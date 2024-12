Uống nước chanh ấm pha thêm thứ này giúp tăng tốc giảm cân, da sáng khỏe, eo săn chắc

Trà gừng chanh với hạt chia là sự kết hợp mạnh mẽ có sự cân bằng hoàn hảo giữa vitamin C, chất chống oxy hóa và chất xơ từ hạt chia, giúp tạo cảm giác no và giảm cảm giác thèm ăn. Đồng thời, chanh còn giúp giải độc cơ thể tốt hơn. Ngoài ra, khả năng đốt cháy chất béo của gừng giúp làm tan mỡ cứng đầu và giúp giảm cân nhanh hơn. Dưới đây là một số lý do khác để đưa thức uống này vào chế độ ăn hàng ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Những lợi ích ít được biết đến của trà gừng chanh với hạt chia