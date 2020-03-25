Uống mỗi ngày 1 ly nước dứa gừng, mỡ thừa tự động tan mà chẳng cần luyện tập vất vả

Những dưỡng chất có trong nước ép dứa gừng giúp loại bỏ mỡ thừa nhanh chóng và an toàn. Bạn nên bổ sung vào thực đơn giảm cân hằng ngày.

Vóc dáng quá khổ và vòng eo ngấn mỡ khiến bạn tự ti khi diện những bộ bikini nóng bỏng ngày hè. Đừng quá lo lắng, hãy thiết lập ngay cho bản thân một thực đơn giảm cân lành mạnh và khoa học ngay từ hôm nay.

Thay vì ăn kiêng kham khổ hay tập luyện vất vả, bạn vẫn có thể sở hữu thân hình thon gọn nhờ uống mỗi ngày một ly nước ép dứa gừng cực thơm ngon dưới đây.

Nước ép dứa gừng có tác dụng giảm cân?

Dứa có chứa một loại enzyme giúp hỗ trợ chuyển hóa chất đạm thành các acid amin trong cơ thể, làm giảm khả năng hấp thụ chất béo và tích tụ mỡ thừa. Trong khi đó, gừng giúp giảm cảm giác thèm ăn, hạ cholesterol và thúc đẩy quá trình đào thải độc tố ra khỏi cơ thể.

Những dưỡng chất có trong dứa và gừng giúp giảm cân hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Duy trì thói quen uống một ly nước ép dứa gừng ngay sau mỗi bữa ăn hoặc trước khi đi ngủ, bạn sẽ thấy vòng eo của mình thon gọn cực nhanh chóng.

Hướng dẫn làm nước ép dứa gừng

Bạn cần chuẩn bị 2 lít nước dứa ép từ dứa tươi cùng 450g gừng tươi. Gừng rửa sạch, cạo vỏ rồi đem băm nhuyễn. Tiếp đến bạn cho gừng đã băm nhuyễn vào máy xay xay cùng nước ép dứa. Sau khoảng 5 phút, bạn đổ hỗn hợp ra lọc lấy phần nước, bỏ bã gừng rồi cho vào chai thủy tinh bảo quản, uống dần trong ngày.

Mỗi lần sử dụng, bạn nên uống một cốc đầy khoảng 250ml. Cố gắng uống hết 2 lít nước ép dứa gừng trong ngày, ngoài ra bạn có thể bổ sung thêm nước lọc cho cơ thể. Kiên trì thực hiện phương pháp này, bạn sẽ thấy cân nặng giảm đáng kể.

Mẹo hỗ trợ giảm cân cấp tốc

Bạn có thể ép cân nhanh để kịp dự tiệc với những bí quyết đơn giản - Ảnh: Internet

- Buổi sáng: Thay vì ăn sáng, bạn chỉ nên uống nước ép trái cây tươi như cà rốt, cam, táo… Tuy nhiên, không nên uống nước ép dứa gừng vào thời điểm này.

- Buổi trưa và buổi tối: Bạn có thể sử dụng các loại salad rau củ ăn kèm với cá ngừ hoặc ức gà để kiểm soát lượng calo nạp vào cơ thể.

Hy vọng bạn sẽ sớm sở hữu vóc dáng thon gọn hằng mơ ước với phương pháp giảm cân bằng thực phẩm tự nhiên trên!

Cứ áp dụng thói quen đơn giản này mỗi ngày, mỡ thừa giảm còn nhanh hơn ăn kiêng nghiêm ngặt Ăn kiêng vất vả hay luyện tập mỗi ngày khiến bạn mệt mỏi, áp dụng ngay những thói quen giảm cân này, đảm bảo mỡ thừa giảm chóng mặt.

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