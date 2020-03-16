Cứ áp dụng thói quen đơn giản này mỗi ngày, mỡ thừa giảm còn nhanh hơn ăn kiêng nghiêm ngặt

Làm đẹp cùng chuyên gia 16/03/2020 12:32

Ăn kiêng vất vả hay luyện tập mỗi ngày khiến bạn mệt mỏi, áp dụng ngay những thói quen giảm cân này, đảm bảo mỡ thừa giảm chóng mặt.

Một vài thói quen giảm cân tưởng chừng đơn giản mỗi ngày lại khiến mỡ thừa “không cánh mà bay”, bạn hãy thử áp dụng ngay nhé!

Ăn chậm

Đây là thói quen giúp bạn giảm được đáng kể lượng calo gây thừa cân. Nguyên nhân là vì não bộ cần một khoảng thời gian nhất định mới nhận được tín hiệu no từ dạ dày. Việc ăn chậm, nhai kỹ sẽ tạo điều kiện cho não đủ thời gian để nhận được tín hiệu đó, ngăn chặn việc bạn ăn quá nhiều.

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Thói quen này giúp bạn nhanh no và kiểm soát được lượng thức ăn trong mỗi bữa - Ảnh minh họa: Internet

Uống hai ly nước trước mỗi bữa ăn

Việc bổ sung nước cho cơ thể là điều vô cùng cần thiết, duy trì thói quen uống 2 ly nước lớn ngay trước bữa ăn không chỉ giúp đẹp da mà còn hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Theo các chuyên gia, thói quen đơn giản này sẽ giúp bạn cảm thấy no và hạn chế được lượng thức ăn nạp vào cơ thể. Bên cạnh đó, uống nước trước khi ăn còn giúp quá trình trao đổi chất diễn ra thuận lợi hơn, hỗ trợ cơ thể đốt cháy nhiều calo.

Di chuyển bằng cầu thang bộ

Thay vì sử dụng thang máy, việc di chuyển bằng thang bộ có thể giúp bạn đào thải mỡ thừa nhanh chóng, săn chắc vùng đùi và giảm eo. Theo nghiên cứu, thói quen đi bộ hai tầng mỗi ngày có thể giúp bạn giảm gần 3kg mỗi năm và càng di chuyển nhiều tầng, số cân nặng bạn giảm được càng tăng.

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Di chuyển bằng thang bộ giúp giữ dáng - Ảnh minh họa: Internet

Tập thói quen hít thở sâu

Việc hít thở sâu sẽ giúp giảm nồng độ cortisol trong máu – loại hormone steroid do tuyến thượng thận tiết ra có thể gây tăng cân. Đặc biệt, hít thở sâu còn thúc đẩy quá trình trao đổi chất, loại bỏ lượng khí carbon dioxide khiến tế bào sử dụng nhiều năng lượng hơn và từ đó mỡ thừa “không cánh mà bay”.

Ăn nhiều rau hơn vào bữa sáng

Bữa sáng rất quan trọng và bạn không nên bỏ qua bữa ăn này. Tuy nhiên, bạn có thể bổ sung thêm rau xanh trong mỗi bữa sáng để cải thiện hệ tiêu hóa, thúc đẩy việc loại bỏ mỡ thừa.

Bên cạnh đó, việc ăn những thực phẩm cay chứa capsaicin cũng góp phần đốt cháy chất béo trong cơ thể. Loại thực phẩm này còn tăng sự trao đổi chất thêm 20% trong ít nhất 30 phút.

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Bổ sung nhiều rau xanh vào thực đơn - Ảnh minh họa: Internet

Ngồi thẳng lưng

Ngồi thẳng lưng khi làm việc, học tập, ăn uống… có thể giúp giảm mỡ bụng. Nghe thì có vẻ khó tin nhưng thói quen này có khả năng giảm mức cortisol trong cơ thể và làm tiêu hao nhiều năng lượng hơn.

Nếu quá bận rộn để tập luyện và ăn kiêng, hãy thử thay đổi một số thói quen nhỏ trong sinh hoạt để giảm cân nhé!

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