Tư vấn trang phục: Đi du lịch mặc sao để xinh

Những chiếc váy hoặc đầm luôn là lựa chọn tốt dành cho bạn nữ trong những chuyến đi chơi nhẹ nhàng. Có nhiều loại váy đầm, váy dài khác nhau, phù hợp với những nhu cầu về thời trang cũng như màu sắc khác nhau.

Sự khác biệt lớn nhất giữa con trai và con gái, chắc có lẽ chính là sự cầu toàn trong ăn mặc. Với cánh đàn ông, nam giới, chọn một bộ đồ bất kỳ lịch sự để đi ra phố là đủ, không cần quá xem trọng hình thức. Việc chọn lựa trang phục đối với chị em thì lại mất nhiều thời gian, khó khăn, đặc biệt là khi đi du lịch đến các điểm check-in đẹp, thì nên mặc gì đây? Thay vì than “không có gì để mặc”, chị em hãy kéo xuống bài viết này đọc nhé. Đảm bảo sẽ có được một sự lựa chọn nhanh gọn mà vẫn đúng với tiêu chí “ đi du lịch mặc sao để xinh ” đấy.

Váy kẻ caro: Những chiếc váy thụng caro sáng màu rất thích hợp để dạo bước trên cát trắng biển xanh, hoặc hòa mình vào rừng thông, nổi bật lên giữa màu xanh cây lá. Trong các loại váy kẻ caro, váy maxi hoặc váy hai dây có cầu vai điểm xuyết sẽ tạo được nét lôi cuốn riêng cho người mặc giúp bạn thu hút mọi ánh nhìn.

Váy trắng: Màu trắng là màu dễ phối nhất, bạn không cần phải đau đầu khi nghĩ xem chiếc váy này hợp với phông nền nào, vì đây là màu sắc “chụp đâu cũng đẹp”. Những chiếc váy trắng tạo sự tinh tế, dịu dàng và trẻ trung cho bạn. Mặc lên những bộ váy trắng cũng khiến da của bạn có vẻ sáng hơn và cực kỳ ăn ảnh. Váy trễ vai nhún bèo, váy rộng thoáng hay những chiếc váy trắng đục lỗ rất được yêu thích vì tính thẩm mỹ cũng như tạo được thoải mái cho người mặc.

Những chiếc váy kẻ caro thoáng mát, nhẹ nhàng, thích hợp mọi nơi chốn - Ảnh minh họa: Internet

Đầm voan: Voan là chất liệu thoáng nhẹ, không gây cảm giác bức bí. Những chiếc đầm voan vừa kín đáo, vừa sexy gợi cảm lại có họa tiết hoa lá tạo cho bạn cảm giác tự do, gần gũi với thiên nhiên. Những tông màu như vàng đất, xanh lơ hay đỏ tươi thường được chọn mặc, thích hợp cho những chuyến đi vào mùa hè, tuy nhiên cũng có thể được khoác thêm áo dạ bên ngoài trong mùa đông, vẫn thời trang “hết sẩy”.

Đầm voan - Ảnh minh họa: Internet

Trang phục cá tính, dễ thương

Nếu cảm thấy bản thân không hợp lắm với váy, đầm vì trang phục này có phần chín chắn, lịch sự hơn, thì bạn có thể chọn cho mình những bộ trang phục cá tính, freestyle. Kiểu phối đồ đi chơi cá tính như thế này chính để dành cho những bạn nữ nhí nhảnh và nhiều năng lượng.

Có vài gợi ý cho bạn khi phối đồ theo cách này. Một là áo yếm hoặc váy yếm. Đây là phụ kiện mà chính nó đã toát lên sự vui nhộn rồi, mặc vào giúp bạn thoải mái thể hiện cá tính của bản thân. Chất liệu bò (denim) hoặc vải với tông màu tối thường được sử dụng, mặc kèm với những chiếc áo phông lót bên trong sáng màu (như trắng hoặc vàng). Thêm một chiếc mũ bucket màu trung tính, thì không còn gì để chê nữa.

Áo yếm dễ thương, năng động - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, có thể tham khảo chân váy mặc cùng áo sơ mi, hoặc áo phông cùng với quần short bò. Vào những ngày thu đông, choàng thêm chiếc khăn ống len và khoác áo dạ bên ngoài thì bạn đã là tâm điểm trên đường phố rồi đấy.

Áo phông oversize cực kỳ cá tính, đáng yêu - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu trang phục bụi bặm, đường phố

Bạn không thích những lựa chọn phía trên thì vẫn còn đây đề xuất này cho bạn. Phong cách này dành cho những cô nàng tomboy, mạnh mẽ, không muốn xỏ mình vào những bộ cánh “bánh bèo” lòe loẹt.

Một combo thông thường sẽ gồm giày sneaker cao cổ, quần baggy hoặc quần bò rách gối với tông màu tối như đen hoặc tím than, áo phông rộng hoặc dài đuôi, khoác ngoài là áo bò dài tay. Nếu muốn gây tương phản bằng một chút gợi cảm, bạn có thể thay áo phông bằng áo croptop. Cuối cùng, một chiếc kính tròn gọng bạc cho phần mặt, hài hòa cùng với chút make up nhẹ, tạo cho bạn vẻ cá tính nhưng vẫn có nét quyến rũ riêng. Và rõ ràng không thể lẫn với ai, giữa đám đông toàn váy đầm lộng lẫy.

Cá tính, nhưng vẫn cực nữ tính phải không nào! - Ảnh minh họa: Internet

Đi du lịch biển thì nên mặc gì đẹp?

Với các bạn nữ thì đi biển mặc gì cũng là cả một vấn đề khá là hóc búa. Ngoài bikini đủ màu, những bộ váy hoặc áo quần 2 mảnh bằng vải cotton thoáng mát với màu sắc sặc sỡ cũng thật sự là lựa chọn đáng tiền. Áo khoác ngoài có thể là những chiếc áo ngủ mỏng xuyên thấu, hoặc áo lưới ôm sát, để nhấn lên những đường cong. Màu sắc của áo ngoài nên tương đồng với áo trong để không bị kệch cỡm, nhìn nghịch mắt.

Những bộ đồ croptop cùng short ống rộng hoặc áo phông oversize trùm eo cùng short cũng đem lại cảm giác vừa sexy vừa cá tính đấy.

Vài gợi ý trang phục đi biển cho nữ - Ảnh minh họa: Internet

Bài viết đã cơ bản giới thiệu đến bạn những cách chọn đồ tùy vào hoàn cảnh, và phong cách cá nhân của bạn. Bây giờ bạn có thể tự tin đi du lịch, hoặc dạo phố mà không ngần ngại hay đắn đo với những câu hỏi kiểu như “đi du lịch mặc sao để xinh”, “đi du lịch nên mặc gì” hay “đi du lịch mặc gì đẹp” nữa rồi. Là con gái phải xinh, nhớ nhé, con gái đẹp nhất là khi tự do. Chúc các bạn có chọn lựa tốt nhất cho chuyến du lịch của mình nhé!