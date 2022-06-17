Cuộc đua của corset chính thức quay trở lại sàn thời trang, chị em lên ý tưởng phối đồ như thế nào?

Cách phối đồ đầu tiên mà Cardina muốn chị em mình tìm hiểu được là kết hợp cùng quàn culottes màu trắng. Set đồ full trắng thời trang , chiếc áo ôm sát cơ thể, giúp nàng khoe trọn đường cong gợi cảm.

Nếu bạn cảm thấy chỉ mặc mỗi chiếc corset là quá phô bày, vậy hãy mặc áo sơ mi oversize bên trong, bạn cũng không cần phải cài nút áo sơ mi.



Bạn có thể phối thêm quần short hoặc quần jean với bốt.

Phối cùng các loại đầm

Corset dường như sinh ra là dành cho tất cả các loại đầm từ đầm hai dây, đầm ngắn, đầm dài, đến đầm lụa. Với từng loại đầm, corset sẽ mang đến từng loại phong cách độc đáo khác nhau.



Nếu bạn muốn quá nhàm chán với một chiếc váy đơn điệu mà bạn có, thì chiếc corset đang đợi bạn phối cùng đấy.

Phối cùng áo cổ lọ

Trong trường hợp này, bạn nên chọn áo cao cổ có màu tương phản để làm nổi bật corset.

Các cô gái nên mặc kiểu này với quần jeans, quần tây hoặc váy midi để trông sang trọng.

Corset với quần jean hoặc nỉ

Bên cạnh kết hợp corset cùng quần âu mềm mại, nữ tính đã có phần quen thuộc, thì các quý cô năm nay còn mê mẩn các bản phối áo chẽn cùng quần jeans và quần nỉ thể thao cá tính.

Nếu bạn là một cô nàng cá tính, yêu thích sự mới mẻ, thời thượng thì đừng ngại thử mix & match áo corset cùng những chiếc quần jeans ống rộng hay ống loe trẻ trung.

Mặc áo corset cùng quần giả váy

Chất liệu lụa ôm mịn co giãn, thiết kế ngực cúp nhún và hai tay áo bồng quyến rũ thời trang. Dáng áo phong cách Hàn Quốc cùng gam màu trắng sữa nhẹ nhàng, dành cho những cô nàng nữ tính.



Nàng mặc cùng quần giả váy màu đen vải tuyết mưa hoặc chất thun đệm đều rất xinh.

Phối với các bộ suit

Nếu các cô nàng đam mê phong cách thanh lịch và sang trọng thì nên "ghi" lại bí quyết phối corset với một bộ suit vì nó sẽ khiến bạn thật sự nổi bật và thời trang không tưởng.



Một bộ suit "tông xuyệt tông" từ trên xuống dưới đi cùng với một đôi giày cao gót, phụ kiện vàng đồng, mắt kính đen, và một chiếc corset cùng màu bên trong quả thật là một sự lựa chọn hoàn hảo.