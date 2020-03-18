Chỉ với 1 nắm muối biển làm theo cách này, da trắng hồng mịn màng không tì vết như Ngọc Trinh

Theo bác sĩ da liễu nổi tiếng Joshua Zeichner, hàm lượng khoáng chất (như kali, magie, canxi...) có trong muối biển rất hữu hiệu trong việc làm đẹp.

Chẳng cần phải tìm kiếm đâu xa, chỉ với một nắm muối biển có sẵn trong gian bếp, bạn đã có vô số cách làm đẹp hiệu quả giúp tiết kiệm chi phí.

Dưới đây là những cách làm đẹp từ muối biển cực đơn giản bạn không thể bỏ qua:

Muối chứa đến 60 nguyên tố vi lượng vừa tốt cho sức khỏe vừa giúp làm đẹp – Ảnh minh họa: Internet

Dưỡng da trắng sáng bật tông

Cách thực hiện vô cùng đơn giản, bạn chỉ cần trộn đều muối biển, sữa tắm và mật ong với nhau tạo thành một hỗn hợp hơi sệt là được. Dùng hỗn hợp này để mát xa cơ thể trong khoảng 20 phút, sau đó tắm lại bằng nước ấm. Ngoài ra, bạn có thể dùng thêm kem dưỡng ẩm để khóa ẩm cho da sau khi tắm với muối biển.

Kiên trì thực hiện phương pháp này khoảng 2 lần/tuần, bạn sẽ thấy hiệu quả bất ngờ.

Hỗn hợp muối biển và mật ong giúp làm trắng da - Ảnh minh họa: Internet

Trị mụn đầu đen

Mụn đầu đen cứng đầu rất khó bị loại bỏ, về lâu dài sẽ khiến làn da sần sùi, kém sắc. Đặc biệt, phần mũi – nơi tiết nhiều bã nhờn nhất rất dễ tập trung mụn đầu đen.

Để khắc phục tình trạng này, bạn có thể sử dụng muối biển. Đầu tiên, bạn rửa sạch mặt với nước ấm rồi xông với nước nóng pha muối từ 3 - 5 phút để lỗ chân lông giãn nở, giúp đẩy nhân mụn lên.

Tiếp đến, bạn dùng bàn chải đánh răng đã làm ướt nhúng hỗn hợp kem đánh răng và muối biển rồi xoa đều lên phần cánh mũi. Tiếp tục dùng ngón tay mát xa nhẹ nhàng khu vực này rồi thoa thêm một lớp hỗn hợp nữa lên để khô.

Bạn có thể trị mụn đầu đen hiệu quả chỉ với muối biển - Ảnh minh họa: Internet

Cuối cùng, bạn rửa mặt bằng nước ấm và dùng khăn sạch lau vùng mũi. Để thu nhỏ lỗ chân lông, bạn có thể dùng 1 viên đá lạnh chà lên vùng cánh mũi.

Giúp làm mượt tóc

Trộn muối biển và dầu gội vào 1 bát nhỏ, xả tóc với nước ấm rồi thoa đều hỗn hợp lên tóc. Mát xa nhẹ nhàng trong khoảng 5 phút rồi ủ từ 15 – 20 phút. Sau đó gội sạch lại bằng nước lạnh, bạn sẽ thấy mái tóc mềm mượt trông thấy. Phương pháp này còn giảm gãy rụng và giúp tóc mọc nhanh hơn.

Bên cạnh những cách làm đẹp trên, bạn còn có thể sử dụng muối biển để tẩy da chết, làm sạch da dầu… Tuy nhiên, bạn nên chọn những loại muối hạt nhỏ, mịn để không gây tổn thương cho da.

Chúc bạn thành công với những cách làm đẹp từ muối biển trên.