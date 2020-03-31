1 ngày ăn 5 bữa nhưng hot mom 3 con vẫn sở hữu body vạn người mê nhờ các phương pháp này

Làm đẹp cùng chuyên gia 31/03/2020 13:01

Trong cộng đồng mẹ bỉm sữa ai cũng đều ngưỡng mộ hot mom có tên là Ngọc, dù đã 3 con nhưng chị vẫn sở hữu body vạn người mê với bí quyết giữ dáng đơn giản.

Một người phụ nữ khi đã trải qua sinh nở thì body sẽ bị "xuống cấp" trầm trọng, một hot mom Hà thành tên Ngọc dù đã có 3 con nhưng vẫn sở hữu body săn chắc, gọn gàng nhờ thực hiện bí quyết giữ dáng đẹp bằng những thói quen hàng ngày.

Tập yoga vào buổi sáng

Yoga là bộ môn thể thao rèn luyện sức bền, giúp xương dẻo dai, đốt cháy lượng mỡ thừa ở vùng bụng, bắp tay, bắp chân rất hiệu quả.

bi quyet giu dang dep 1
Tập yoga giúp cơ thể dẻo dai - Ảnh: Internet

Hàng ngày vào mỗi buổi sáng, hot mom Ngọc thực hiện tập yoga trong khoảng 45 phút chủ yếu là các động tác về phần bụng và mông, sau đó mới ăn sáng và đi làm.

Cắt giảm 500 calo mỗi bữa ăn

Trong mỗi bữa ăn hot mom Ngọc thực hiện cắt giảm 500 calo bao gồm các chất đạm, chất béo, thay vào đó là tăng cường bổ sung chất xơ, rau củ, nước ép hoa quả giúp cơ thể được thanh lọc, không bị tích mỡ thừa ở bụng.

bi quyet giu dang dep 2
Cắt giảm calo trong bữa ăn để thanh lọc cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Việc cắt giảm calo còn giúp cơ thể khỏe mạnh, hạn chế bị mắc những căn bệnh tiểu đường, tim mạch, béo phì, giúp làm đẹp da đẹp dáng rất hiệu quả.

Uống detox thải độc vào buổi tối

Detox thải độc từ trong cơ thể được rất nhiều chị em ưa chuộng sử dụng, công thức để làm detox được mix từ các loại rau củ quả như: cần tây, táo đỏ, cam, bưởi, thanh long, dứa, ớt chuông theo tỉ lệ nhất định.

bi quyet giu dang dep 3
Detox cần tây giúp thải độc cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Hot mom Ngọc thực hiện bí quyết dáng đẹp bằng cách duy trì thói quen uống detox cần tây vào 8 giờ tối hàng ngày, để cơ thể thanh lọc các chất độc hại trong cả một ngày. Ngoài ra, duy trì thói quen uống detox còn giúp bảo vệ các cơ quan trong cơ thể như: tim, phổi, dạ dày…

Kiên trì cuốn bụng bằng rượu nghệ

Rượu nghệ là bí quyết dáng đẹp của phụ nữ thời xưa sau khi sinh con. Việc cuốn bụng bằng rượu nghệ thúc đẩy quá trình co bóp dạ con sau sinh, giúp vòng 2 nhanh chóng thon gọn và nhỏ lại.

bi quyet giu dang dep 4
Cuốn bụng bằng rượu nghệ để làm săn chắc bụng - Ảnh minh họa: Internet

Hot mom Ngọc không chỉ sử dụng rượu nghệ vào lúc mới sinh mà chị còn duy trì thói quen này hàng ngày khoảng 30 – 45 phút trước khi đi ngủ. Nhờ duy trì cuốn bụng bằng rượu nghệ chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã khiến vòng 2 của chị luôn săn chắc, thon gọn, không một chút mỡ thừa.

Nhìn chung, bí quyết dáng đẹp của hot mom Ngọc chỉ đơn giản là những thói quen hàng ngày. Tuy nhiên để làm được điều đó đòi hỏi cần có sự kiên trì, chăm chỉ mới đạt được hiệu quả nhất định.

Giảm một mạch 22kg, cô nàng xứ Hàn tiết lộ bí quyết giữ dáng không lo béo trở lại nhờ những thói quen đơn giản này

Giảm một mạch 22kg, cô nàng xứ Hàn tiết lộ bí quyết giữ dáng không lo béo trở lại nhờ những thói quen đơn giản này

Thường xuyên duy trì những thói quen giảm cân này, cô nàng xứ Hàn chẳng cần nhịn ăn vẫn giữ được vóc dáng thon gọn.

Xem thêm
Từ khóa:   giảm cân đúng cách bí quyết giảm cân bí quyết giữ dáng

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 2 giờ 46 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 3 giờ 1 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 31 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 4 giờ 32 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 41 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 41 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 46 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