5 bài tập giảm mỡ đùi và eo tuyệt nhất khi ở nhà mùa dịch, lười biếng nằm trên giường cũng thực hiện được

Làm đẹp cùng chuyên gia 03/04/2020 12:19

Ở nhà lười vận động có thể khiến vóc dáng trông mũm mĩm nhanh chóng, do đó, hãy "bỏ túi" ngay 5 bài tập giảm mỡ đùi và eo đơn giản sau đây.

Tận dụng không gian nhỏ hẹp và chiếc giường trong phòng ngủ, bạn hoàn toàn có thể thực hiện các động tác đơn giản để giữ gìn vóc dáng thon gọn. Dưới đây là 5 bài tập giảm mỡ đùi và eo hiệu quả ngay tại nhà.

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Chăm chỉ thực hiện 5 động tác này, bạn sẽ sở hữu vóc dáng hoàn hảo dù tập luyện tại nhà - Ảnh: Internet

Động tác 1:

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Cách thực hiện đơn giản, nhưng động tác này giúp săn chắc đùi và bụng dưới rất hiệu quả - Ảnh: Internet

Nằm thẳng trên giường và giữ hơi thở nhịp nhàng. Hai tay cầm chặt gối đặt trên đầu, từ từ đưa gối xuống, nâng hai chân lên để giữ gối. Duỗi thẳng cả hai tay và hai chân. Thực hiện tương tự để đưa gối trở về tay.

Luân phiên khoảng 20 nhịp là hoàn thành.

Động tác 2: 

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Nếu muốn giảm kích thước vòng eo, đây là bài tập tuyệt vời nhất - Ảnh: Internet

Nằm ngửa trên giường hoặc thảm tập. Hơi nâng đầu lên trên, bắt đầu nâng chân trái lên cao, đầu gối vuông góc rồi hạ xuống. Tiếp đó, thực hiện tương tự cho chân phải. Luân phiên tập luyện trong khoảng 1 - 2 phút.

Động tác 3:

Tư thế chuẩn bị là đứng thẳng, hai đầu gối hơi khuỵu. Dùng lực ở mũi chân đẩy người, nhảy nhẹ lên cao. Khi người hạ xuống, đồng thời ngả toàn bộ cơ thể xuống giường, theo đà đẩy hai chân lên cao tương tự hình minh họa bên dưới. 

Thực hiện liên tục động tác này trong khoảng 1 - 2 phút là hoàn thành. 

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Động tác này có khả năng đốt cháy chất béo tương tự các bài tập cardio - Ảnh: Internet

Động tác 4: 

Giữ thăng bằng bằng đầu gối và hai tay. Đếm 1, 2, 3 rồi đẩy mạnh chân trái ra phía sau, hóp bụng, mặt ngẩng lên cao. Thực hiện liên tục khoảng 20 nhịp thì đổi chân.  

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Động tác này không chỉ giảm mỡ eo, đùi mà còn tăng size vòng 3 hiệu quả - Ảnh: Internet

Động tác 5:

Nằm nghiêng trên giường hoặc thảm tập, dùng khuỷu tay bên dưới nâng cơ thể, chân dưới co lại. Nâng chân còn lại lên cao rồi hạ xuống liên tục khoảng 20 - 30 nhịp. Lặp lại tương tự cho phía còn lại.

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Động tác này góp phần tạo đường cong ở eo và hông - Ảnh: Internet

Hãy chăm chỉ tập luyện các bài tập giảm mỡ đùi và eo này để sở hữu vóc dáng hoàn hảo, đồng thời nâng cao sức khỏe

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Hãy chăm chỉ thực hiện 5 bài tập giảm mỡ thừa này tại nhà khoảng 20 phút mỗi ngày, bạn sẽ sở hữu đôi chân thon thả, săn chắc.

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