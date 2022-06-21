Top những cách hô biến quần jeans bình thường trở nên “chanh sả” và trendy nhất hè này

Có rất nhiều cách phối quần jeans cho các bạn nữ phù hợp với mọi hoàn cảnh khi sử dụng. Hãy bổ sung thêm cho mình những ý tưởng tuyệt vời dưới đây để mình luôn là tâm điểm của đường phố hay những buổi hội họp suốt hè.

Để giữ độ gợi cảm mà không quá hở hang và lố hàng thì bạn nên phối thêm một chiếc áo vest bên ngoài, cách phối này vừa kín đáo vừa quyến rũ.

Có lẽ chiếc quần jeans với chiếc áo 2 dây hoặc áo sát nách đã quá quen thuộc, nó giúp các nàng làm mới phong cách thời trang của mình, giúp bạn trẻ trung và xinh đẹp. Đều mang sẵn nét phóng khoáng nên khi áo hai dây được mix cùng quần jeans, bạn sẽ tạo nên được combo trang phục ăn ý hết sức.

Quần jeans + Áo trễ vai

Áo trễ vai cho thấy sự nữ tính, dịu dàng và giúp khoe bờ vai mảnh mai của các bạn gái. Có thể nhiều người sẽ không tin áo trễ vai có thể cùng kết hợp với quần jeans bởi hai items này mang lại hai phong cách hoàn toàn trái ngược nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Sự kết hợp của quần jeans rách mang lại vẻ cá tính, bụi bặm và những chiếc áo trễ vai lại cuốn hút, sexy. Sự tương phản không lệch tone mà còn giúp bạn gái tạo điểm nhấn mới lạ với bộ trang phục của mình. Những chiếc áo điệu đà nữ tính mà lại không hở hang + quần jeans cũng đang được lăng xê nhiệt tình.

Quần jeans + Áo phông trắng

Combo áo phông trắng kết hợp với với quần jeans mới nghe đã thấy sự đơn giản, nhưng lại dễ ghi điểm, vừa trẻ trung, khỏe khoắn nhưng quan trọng nhất là giúp người diện chứng minh được gu thời trang cực ổn của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Bộ đôi áo phông trắng + quần jeans của bạn sẽ trở nên mới mẻ, thú vị hơn nếu xắn gấu quần và nhấn nhá cho set đồ những phụ kiện lạ mắt như: kính màu, túi mini với thiết kế phá cách, hay một đôi giày mũi nhọn những tưởng chỉ hợp diện với váy liền.

Quần jeans + Áo phông in hình/màu sắc

Chiếc áo in hình hay màu sắc xanh, đỏ,… sẽ là một lựa chọn thay thế không tồi. Sẽ không quá lời khi nói, combo áo phông in hình hoặc một chiếc áo màu sắc sẽ đưa bạn đến đỉnh cao "hack" tuổi.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn sẽ trở nên rất cá tính và trẻ trung khi kết hợp bộ đồ này cùng kiểu tóc búi nửa đầu. Nếu là cô gái thích sự cổ điển, bạn nên chọn những chiếc t-shirt in hình đơn giản, hoặc trơn một màu rực rỡ.

Quần jeans + Áo sơ mi màu

Mặc dù có vẻ như chiếc áo sơ mi thanh lịch với chiếc quần jeans cá tính bụi bặm không có sự tương đồng về phong cách. Nhưng 2 items này vẫn có thể kết hợp thật ngọt với nhau bởi chúng có thể tiết chế lại đặc điểm của nhau và tạo ra một set đồ ăn ý, mới lạ.

Ảnh minh họa: Internet

Khi kết hợp quần jeans với áo sơ mi, bạn sẽ ngay lập tức có được set đồ thanh lịch và còn toát lên vẻ sang trọng. Nếu kết hợp với bộ đôi này cùng giày hay dép màu trung tính thì sẽ mang nét trang nhã, lịch thiệp.

Quần jeans + Áo peplum

Sự phối hợp giữa quần jeans với chiếc áo peplum mang lại sự quyến rũ và gợi cảm, sang trọng cho bạn khi diện set đồ này tham gia các buổi tiệc hay dạo phố cùng bạn bè vào dịp cuối tuần cũng hết sức là hoàn hảo.

Ảnh minh họa: Internet

Và đừng quên phối thêm một đôi giày cao gót sẽ góp phần sang trọng và kiêu sa mà set đồ này mang lại. Ngoài ra, bạn có thể mang theo phụ kiện cùng set quần jeans này như khóa tay, vòng cổ,…