Chẳng cần tốn công luyện tập vất vả, đây là 5 tips cực đơn giản giúp nàng lười sở hữu body ‘chuẩn không cần chỉnh’

Nói không với đồ uống có cồn

Đối với nhiều chị em, việc loại bỏ mỡ thừa tưởng chừng là điều vô cùng khó khăn. Tuy nhiên đừng quá lo lắng, bạn vẫn có thể sở hữu eo thon dáng đẹp với những bí quyết giảm cân cực hay ho dưới đây mỗi tối:

Nếu sử dụng đồ uống có cồn trước khi ngủ, giấc ngủ sẽ bị ảnh hưởng, cản trở quá trình đào thải mỡ thừa của cơ thể.

Rối loạn giấc ngủ, ngủ không đủ giấc là một trong những nguyên nhân gây tăng cân. Đặc biệt, giấc ngủ của con người thường chia ra làm 4 giai đoạn mà trong đó, REM ( Rapid Eye Movement – giai đoạn mắt di chuyển nhanh) chính là lúc cơ thể tự đốt cháy nhiều calo nhất. Chính vì vậy, việc cải thiện chất lượng giấc ngủ là vô cùng cần thiết.

Không sử dụng đồ uống có cồn - Ảnh: Internet

Ăn bữa tối nhẹ nhàng

Trái ngược với bữa ăn sáng cần phải nạp đủ năng lượng cho cả ngày dài, bữa ăn tối nhẹ nhàng với những thực phẩm lành mạnh sẽ rất tốt cho vóc dáng của bạn. Một bữa ăn quá thịnh soạn sẽ khiến bạn mất nhiều thời gian hơn để tiêu hóa khiến mỡ thừa tích tụ. Cách tốt nhất để giữ dáng chính là ăn tối với những món đơn giản như salad hoặc súp.

Salad sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho bữa tối nhẹ nhàng - Ảnh: Internet

Ăn tối sớm

Dù bận rộn đến mấy bạn vẫn nên cố gắng ăn trước 7 giờ tối. Thói quen ăn tối muộn sẽ kích thích tăng trưởng hormone dự trữ mỡ khiến bạn tăng cân mất kiểm soát. Ngoài ra, khả năng trao đổi chất của cơ thể vào buổi tối sẽ yếu hơn so với ban ngày, do đó bạn rất dễ bị khó tiêu, chất lượng giấc ngủ bị giảm sút.

Ăn tối sớm để cơ thể có nhiều thời gian tiêu hóa và trao đổi chất, tăng hiệu quả giảm cân - Ảnh: Internet

Không ăn gì sau khi dùng bữa tối

Tránh ăn vặt vào buổi tối là một trong những bí quyết để bạn duy trì sức khỏe và body “chuẩn không cần chỉnh”. Để cải thiện tình trạng này, bạn hãy ngưng dự trữ đồ ăn vặt trong nhà.

Uống trà bạc hà

Trước khi đi ngủ, việc nhâm nhi một tách trà bạc hà sẽ giúp vóc dáng của bạn thon gọn nhanh chóng. Nguyên nhân là vì những dưỡng chất có trong loại trà này sẽ hỗ trợ quá trình đốt cháy mỡ thừa vô cùng hiệu quả.

Trà bạc hà có tác dụng giảm cân hiệu quả - Ảnh: Internet

Trên đây là 5 điều bạn cần thực hiện mỗi tối để cải thiện vóc dáng. Chúc bạn thành công!