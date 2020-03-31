1 ngày ăn 5 bữa nhưng hot mom 3 con vẫn sở hữu body vạn người mê nhờ các phương pháp này

Một người phụ nữ khi đã trải qua sinh nở thì body sẽ bị "xuống cấp" trầm trọng, một hot mom Hà thành tên Ngọc dù đã có 3 con nhưng vẫn sở hữu body săn chắc, gọn gàng nhờ thực hiện bí quyết giữ dáng đẹp bằng những thói quen hàng ngày.

Trong mỗi bữa ăn hot mom Ngọc thực hiện cắt giảm 500 calo bao gồm các chất đạm, chất béo, thay vào đó là tăng cường bổ sung chất xơ, rau củ, nước ép hoa quả giúp cơ thể được thanh lọc, không bị tích mỡ thừa ở bụng.

Hàng ngày vào mỗi buổi sáng, hot mom Ngọc thực hiện tập yoga trong khoảng 45 phút chủ yếu là các động tác về phần bụng và mông, sau đó mới ăn sáng và đi làm.

Cắt giảm calo trong bữa ăn để thanh lọc cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Việc cắt giảm calo còn giúp cơ thể khỏe mạnh, hạn chế bị mắc những căn bệnh tiểu đường, tim mạch, béo phì, giúp làm đẹp da đẹp dáng rất hiệu quả.

Uống detox thải độc vào buổi tối

Detox thải độc từ trong cơ thể được rất nhiều chị em ưa chuộng sử dụng, công thức để làm detox được mix từ các loại rau củ quả như: cần tây, táo đỏ, cam, bưởi, thanh long, dứa, ớt chuông theo tỉ lệ nhất định.

Detox cần tây giúp thải độc cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Hot mom Ngọc thực hiện bí quyết dáng đẹp bằng cách duy trì thói quen uống detox cần tây vào 8 giờ tối hàng ngày, để cơ thể thanh lọc các chất độc hại trong cả một ngày. Ngoài ra, duy trì thói quen uống detox còn giúp bảo vệ các cơ quan trong cơ thể như: tim, phổi, dạ dày…

Kiên trì cuốn bụng bằng rượu nghệ

Rượu nghệ là bí quyết dáng đẹp của phụ nữ thời xưa sau khi sinh con. Việc cuốn bụng bằng rượu nghệ thúc đẩy quá trình co bóp dạ con sau sinh, giúp vòng 2 nhanh chóng thon gọn và nhỏ lại.

Cuốn bụng bằng rượu nghệ để làm săn chắc bụng - Ảnh minh họa: Internet

Hot mom Ngọc không chỉ sử dụng rượu nghệ vào lúc mới sinh mà chị còn duy trì thói quen này hàng ngày khoảng 30 – 45 phút trước khi đi ngủ. Nhờ duy trì cuốn bụng bằng rượu nghệ chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã khiến vòng 2 của chị luôn săn chắc, thon gọn, không một chút mỡ thừa.

Nhìn chung, bí quyết dáng đẹp của hot mom Ngọc chỉ đơn giản là những thói quen hàng ngày. Tuy nhiên để làm được điều đó đòi hỏi cần có sự kiên trì, chăm chỉ mới đạt được hiệu quả nhất định.