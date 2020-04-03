'Nữ thần' Đài Loan chia sẻ 3 cách ăn thoải mái mà không lo tăng cân, chắc chắn bạn sẽ tiếc hùi hụi vì biết quá trễ

Tăng Chi Kiều là thế hệ diễn viên thần tượng thứ 2 rất nổi tiếng tại Đài Loan. Không những thế, nữ diễn viên còn khiến người hâm mộ "đỏ mắt ghen tỵ" mỗi lần khoe body gợi cảm, đường cong hút mắt. Mới đây, người đẹp cũng chia sẻ với mọi người 3 bí quyết ăn không tăng cân rất bổ ích.

Tất nhiên, nếu muốn giữ hình thể đẹp mà vẫn ăn uống thoải mái, bạn phải có chế độ tập luyện hợp lý. Điều này không thể bàn cãi. Có một quy tắc mà bạn nên lưu ý, cân bằng được lượng calo nạp vào và tiêu hao sẽ giúp bạn duy trì số cân nặng.

Bí quyết thứ 2 mà Tăng Chi Kiều áp dụng để giữ gìn vóc dáng dù ăn thoải mái đó là thay đổi thứ tự các món ăn. Đầu tiên, nữ diễn viên họ Tăng sẽ nạp vào các món chứa nhiều chất xơ, súp, rau củ quả trước, sau đó là những món có tinh bột.

Các nhóm chất xơ, vitamin sẽ làm đầy dạ dày khiến bạn nạp ít tinh bột, chất béo hơn. Cuối cùng, lượng calo nạp vào sẽ không vượt quá mức cho phép.

Ăn các món giàu chất xơ, vitamin trước mới đến thực phẩm nhiều tinh bột và chất béo để kiểm soát lượng calo nạp vào - Ảnh: Internet

Làm ấm dạ dày trước khi ăn

Để cảm giác no đến nhanh hơn, người đẹp xứ Đài sẽ làm ấm dạ dày trước khi ăn bằng 1 tách trà gừng, trứng luộc, canh hoặc súp. Theo Tăng Chi Kiều, phương pháp này kiểm soát lượng thực phẩm nạp vào và hạn chế cơn thèm ăn rất hiệu quả. Nhờ đó mà cô không cảm thấy căng thẳng, vẫn thoải mái ăn uống mà vóc dáng vẫn thon gọn và săn chắc.

Làm ấm dạ dày trước bằng trà, súp hoặc trứng luộc giúp bạn ăn ít hơn - Ảnh: Internet

Nếu muốn ăn uống thoải mái mà vẫn giữ được vóc dáng, hạn chế tăng cân, chắc chắn, bạn nên áp dụng 3 bí quyết này.