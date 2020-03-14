Sau ngày 'đèn đỏ' mà ăn 3 món này, mỡ thừa 'không cánh mà bay', vóc dáng thon gọn cực nhanh

Làm đẹp cùng chuyên gia 14/03/2020 11:42

Theo nghiên cứu, bổ sung các thực phẩm giảm cân dưới đây sau thời kỳ kinh nguyệt sẽ mang đến hiệu quả tuyệt vời.

Trong hoặc sau giai đoạn hành kinh, nội tiết tố estrogen trong cơ thể phụ nữ thay đổi một cách mạnh mẽ. Theo đó, bổ sung thực phẩm giảm cân thích hợp vào thời điểm này mang đến hiệu quả đốt cháy năng lượng cao hơn rất nhiều. 

Củ ấu

Đối với nhiều người, củ ấu là thực phẩm khá xa lạ, tuy nhiên chúng lại có khả năng ngăn ngừa hấp thụ chất béo, hỗ trợ giảm cân trong lúc nội tiết tố thay đổi hiệu quả. 

Với hàm lượng tinh bột lành mạnh và chất xơ dồi dào, bổ sung loại củ này sẽ mang đến cảm giác no nhanh và lâu hơn. Điều này phần nào hạn chế tối đa cảm giác đói, thèm ăn, cắt giảm được lượng calo từ đó giảm cân nhanh hơn.

thuc pham giam can 3
Củ ấu là một trong những thực phẩm giảm cân hiệu quả - Ảnh: Internet

Mật ong

Cơ thể của phụ nữ trước, trong và sau giai đoạn kinh nguyệt rất nhạy cảm, yếu ớt. Mật ong là một trong những thực phẩm vừa hỗ trợ giảm cân vừa tốt cho sức khỏe chị em. Ngoài ra, loại mật tự nhiên này còn cân bằng nội tiết tố, giảm thiểu căng thẳng nhanh chóng.

Khi bổ sung mật ong thường xuyên, quá trình trao đổi chất trong cơ thể sẽ được cải thiện, ngăn chặn hấp thụ chất béo, tăng cường đốt chất mỡ thừa giúp vóc dáng thon gọn.

thuc pham giam can 2
Bổ sung mật ong mỗi ngày giúp giảm cân hiệu quả - Ảnh: Internet

Bạn có thể dùng mật ong trộn các món salad để bổ sung hàng ngày hoặc pha nước mật ong ấm để uống trong những ngày hành kinh. 

Dưa chuột

Dưa chuột là loại quả chứa lượng nước khoáng, chất xơ, vitamin dồi dào mà lượng calo cực kỳ thấp, đặc biệt là không chứa chất béo. Do đó, đây là thực phẩm cực kỳ phù hợp để bổ sung trong giai đoạn giảm cân.

Ăn dưa chuột không chỉ mang đến cho bạn vóc dáng thon gọn mà còn cải thiện sức khỏe, nuôi dưỡng làn da tuyệt vời. Không những thế, loại thực phẩm quen thuộc này còn giúp giải độc, thanh lọc cơ thể. 

thuc pham giam can 1
Dưa chuột giúp giảm cân, dưỡng da từ sâu bên trong - Ảnh: Internet

Chăm chỉ bổ sung các thực phẩm có tác dụng thúc đẩy quá trình đốt cháy mỡ thừa, hỗ trợ giảm cân trên, bạn sẽ sớm sở hữu vóc dáng thon gọn, săn chắc.

‘Bỏ túi’ 4 loại thức uống giúp eo thon dáng đẹp, dùng tới đâu mỡ thừa giảm tới đó

‘Bỏ túi’ 4 loại thức uống giúp eo thon dáng đẹp, dùng tới đâu mỡ thừa giảm tới đó

Chỉ cần kiên trì sử dụng những thức uống giảm cân này, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu vóc dáng thon gọn hằng ao ước.

Xem thêm
Từ khóa:   thực phẩm tốt cách giảm cân món ăn giảm cân

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 4 giờ 57 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 5 giờ 12 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 55 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 42 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 6 giờ 44 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 52 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 52 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi