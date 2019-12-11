Muốn diện đồ bình dân mà vẫn toát lên thần thái sang chảnh, quý phái, hãy nhớ 3 bí quyết phối đồ này

Thời trang 11/12/2019 05:30

Áp dụng ngay 3 bí quyết phối đồ sau, bạn sẽ tỏa sáng với diện mạo sang chảnh, thời thượng như khoác lên mình bộ trang phục hàng hiệu đắt tiền.

Chọn phong cách phù hợp cũng như tự trang bị cho bản thân một số bí quyết phối đồ thông minh, bạn sẽ sở hữu vẻ ngoài thời thượng, sang trọng dù diện bất kỳ loại trang phục nào.

Bí quyết phối đồ sang trọng

Chăm diện trang phục đơn sắc

Nếu không biết cách phối trang phục nhiều màu sắc, bạn đừng nên tự làm khó chính mình. Thay vào đó, khéo léo diện trang phục đơn sắc, nhã nhặn, bạn vẫn sẽ trông rất sang trọng, quý phái. 

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Phối đồ theo quy tắc đơn sắc với quần tây và áo sơ mi trắng cách điệu, đi cùng giày cao gót cực kỳ sang trọng - Ảnh: Internet
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Sử dụng màu nude với set suit form rộng vô cùng phá cách, thời thượng - Ảnh: Internet
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Khéo léo diện chiếc đầm sơ mi màu xám ghi với thắt lưng ở eo giúp tăng chiều cao, đồng thời mang đến cho phụ nữ vẻ ngoài đầy quý phái - Ảnh: Internet

Áo khoác blazer

Áo khoác blazer không chỉ là item dành riêng cho giới công sở mà còn là "trợ thủ đắc lực" giúp set đồ thêm phần sang chảnh, thời thượng.

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Chiếc đầm sọc caro đơn giản nhưng lại sang trọng hơn với áo khoác blazer cùng tông - Ảnh: Internet
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Set đồ với váy dài họa tiết điệu đà thêm phần cá tính, thời thượng nhờ áo khoác blazer freesize - Ảnh: Internet
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Màu đen tưởng chừng đơn điệu nhưng lại trông rất phá cách với áo khoác blazer xám và boot cổ cao - Ảnh: Internet

Chất liệu vải 

Chất liệu vải quyết định rất lớn đến chất lượng bộ đồ bạn đang mặc. Dù diện thiết kế cầu kì, phá cách đến mấy mà loại vải kém chất lượng, vẻ ngoài của bạn cũng sẽ trông lôi thôi và quê mùa. Do đó, hãy chọn trang phục đơn giản nhưng chất liệu cứng cáp, dày dặn.

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Dù diện những thiết kế đơn giản nhưng chất liệu vải xịn và đường may tinh tế sẽ giúp set đồ thêm phần sang trọng - Ảnh: Internet
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Chẳng cần phối đồ cầu kỳ, khéo léo chọn trang phục cũng giúp bạn trông sang chảnh hơn - Ảnh: Internet

Học và áp dụng ngay 3 bí quyết phối đồ sang trọng trên, bạn sẽ luôn xuất hiện với diện mạo thời thượng, đầy khí chất.

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