Trải nghiệm dịch vụ đo và cắt kính cận tại HMK Eyewear

HMK Eyewear là thương hiệu kính mắt cận, kính mắt thời trang khá nổi tiếng tại các tỉnh ở khu vực miền Nam của đất nước, nhất là ở thành phố Hồ Chí Minh.

HMK Eyewear với dịch vụ đo khám mắt miễn phí cùng bộ sưu tập gọng kính đa dạng từ gọng nhựa, gọng kim loại, gọng kính cận không viền HMK sẽ giúp các bạn có được một đôi kính cận ưng ý, phù hợp và tự tin hơn trong cuộc sống hàng ngày.

Các sản phẩm kính mắt cận của HMK Eyewear không chỉ có chất lượng cao mà còn rất đa dạng về kiểu dáng, chất liệu khác nhau như gọng kính cận kim loại HMK, gọng titan, gọng nhựa, gọng gỗ…

Không gian của tất cả các cửa hàng trong hệ thống kính mắt HMK Eyewear đều rất rộng rãi, sạch sẽ và sang trọng giúp cho khách hàng cảm thấy thoải mái và thêm tin tưởng khi bước vào. Hơn nữa, thái độ phục vụ của nhân viên rất nhiệt tình, thân thiện và chuyên nghiệp sẽ giúp bạn có những trải nghiệm mua sắm tuyệt vời nhất.

Dịch vụ đo khám mắt tại HMK Eyewear

HMK Eyewear hiện đang có chương trình đo mắt cho khách hàng miễn phí. Tuy nhiên, miễn phí không có nghĩa là không chất lượng đâu nhé.

Hệ thống các thiết bị đo kính tại HMK Eyewear đều là những thiết bị cao cấp, hiện đại nhất đảm bảo độ chính xác cao. Hơn nữa, nhân viên đo kính cũng đã được đào tạo rất bài bản, có nhiều kinh nghiệm, có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt huyết và thái độ phục vụ rất chu đáo.

Đặc biệt, các sản phẩm kính cận đều là hàng cao cấp, được nhập trực tiếp từ những nhà phân phối lớn, đảm bảo chất lượng cao, độ bền tốt và cam kết không bị mờ kính, nhoè kính sau một thời gian dài khách hàng sử dụng.

Hơn nữa, mức giá kính cận rất hợp lý, phụ thuộc vào loại chất liệu gọng kính, chất liệu tròng chính mà bạn lựa chọn. Vì vậy, có thể khẳng định dịch vụ đo kính cận tại HMK Eyewear là rất tốt nên bạn có thể hoàn toàn yên tâm.

Các sản phẩm kính cận đang có mặt tại HMK Eyewear

HMK Eyewear cung cấp rất nhiều sản phẩm kính cận khác nhau cho bạn thỏa sức lựa chọn. Sau khi đo kính, bạn sẽ được nhân viên của HMK Eyewear tư vấn đưa ra các mẫu tròng kính và gọng kính cận để bạn lựa chọn.

Tròng kính cận

Tròng kính cận đơn tròng tại HMK Eyewear được nhập khẩu tại Canada và Hàn Quốc là nhiều nhất với các tính năng như chống chói, chống tia UV, chống xước,…

Bên cạnh đó, các sản phẩm tính mắt tại hệ thống cửa hàng của HMK Eyewear còn có độ bền tốt với chất lượng vượt trội, giúp bảo vệ cho đôi mắt không bị tác động bởi bụi bẩn, gió, mưa, ánh nắng mặt trời,….

Đặc biệt là kính giúp tầm nhìn không bị ảnh hưởng khi bạn lái xe trên đường hoặc vui chơi ngoài trời mà không gặp các tình huống ngoài ý muốn hoặc điều kiện thời tiết xấu.

Gọng kính cận

Về gọng kính cận, HMK Eyewear có rất nhiều mẫu đẹp, thời trang bằng chất liệu nhựa hoặc titan cho bạn lựa chọn. Hơn nữa, các hoạ tiết trên gọng kính cũng được chạm khắc rất tinh tế giúp bạn có được chiếc kính cận chất lượng nhưng vẫn đảm bảo tính thời trang, tôn lên vẻ đẹp sang trọng, đẳng cấp của bạn.

Giá cắt kính cận tại HMK Eyewear là bao nhiêu?

Trung bình với một chiếc kính cận thời trang tại HMK Eyewear chỉ đâu đó khoảng 700.000 VNĐ/ 1 chiếc. Khi lựa chọn kính, nhân viên của HMK Eyewear sẽ báo giá kỹ cho bạn với từng sản phẩm để bạn đưa ra quyết định lựa chọn phù hợp nhất.

Địa chỉ HMK Eyewear ở đâu?

HMK Eyewear đã xây dựng được hệ thống các chi nhánh cửa hàng tại 4 thành phố lớn là TP Hồ Chí Minh, TP Cần Thơ, TP Biên hoà.

Qua những chia sẻ trên đây, chúng ta có thể khẳng định HMKEyewear là địa chỉ cắt kính và đo kính cận uy tín nhất tại TP Hồ Chí Minh mà bạn có thể yên tâm lựa chọn. Ngoài ra, HMK còn thường xuyên áp dụng rất nhiều chương trình khuyến mại giảm giá giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều chi phí khi mua mắt kính cận.