Muốn diện đồ bình dân mà vẫn toát lên thần thái sang chảnh, quý phái, hãy nhớ 3 bí quyết phối đồ này

Chọn phong cách phù hợp cũng như tự trang bị cho bản thân một số bí quyết phối đồ thông minh, bạn sẽ sở hữu vẻ ngoài thời thượng, sang trọng dù diện bất kỳ loại trang phục nào.

Bí quyết phối đồ sang trọng

Chăm diện trang phục đơn sắc

Nếu không biết cách phối trang phục nhiều màu sắc, bạn đừng nên tự làm khó chính mình. Thay vào đó, khéo léo diện trang phục đơn sắc, nhã nhặn, bạn vẫn sẽ trông rất sang trọng, quý phái.