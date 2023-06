Uống chanh muối giảm cân có hiệu quả như lời đồn?

Hiện nay, rất nhiều các chị em rỉ tai nhau áp dụng uống chanh muối giảm cân. Bởi phương pháp này vừa an toàn, rẻ tiền lại dễ thực hiện. Có người giảm được 2 ký, 3 ký… chỉ sau 1 tháng thực hiện. Sở dĩ như vậy là do nước chanh muối hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động, loại bỏ đi những năng lượng gây tích tụ chất béo. Đồng thời, thức uống này còn có tác dụng vô cùng tuyệt vời trong việc đào thải chất độc hại tích tụ trong nội tạng ra bên ngoài.

Chanh muối có tác dụng giảm cân hiệu quả

Giảm cân bằng chanh muối có hiệu quả không?

Trong 1 cốc nước chanh muối chỉ chứa 11 calo, nhưng lại chứa trên 20% vitamin C cơ thể cần mỗi ngày. Việc cung cấp đủ vitamin C cho cơ thể sẽ thúc đẩy quá trình giảm béo diễn ra nhanh chóng. Nhất là trong luyện tập thể dục, vitamin C có vai trò phân hủy chất béo khi vận động.