ngày. Chúc bạn thành công!

Mông lép đến mấy cũng căng tròn quyến rũ nhờ những bài tập nâng cơ cực đơn giản

Mông lép đến mấy cũng căng tròn quyến rũ nhờ những bài tập nâng cơ cực đơn giản

Bạn tự ti vì vòng 3 khiêm tốn, đừng lo lắng, nếu kiên trì áp dụng cách tập nâng cơ mông sau đây, bạn sẽ nhanh chóng cải thiện tình trạng này.

Xem thêm
Từ khóa:   bài tập cho mông bài tập tại nhà bài tập đơn giản

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 4 giờ 56 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 5 giờ 11 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 54 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 41 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 6 giờ 43 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 51 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 51 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi