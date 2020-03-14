Sau ngày 'đèn đỏ' mà ăn 3 món này, mỡ thừa 'không cánh mà bay', vóc dáng thon gọn cực nhanh

Theo nghiên cứu, bổ sung các thực phẩm giảm cân dưới đây sau thời kỳ kinh nguyệt sẽ mang đến hiệu quả tuyệt vời.

Trong hoặc sau giai đoạn hành kinh, nội tiết tố estrogen trong cơ thể phụ nữ thay đổi một cách mạnh mẽ. Theo đó, bổ sung thực phẩm giảm cân thích hợp vào thời điểm này mang đến hiệu quả đốt cháy năng lượng cao hơn rất nhiều. Củ ấu Đối với nhiều người, củ ấu là thực phẩm khá xa lạ, tuy nhiên chúng lại có khả năng ngăn ngừa hấp thụ chất béo, hỗ trợ giảm cân trong lúc nội tiết tố thay đổi hiệu quả.

Với hàm lượng tinh bột lành mạnh và chất xơ dồi dào, bổ sung loại củ này sẽ mang đến cảm giác no nhanh và lâu hơn. Điều này phần nào hạn chế tối đa cảm giác đói, thèm ăn, cắt giảm được lượng calo từ đó giảm cân nhanh hơn. Củ ấu là một trong những thực phẩm giảm cân hiệu quả - Ảnh: Internet Mật ong Cơ thể của phụ nữ trước, trong và sau giai đoạn kinh nguyệt rất nhạy cảm, yếu ớt. Mật ong là một trong những thực phẩm vừa hỗ trợ giảm cân vừa tốt cho sức khỏe chị em. Ngoài ra, loại mật tự nhiên này còn cân bằng nội tiết tố, giảm thiểu căng thẳng nhanh chóng.

Khi bổ sung mật ong thường xuyên, quá trình trao đổi chất trong cơ thể sẽ được cải thiện, ngăn chặn hấp thụ chất béo, tăng cường đốt chất mỡ thừa giúp vóc dáng thon gọn. Bổ sung mật ong mỗi ngày giúp giảm cân hiệu quả - Ảnh: Internet Bạn có thể dùng mật ong trộn các món salad để bổ sung hàng ngày hoặc pha nước mật ong ấm để uống trong những ngày hành kinh. Dưa chuột Dưa chuột là loại quả chứa lượng nước khoáng, chất xơ, vitamin dồi dào mà lượng calo cực kỳ thấp, đặc biệt là không chứa chất béo. Do đó, đây là thực phẩm cực kỳ phù hợp để bổ sung trong giai đoạn giảm cân. Ăn dưa chuột không chỉ mang đến cho bạn vóc dáng thon gọn mà còn cải thiện sức khỏe, nuôi dưỡng làn da tuyệt vời. Không những thế, loại thực phẩm quen thuộc này còn giúp giải độc, thanh lọc cơ thể. Dưa chuột giúp giảm cân, dưỡng da từ sâu bên trong - Ảnh: Internet Chăm chỉ bổ sung các thực phẩm có tác dụng thúc đẩy quá trình đốt cháy mỡ thừa, hỗ trợ giảm cân trên, bạn sẽ sớm sở hữu vóc dáng thon gọn, săn chắc.

‘Bỏ túi’ 4 loại thức uống giúp eo thon dáng đẹp, dùng tới đâu mỡ thừa giảm tới đó Chỉ cần kiên trì sử dụng những thức uống giảm cân này, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu vóc dáng thon gọn hằng ao ước.

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