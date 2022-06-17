Cuộc đua của corset chính thức quay trở lại sàn thời trang, chị em lên ý tưởng phối đồ như thế nào?

Corset không chỉ được biết đến với những chiếc áo nịt ngực và bụng giúp phái đẹp giảm cân mà những chiếc áo corset cách điệu còn được các chị em sử dụng như một món trang phục hữu ích trong các items mỗi ngày của các nàng.
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Áo corset quây mặc với quần culottes thoải mái
Cách phối đồ đầu tiên mà Cardina muốn chị em mình tìm hiểu được là kết hợp cùng quàn culottes màu trắng. Set đồ full trắng thời trang, chiếc áo ôm sát cơ thể, giúp nàng khoe trọn đường cong gợi cảm.
Phối áo corset bên ngoài áo sơ mi oversize
Nếu bạn cảm thấy chỉ mặc mỗi chiếc corset là quá phô bày, vậy hãy mặc áo sơ mi oversize bên trong, bạn cũng không cần phải cài nút áo sơ mi.
Phối cùng các loại đầm
Corset dường như sinh ra là dành cho tất cả các loại đầm từ đầm hai dây, đầm ngắn, đầm dài, đến đầm lụa. Với từng loại đầm, corset sẽ mang đến từng loại phong cách độc đáo khác nhau.
Phối cùng áo cổ lọ
Các cô gái nên mặc kiểu này với quần jeans, quần tây hoặc váy midi để trông sang trọng.
Corset với quần jean hoặc nỉ
Bên cạnh kết hợp corset cùng quần âu mềm mại, nữ tính đã có phần quen thuộc, thì các quý cô năm nay còn mê mẩn các bản phối áo chẽn cùng quần jeans và quần nỉ thể thao cá tính.
Mặc áo corset cùng quần giả váy
Chất liệu lụa ôm mịn co giãn, thiết kế ngực cúp nhún và hai tay áo bồng quyến rũ thời trang. Dáng áo phong cách Hàn Quốc cùng gam màu trắng sữa nhẹ nhàng, dành cho những cô nàng nữ tính.
Phối với các bộ suit
Nếu các cô nàng đam mê phong cách thanh lịch và sang trọng thì nên "ghi" lại bí quyết phối corset với một bộ suit vì nó sẽ khiến bạn thật sự nổi bật và thời trang không tưởng.