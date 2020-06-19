Uống chanh muối giảm cân có hiệu quả như lời đồn?

Trong 1 cốc nước chanh muối chỉ chứa 11 calo, nhưng lại chứa trên 20% vitamin C cơ thể cần mỗi ngày. Việc cung cấp đủ vitamin C cho cơ thể sẽ thúc đẩy quá trình giảm béo diễn ra nhanh chóng. Nhất là trong luyện tập thể dục, vitamin C có vai trò phân hủy chất béo khi vận động.

Hiện nay, rất nhiều các chị em rỉ tai nhau áp dụng uống chanh muối giảm cân . Bởi phương pháp này vừa an toàn, rẻ tiền lại dễ thực hiện. Có người giảm được 2 ký, 3 ký… chỉ sau 1 tháng thực hiện. Sở dĩ như vậy là do nước chanh muối hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động, loại bỏ đi những năng lượng gây tích tụ chất béo. Đồng thời, thức uống này còn có tác dụng vô cùng tuyệt vời trong việc đào thải chất độc hại tích tụ trong nội tạng ra bên ngoài.

Bạn cũng có thể thay đổi khẩu vị một chút bằng cách uống nước detox giảm cân từ chanh như nước Detox chanh bưởi, nước Detox chanh & dưa chuột… Những loại nước này có hiệu quả giảm cân không kém gì chanh muối. Hương thơm nhẹ và sẽ là sự khởi điểm ngọt ngào cho người mới bắt đầu vì tương đối dễ uống.

Hơn nữa, trong chanh muối cũng chứa thành phần acid citric. Đây là loại acid hữu cơ có tác dụng hỗ trợ trao đổi chất, thúc đẩy tiêu hóa cũng như đốt cháy mỡ thừa. Đặc biệt, thành phần Polymer Pectin trong chanh làm ức chế cảm giác thèm ăn, hỗ trợ giảm cân. Vì vậy, khi uống chanh muối giảm cân một cách đều đặn, khoa học thì cơ thể sẽ thon gọn. Những vùng như eo, đùi, bắp tay, bắp chân… nhanh chóng săn chắc, cơ thể trông khỏe khoắn, tràn đầy sức sống hơn.

Cụ thể, để làm detox chanh, cam và dưa chuột bạn cần chuẩn bị 1 quả cam, nước cốt 1 quả chanh, 1 quả dưa chuột thái lát. Sau đó, cho hết các nguyên liệu đã chuẩn bị vào bình lớn cùng 2 lít nước và vài lá bạc hà. Tiếp theo đó, để vào ngăn mát tủ lạnh trong 60 phút và dùng hết trong ngày. Nước detox chanh, cam và dưa chuột cung cấp 7 calo, 1% vitamin A, 11% vitamin C và 1 gram chất xơ, hoàn toàn không có chất béo. Vì vậy, uống thường xuyên bạn sẽ thấy hiệu quả giảm cân rõ rệt.

Một số lưu ý khi uống chanh muối giảm cân

Không thể phủ nhận công dụng giảm cân hiệu quả của chanh muối. Tuy nhiên, khi uống loại nước này bạn phải cẩn trọng. Trước khi áp dụng hãy tìm hiểu kỹ xem mình có phù hợp với cách này không. Để đảm bảo an toàn nhất thì hãy nhờ đến sự tư vấn của bác sĩ.

Uống chanh muối thường xuyên giúp giảm cân nhanh chóng

Giảm cân là cả một quá trình đòi hỏi sự kiên nhẫn cao. Chính vì vậy, ngoài thức uống Detox chanh muối hỗ trợ giảm cân thì bạn cần chú ý hơn đến chế độ dinh dưỡng và luyện tập.

Do đó, sẽ vô cùng nguy hại khi nhiều người thực hiện chỉ uống nước chanh muối giảm cân, thanh lọc cơ thể mà không ăn bất cứ thứ gì. Đồng thời, cũng không thực hiện các bài tập thể chất.

Về nguyên tắc dinh dưỡng, khi không ăn gì thì cơ thể không được cung cấp năng lượng. Lúc này năng lượng dự trữ bên trong cơ thể sẽ được lấy ra để dùng. Điều này khiến cho trọng lượng cơ thể thay đổi, cân nặng giảm xuống. Tuy nhiên, khi không ăn thứ gì, không được cung cấp các nhóm thực phẩm như chất xơ, chất béo, đạm và vitamin. Lúc này, cơ thể sẽ xảy ra hiện tượng mất cân bằng, suy giảm sức khỏe và sinh bệnh. Do đó, bạn không nên chỉ uống nước chanh muối cầm hơi trong một thời gian dài.

