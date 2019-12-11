Muốn diện đồ bình dân mà vẫn toát lên thần thái sang chảnh, quý phái, hãy nhớ 3 bí quyết phối đồ này

Áp dụng ngay 3 bí quyết phối đồ sau, bạn sẽ tỏa sáng với diện mạo sang chảnh, thời thượng như khoác lên mình bộ trang phục hàng hiệu đắt tiền.
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Chọn phong cách phù hợp cũng như tự trang bị cho bản thân một số bí quyết phối đồ thông minh, bạn sẽ sở hữu vẻ ngoài thời thượng, sang trọng dù diện bất kỳ loại trang phục nào.
Bí quyết phối đồ sang trọng
Chăm diện trang phục đơn sắc
Nếu không biết cách phối trang phục nhiều màu sắc, bạn đừng nên tự làm khó chính mình. Thay vào đó, khéo léo diện trang phục đơn sắc, nhã nhặn, bạn vẫn sẽ trông rất sang trọng, quý phái.
Áo khoác blazer
Áo khoác blazer không chỉ là item dành riêng cho giới công sở mà còn là "trợ thủ đắc lực" giúp set đồ thêm phần sang chảnh, thời thượng.
Chất liệu vải
Chất liệu vải quyết định rất lớn đến chất lượng bộ đồ bạn đang mặc. Dù diện thiết kế cầu kì, phá cách đến mấy mà loại vải kém chất lượng, vẻ ngoài của bạn cũng sẽ trông lôi thôi và quê mùa. Do đó, hãy chọn trang phục đơn giản nhưng chất liệu cứng cáp, dày dặn.
Học và áp dụng ngay 3 bí quyết phối đồ sang trọng trên, bạn sẽ luôn xuất hiện với diện mạo thời thượng, đầy khí chất.