Trị thâm đầu gối và khuỷu tay hiệu quả chỉ bằng nguyên liệu tự nhiên

Nhiều người chỉ tập trung làm đẹp khuôn mặt mà bỏ quên những vùng da khác như đầu gối và khuỷu tay. Nếu bỏ quên chúng thì trông bạn sẽ kém xinh hơn khi mặc áo ngắn tay hay mặc váy.

Rất nhiều người hiện nay bị thâm đầu gối và khuỷu tay, kể cả đàn ông lẫn phụ nữ. Tuy nhiên, chữa trị triệu chứng này rất đơn giản nếu bạn biết đến những mẹo tự nhiên dưới đây.

Hiện nay, các chị em thường dùng kem để trị thâm khuỷu tay và đầu gối. Tuy nhiên, các biện pháp này có thể tốn thời gian và rất nhiều tiền. Thế nên, tốt nhất là áp dụng những mẹo tự nhiên dưới đây để giải quyết triệt để vấn đề này nhé.

Việc đầu gối và khuỷu tay bị thâm có nhiều nguyên nhân, có thể là do việc cọ xát liên tục với đồ vật hoặc sự thay đổi của sắc tố da ở các vùng đó.

1. Dùng nha đam

Trị thâm đầu gối và khuỷu tay. Ảnh minh họa: Internet.

Nha đam giúp loại bỏ các tế bào da chết do tiếp xúc với ánh nắng Mặt Trời. thêm vào đó, nha đam cũng giúp giữ ẩm cho làn da rất tốt.

Để trị thâm đầu gối và khuỷu tay bằng nha đam, bạn hãy cắt lá nha đam lấy gen. Sau đó, thoa lên khuỷu tay và đầu gối, để trong vài phút rồi rửa sạch bằng nước ấm. Thực hiện hàng ngày.

2. Đường

Đường có thể được sử dụng để làm sáng vùng da ở đầu gối và khuỷu tay. Ngoài ra, đường cũng giúp làm mịn da và tẩy tế bào chết.

Để trị thâm đầu gối và khuỷu tay, hãy trộn đường và dầu ô liu với một lượng bằng nhau. Sau đó, thoa đều lên da và mát xa theo chuyển động tròn. Rửa sạch sau 10 phút. Thực hiện mỗi ngày một lần.

3. Chanh

Trị thâm đầu gối và khuỷu tay bằng chanh. Ảnh minh họa: Internet.

Chanh là chất tẩy trắng tự nhiên giúp làn da săn chắc. Ngoài ra, chanh cũng chứa vitamin C có tác dụng loại bỏ các tế bào chết và làm cho da sáng hơn.

Bạn có thể thoa nước chanh vào khuỷu tay và đầu gối, massage nhẹ nhàng trong vài phút. Sau 20 phút, rửa sạch bằng nước ấm rồi thoa kem dưỡng ẩm.

4. Sữa chua

Sữa chua có chứa axit lactic giúp làm sáng màu da. Nó cũng giúp làm sạch và dưỡng ẩm cho da như nha đam.

Để trị thâm đầu gối và khuỷu tay, bạn hãy trộn 1 thìa cafe sữa chua với giấm trắng. Sau đó, thoa lên vùng da bị ảnh hưởng và chờ cho đến khi da khô thì rửa sạch bằng nước ấm. Thực hiện hàng ngày trong vài tuần.

5. Đu đủ

Đu đủ có một số tính chất tự nhiên không chỉ giúp làm sáng da mà còn giúp giữ ẩm cho da. Bạn có thể cắt đu đủ thành từng miếng nhỏ rồi xay nhuyễn. Sau đó, thoa đu đủ nghiền nhuyễn vào khuỷu tay và để nó trong khoảng 10 phút trước khi rửa lại bằng nước sạch.

6. Sữa

Sữa không giúp làm sáng vùng da ở đầu gối và khuỷu tay nhanh chóng nhưng về lâu dài, kết quả lại vô cùng bất ngờ. Bạn có thể dùng một miếng bông thoa một ít sữa lên khuỷu tay. Để một lúc sau rồi rửa sạch tay là được.

7. Khoai tây

Trị thâm đầu gối và khuỷu tay bằng khoai tây. Ảnh minh họa: Internet.

Khoai tây cũng là một phương thuốc tuyệt vời để trị thâm khuỷu tay và đầu gối. Đơn giản chỉ cần cắt nhỏ miếng khoai tây và nghiền nát nó với sữa chua. Thoa đều hỗn hợp lên khuỷu tay và giữ nó trong khoảng 25 phút, sau đó rửa sạch. Hãy thực hiện biện pháp này mỗi ngày trong một vài tuần và bạn sẽ thấy kết quả đáng kinh ngạc.

8. Nghệ

Củ nghệ có đặc tính chữa bệnh cho da. Lựa chọn phổ biến nhất là trộn nghệ với sữa có hàm lượng chất béo cao. Thoa đều lên khuỷu tay trong vài phút, sau đó rửa sạch bằng xà bông là được. Lặp lại vài lần trong một tuần để có kết quả tối ưu.

Chúc bạn thành công với các cách tự nhiên để trị thâm đầu gối và khuỷu tay này.