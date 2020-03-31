Dành thời gian rảnh để tập 5 động tác này tại nhà, bắp chân 'cột đình' bỗng chốc trở nên thon gọn, săn chắc cực nhanh

Hãy chăm chỉ thực hiện 5 bài tập giảm mỡ thừa này tại nhà khoảng 20 phút mỗi ngày, bạn sẽ sở hữu đôi chân thon thả, săn chắc.
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Bắp chân ngấn mỡ, đùi to như "cột đình" luôn là nỗi ám ảnh khiến bao phụ nữ tự ti. Đừng lo lắng, tận dụng thời gian rảnh để thực hiện 5 bài tập giảm mỡ thừa sau đây, bạn sẽ sở hữu đôi chân thon gọn cực nhanh.
Bài tập 1: Kiễng chân
Đứng thẳng, hai chân kề sát nhau, chống hai tay lên hông và hít thở thật đều. Từ từ kiễng chân lên cao, giữ thăng bằng trên mũi chân tương tự như hình minh họa. Kiễng chân đến khi có thể thì giữ khoảng 1 giây rồi hạ xuống.
Lặp lại động tác này khoảng 20 - 30 lần là hoàn thành.
Bài tập 2: Đi trên mũi chân
Hãy tưởng tượng bạn là người mẫu đang tập trên sàn catwalk với phong thái tự tin để thực hiện bài tập này. Vị trí bắt đầu tương tự bài tập 1. Từ từ nhón chân lên, giữ thăng bằng trên mũi chân và bắt đầu đi thẳng tới phía trước.
Đi thẳng khoảng 10 bước thì thả lõng, thư giãn rồi lặp lại khoảng 5 - 10 lần bài tập này.
Bài tập 3: Kiễng chân liên tục và vung tay
Đầu tiên, đứng thẳng trên sàn, hai chân khép vào nhau, tay để theo hai bên hông. Bắt đầu kiễng chân phải, vung tay trái lên. Sau đó, ngay lập tức hạ xuống và kiễng chân trái, vung tay phải lên. Luân phiên thực hiện cho hai bên trong khoảng 5 phút.
Bài tập 4: Kiễng chân sang ngang
Cách thực hiện rất giống với động tác 4, tuy nhiên, khi kiễng chân lên, bạn đồng thời xoay chân sang ngang 180 độ tương tự như hình minh họa. Bên cạnh đó, hai tay chống lên hông suốt quá trình tập.
Bài tập 5: Kiễng chân khi ngồi
Bài tập này rất đơn giản, bạn có thể thực hiện trong suốt quá trình làm việc. Đặt hai chân sát vào nhau, từ từ kiễng chân lên rồi hạ xuống thật nhịp nhàng là hoàn thành.
Chăm chỉ thực hiện 5 bài tập giảm mỡ thừa ở phần bắp chân và đùi trên, bạn sẽ sớm sỡ hữu đôi chân thon gọn, săn chắc đã ao ước bấy lâu.