Nước chanh muối không cung cấp năng lượng cho cơ thể hoạt động, duy trì sự sống. Loại nước này chỉ bổ sung chút vitamin C, muối khoáng, đường. Do đó, việc lạm dụng, uống quá nhiều sẽ ảnh hưởng lên các cơ quan nội tạng. Đặc biệt làm tăng nguy cơ bị các bệnh dạ dày, sỏi thận, gan…

Sẽ càng nguy hiểm nếu bạn thường xuyên uống nước chanh muối khi đang đói. Làm tăng axit trong dạ dày, ruột cồn cào khó chịu. Nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên, lâu dần sẽ khiến axit dạ dày tăng quá nhiều dẫn đến viêm loét dạ dày hoặc viêm loét tá tràng. Chính vì vậy, bạn chỉ nên uống chanh muối giảm cân sau các bữa ăn là tốt nhất.

Uống detox chanh cũng có tác dụng giảm cân rất tốt

Các chuyên gia cũng khuyến cáo, việc sử dụng chanh muối để giảm cân vẫn cần ăn uống. Tuy nhiên cần tránh ăn quá nhiều chất béo và thức ăn, nước uống chứa nhiều calo. Tránh việc uống chanh muối quá đặc, nhất là những chị em có tiền sử bệnh dạ dày. Trước khi uống hãy pha loãng với nước ấm và uống kèm với các bữa ăn chính. Pha theo tỷ lệ: một quả chanh, 300ml nước lạnh và 1/3 thìa cà phê muối tinh. Mỗi ngày uống 2 lít nước, bao gồm cả nước chanh muối, nước lọc, nước canh để giảm cân hiệu quả.

Những ai không nên uống chanh muối giảm cân?

Uống nước chanh muối giảm cân không phải ai cũng thực hiện được. Với những người mắc chứng ợ nóng hoặc trào ngược dạ dày thì lượng axit trong chanh sẽ làm trầm trọng thêm các triệu chứng này.

Đặc biệt, những người huyết áp thấp, bệnh tim mạch đang dùng thuốc, những người có bệnh đái tháo đường, dạ dày, đại tràng hay phụ nữ mang thai và cho con bú… thì không nên uống nước chanh muối giảm cân. Tuyệt đối cũng không được nhịn ăn giảm cân. Bởi giảm cân không hợp lý, dài ngày sẽ gây suy dinh dưỡng. Thậm chí gây ra tác dụng ngược, ban đầu có thể giúp cân sụt nhanh chóng nhưng khi ngừng nhịn ăn sẽ tăng cân trở lại.

Làm thế nào để giảm cân hiệu quả?

Hiện nay, phương pháp giảm cân an toàn, khoa học được các bác sĩ chuyên khoa khuyên sử dụng đó là xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý và nghỉ ngơi khoa học. Theo đó, bạn nên áp dụng chế độ ăn “giàu dinh dưỡng nhưng nghèo năng lượng”. Đảm bảo đủ 4 nhóm dưỡng chất dinh dưỡng: bột đường, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất. Nhưng cần tăng cường ăn nhiều rau, trái cây và hạn chế các thức ăn nhanh, ngọt, mỡ động vật, bia rượu cùng những chất kích thích khác.

Giảm cân thành công phụ thuộc vào 80% dinh dưỡng

Bạn hãy ăn tối thiểu 400g rau xanh mỗi ngày, tăng cường chất xơ. Bởi thực phẩm giàu xơ là món ăn lý tưởng cho những người muốn giảm cân. Thời gian nhai lâu hơn lại không được tiêu hóa và hấp thụ ở dạ dày. Do đó thường làm người ăn mau no và no lâu. Đồng thời làm giảm cảm giác thèm ăn các món khác.

Bên cạnh đó, áp dụng quy trình “ăn ngược”. Đầu tiên hãy “ăn canh, rau rồi mới ăn cơm, thịt, cá”. Ngoài ra, bạn thể uống một ly nước trước bữa ăn để ống tiêu hóa nhanh chóng được lấp đầy. Cũng như cần tránh ăn quá no vào một thời điểm và luôn giữ được cơ thể không rơi vào trạng thái đói.

Khi giảm cân, bạn cần phải nhớ rằng dù áp dụng bất cứ phương pháp nào thì cũng cần chú ý chế độ tập luyện thể dục thể thao. Hoạt động này giúp đốt cháy lượng mỡ dư thừa trong cơ thể nhanh và an toàn hơn.

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Việc giảm cân thành công, 80% phụ thuộc vào ăn uống và 20% là do kiên trì tập thể dục. Do đó, đừng mong đợi sẽ giảm cân hiệu quả như mong muốn nếu chỉ thông qua việc nhịn ăn. Vận động có ý nghĩa rất lớn cho sức khỏe và trọng lượng cơ thể. Chính vì vậy, để giảm cân thành công bạn hãy cắt giảm calo thông qua chế độ dinh dưỡng và thúc đẩy đốt cháy calo dư thừa bằng việc tập thể dục, thể thao và hoạt động thể chất.

Giảm cân bằng chanh muối cần phải kiên trì

Hy vọng qua những thông tin trên đây phần nào đã giúp các bạn hiểu rõ về việc dùng chanh muối giảm cân. Đồng thời biết được bản chất của việc giảm cân để áp dụng đúng phương pháp và sớm sở hữu được thân hình thon gọn như mong muốn.