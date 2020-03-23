Giảm một mạch 22kg, cô nàng xứ Hàn tiết lộ bí quyết giữ dáng không lo béo trở lại nhờ những thói quen đơn giản này

Làm đẹp cùng chuyên gia 23/03/2020 05:30

Thường xuyên duy trì những thói quen giảm cân này, cô nàng xứ Hàn chẳng cần nhịn ăn vẫn giữ được vóc dáng thon gọn.

Cô nàng Mini đến từ Hàn Quốc đã giảm từ 70kg xuống còn 48kg chỉ trong vài tháng ngắn ngủi. Thay vì áp dụng những phương pháp ăn kiêng tạm thời khiến cân nặng tăng trở lại sau một thời gian, Mini chú trọng đến những thói quen giảm cân trong sinh hoạt hàng ngày.

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Không chỉ giảm được cân nặng, thân hình của Mini còn vô cùng săn chắc gợi cảm – Ảnh: Internet

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Hiện tại, dù đã sở hữu vóc dáng mong muốn, cô nàng vẫn giữ những thói quen này để cơ thể không béo trở lại – Ảnh: Internet

Dậy sớm và tập thể dục nhẹ nhàng khi bụng đang đói

Có thể bạn không biết, thói quen tập thể dục trong khi bụng đang đói có thể giúp tiêu hao lượng calo nhiều hơn bình thường. Mỗi buổi sáng, Mini thường chọn cách đi bộ khoảng 20 phút. Chỉ sau 3 - 4 ngày, bạn sẽ thấy cơ thể khỏe mạnh và linh hoạt hơn.

Uống nước thường xuyên và dùng đồ ăn nhẹ

Phương pháp giảm cân của Mini là không để miệng và dạ dày nghỉ ngơi quá lâu. Thay vào đó, cô thường xuyên uống nước để hệ tiêu hóa luôn hoạt động. Bên cạnh đó, để nạp thêm năng lượng, bạn có thể ăn các loại hạt hoặc những loại thực phẩm tốt cho quá trình giảm cân. Chính điều này sẽ giúp giảm cảm giác thèm ăn và làm giảm lượng calo nạp vào cơ thể.

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Bạn nên uống nước thường xuyên trong ngày - Ảnh: Internet

Ăn thật chậm và nhai kỹ

Việc tính toán lượng calo trong khẩu phần ăn có thể khiến bạn bị áp lực và căng thẳng. Chính vì vậy, Mini khuyên bạn thay vì tính calo, hãy học cách nhai chậm khi ăn và kéo dài mỗi bữa ăn khoảng 20 - 30 phút. Thói quen ăn chậm, nhai kỹ sẽ giúp bạn nhanh no hơn, giảm thiểu đáng kể lượng thức ăn bạn dùng trong mỗi bữa.

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Áp dụng phương pháp này, sau một thời gian dài, bạn sẽ thấy rằng mình ăn ít hơn – Ảnh: Internet

Tập giãn cơ nhẹ nhàng

Thay vì vận động quá sức với những bài tập cường độ cao, bạn có thể luyện tập nhẹ nhàng với những bài tập ở nhà hoặc đôi khi chỉ là giãn cơ.

Theo các nghiên cứu tại Nhật Bản, tỷ lệ trao đổi chất của những người tập thể dục kéo giãn cơ thường xuyên cao hơn nhiều so với những người không thực hiện bài tập. Hãy dành vài phút mỗi ngày để thực hiện những động tác giãn cơ đơn giản ngay tại nhà hoặc nơi làm việc.

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Những bài tập giãn cơ giúp hỗ trợ giảm cân hiệu quả - Ảnh: Internet

Nhờ duy trì những thói quen trên mà cô nàng không bị tăng cân trở lại và sở hữu vóc dáng thon gọn hằng mơ ước.

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